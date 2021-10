easyMarkets verbindet sich mit TradingView!

Die Vorteile von der Zusammenarbeit zwischen easyMarkets und TradingView

easyMarkets auf TradingView - Die Vorteile und Funktionen:

Kein Verlust bei Limit-Aufträgen

Enge feste Margen

Schutz vor negativem Saldo

Hoch bewerteter Kundensupport

Lizenziert und reguliert

Keine versteckten Gebühren oder Kommissionen

Nahtlose Integration ? Schliessen Sie auf TradingView eröffnete Transaktionen mit der easyMarkets-App oder auf der easyMarkets Web-Plattform

Mehrere lokale Basiswährungen werden unterstützt, darunter auch der kürzlich hinzugefügte Bitcoin

Soziales Netzwerk für Anleger. Teilen Sie Ihre Transaktionen, Strategien und Ideen mit anderen Anlegern

Fortgeschrittenes Charting. Passen Sie Ihre Charts mit einer grossen Auswahl an Indikatoren und Overlays an

Tiefe Einblicke in das Marktgeschehen. Greifen Sie auf Analysen und webbasierte Charts in Echtzeit zu

Über easyMarkets

Der Tageshandel. Das ist ein unkomplizierter Marktauftrags-Typ des Handels. Sie wählen die Grösse des Handels aus und kaufen oder verkaufen. Die geöffneten Transaktionen verfügen über Stop-Loss (dieser kann angepasst werden und garantiert kostenlos ist). Somit werden Kunden vor unkontrollierten Verlusten geschützt. Sie haben auch die Möglichkeit, das sogenannte ?dealCancellation? zu aktivieren. Es handelt sich um ein einzigartiges Tool, welches Ihnen die Chance gibt, verlorene Transaktionen bis zu 6 Stunden lang gegen eine kleine Gebühr rückgängig zu machen.

Das ist ein unkomplizierter Marktauftrags-Typ des Handels. Sie wählen die Grösse des Handels aus und kaufen oder verkaufen. Die geöffneten Transaktionen verfügen über Stop-Loss (dieser kann angepasst werden und garantiert kostenlos ist). Somit werden Kunden vor unkontrollierten Verlusten geschützt. Sie haben auch die Möglichkeit, das sogenannte ?dealCancellation? zu aktivieren. Es handelt sich um ein einzigartiges Tool, welches Ihnen die Chance gibt, verlorene Transaktionen bis zu 6 Stunden lang gegen eine kleine Gebühr rückgängig zu machen. easyTrade. Diese Funktion basiert auf dem optionsbasierten Handel und gibt den Kunden die Möglichkeit, ohne Margin-Anforderungen und ohne Spreads handeln zu können, sobald die Märkte am mobilsten sind. Dieses Trading-Ticket gibt auch die Chance, das maximal mögliche Risiko festzusetzen, ohne dabei das maximale Gewinnpotenzial einschränken zu müssen.

Diese Funktion basiert auf dem optionsbasierten Handel und gibt den Kunden die Möglichkeit, ohne Margin-Anforderungen und ohne Spreads handeln zu können, sobald die Märkte am mobilsten sind. Dieses Trading-Ticket gibt auch die Chance, das maximal mögliche Risiko festzusetzen, ohne dabei das maximale Gewinnpotenzial einschränken zu müssen. Erweiterte Tickets. Termingeschäfte, Vanilla-Optionen und Pending Orders bieten den erfahrenen und anspruchsvollen Anlegern die Möglichkeit, verschiedene Arten von Limit-Orders zu setzen oder Geschäfte gegen potenzielle zukünftige Volatilität abzusichern.

Einige der niedrigsten festen Spreads für Kryptowährung

Handeln Sie wie ein Champion: Offizieller Online-Handelspartner von Real Madrid C.F.

