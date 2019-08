Einen seriösen Schlüsseldienst finden: Darauf sollten Sie achten

Im Grunde genommen gibt es aber keinen Grund zur Panik, denn Schlüsseldienste versprechen schnelle und kompetente Hilfe. Da es aber immer wieder auch Meldungen über unseriöse Anbieter mit hohen Abzocker-Rechnungen gibt, sollten Sie beim Beauftragen eines Schlüsseldienstes in Augsburg und Region einige Punkte beachten.Im Idealfall haben Sie sich schon lange vor einem versehentlichen Aussperren einen Schlüsseldienst ausgesucht, der anhand von Bewertungen oder Mundpropaganda von Freunden oder Nachbarn als seriös einzustufen ist. Stehen Sie buchstäblich vor verschlossener Tür , ohne auf einen bekannten Anbieter zurückgreifen zu können, sehen Sie sich auf der Suche mit vielen Treffern konfrontiert. Einen seriösen Schlüsseldienst erkennen Sie unter anderem daran, dass dieser seine vollständige Firmenanschrift angibt und keine vagen Lockangebote wie ?Schlösser ab 19 Euro? verwendet. Firmen, die ihrem eigentlichen Namen Zusätze wie ?AAA? voransetzen, um bei jeder alphabetischen Suche als Erste gefunden zu werden, gelten ebenfalls als eher zweifelhaft. Als Faustregel gilt: Nicht immer ist der erste Treffer automatisch der Beste. Auch wenn die Türöffnung natürlich schnell vonstattengehen soll, lohnt sich eine umfassendere Suche.Haben Sie einen Schlüsseldienst ausgewählt, ist es ratsam, bereits im ersten Telefongespräch alle relevanten Informationen zu erfragen. Dazu gehört in erster Linie natürlich auch der Preis für die Türöffnung. Ein seriöser Anbieter sollte direkt in der Lage sein, einen Preis zu nennen. Experten geben an, dass für das Öffnen einer regulären Haustür tagsüber und unter der Woche nicht mehr als 100 Euro veranschlagt werden sollten. Am Wochenende oder nachts können es bis zu 180 Euro werden. Nennt der Schlüsseldienst deutlich höhere Kosten oder weigert sich, einen Preis zu nennen, sollten