Ausserdem besteht die Möglichkeit auf erweiterte Analysefunktionen zugreifen zu können. Nutzer von easyMarkets können ihr bestehendes easyMarkets-Konto mit dem TradingView-Interface verbinden und somit das Angebot an Handelsplattformen erweitern bekommen. Somit bietet easyMarkets ab nun an eine Nutzeroberfläche für Desktop-PCs, Web-App, MetaTrader 4 und TradingView.easyMarkets CMO, Ohad Golan sagt zu diesem Thema folgendes:«Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden eine weitere Handelsplattform TradingView anbieten können, die sehr robust ist und ausgezeichnet funktioniert. Aufgrund dieser Zusammenarbeit sind wir zu einem der wenigen Brokern in der Branche aufgestiegen, der den Kunden die Wahl zwischen vier Handelsumgebungen bietet. Als Online-Broker war easyMarkets schon immer an der Spitze aller Neuentwicklungen und als Vorreiter der neusten Technologien bekannt. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass dieses neue Angebot allen Kunden von easyMarkets zugutekommen wird und dafür sorgen wird, dass easyMarkets noch wettbewerbsfähiger wird als jemals zuvor. Schliesslich bieten wir unseren Kunden eine weitere hervorragende Handelsplattform an, die das Handelserlebnis deutlich verbessert. Ausserdem freue ich mich sehr ankündigen zu können, dass easyMarkets ständig an neuen Service- und Produktangeboten arbeitet, wie das vor Kurzem angeführte Bitcoin-Basiswährungskonto. Somit lohnt es sich weiterhin ein Kunde von easyMarkets zu bleiben!»Wenn Sie sich für die Nutzung des easyMarkets-Kontos auf TradingView entscheiden, kombinieren Sie die branchenführenden Konditionen von easyMarkets, enge feste Margen und den regulierten Handel mit einem sozialen Netzwerk für Anleger. Darüber hinaus bekommen Sie fortschrittliche Analysen und Charts geboten.Händler bekommen mit easyMarkets nicht nur die Sicherheit des Handels geboten, sondern handeln bei einem etablierten und regulierten Online-Broker, der über volle Preistransparenz verfügt. Kein Verlust bei Limit-Orders heisst für Sie, dass Ihr Stop-Loss oder Take-Profit zu dem von Ihnen gewünschten Kurs ausgeführt wird. Auf diese Weise werden Sie von Verlusten oder zusätzlichen Kosten geschützt, weil Ihr Auftrag zu einem höheren oder niedrigeren Kurs ausgeführt wird. Während des Handels verändern sich enge, feste Margen nicht, was Ihnen dabei hilft, dass Sie aufgeblähte Margen während der Volatilität vermeiden können. Ausserdem lassen sich Ihre Kosten bereits im Voraus berechnen. Damit die Preistransparenz erhalten bleibt, erhebt easyMarkets keine Provisionen, Finanzierungskosten oder verstecke Gebühren, die sonst bei vielen Online-Brokern anfallen.Jedes Konto von easyMarkets ist mit einem Nagativsaldo-Schutz ausgestattet. Auf diese Weise werden Sie und Ihr Konto vor Verlusten geschützt. Um ein wirklich aussergewöhnliches Handelserlebnis zu schaffen, bietet easyMarkets ein hohes Mass an Unterstützung. Aus diesem Grund geniessen wir eine der besten Bewertungen auf Trustpilot für unseren Kundenservice.Im Jahr 2001 wurde easyMarkets als damals ?Easy Forex? gegründet und hat sich stets darauf konzentriert, den Kunden eine sichere Handelsplattform mit wettbewerbsfähigen Konditionen zu bieten. Auf diese Weise haben Kunden den Zugang zu den globalen Märkten erhalten. Das ist auch der Grund, weshalb unser Service- und Produktangebot ständig erweitert wird. Im vergangenen Jahr haben wir mehrere neue Finanzinstrument hinzugefügt und darunter neue Kryptowährungen und Aktien. In unserer Auswahl können Sie nun Aktien von den weltweit bekanntesten Unternehmen wie Adidas, Amazon oder Tesla finden. Nachdem wir Ripple, Bitcoin und Ethereum in unser Sortiment aufgenommen haben, finden Sie auch den Altcoin Litecoin.Die jüngste Zusammenarbeit mit TradingView bietet unseren Kunden den Zugang zu mehreren Handelsplattformen, die Sie am besten zu Ihrer Handelsstrategie anpassen können. Ausserdem können Sie Ihren Handelsstil verbessern und bessere Analysen betreiben. Unser nativen Web- und App-Plattformen bieten mehrere Handelstickets an:Mit easyMarkets können Sie auch auf der weltweit beliebten MetaTrader 4 Handelsplattform handeln und natürlich auf TradingView. Hier bekommen Sie die meisten verfügbaren Instrumente geboten und so fällt die Handelsauswahl riesengross aus.Wenn man easyMarkets mit den Brokern mit festen Spreads vergleicht, so finden Sie bei easyMarkets den Handel mit Kryptowährung mit den niedrigsten Spreads. Für Kunden bedeutet das nur eins, denn diese können den maximalen Nutzen aus dem Handel mit Kryptowährung für sich ziehen. Das kann auch dazu beitragen, dass Händler ihren Gewinn niedrig halten und die Kosten im Vergleich zum Handel mit unseren Wettbewerbern mit festen Spreads minimieren.easyMarkets ist ein stolzer offzieller Online-Handelspartner des mehrfachen La-Liga-Meisters und FIFA-Klubs des Jahrhunders, Real Madrid C.F. Aus diesem Grund sind wir in der Lage, unseren Kunden attraktive Werbegeschenke und Wettbewerbe anzubieten. Als Kunde von easyMarkets können Sie sich über echte Real Madrid C.F.-Artikel als Geschenk erfreuen. Wenn Sie unsere neusten Aktionen nicht verpassen möchten, empfehlen wir Ihnen, unseren Konten in den sozialen Netzwerken zu folgen. Wettbewerbe und Werbeaktionen sind für Kunden aus EU und AU aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nicht verfügbar.

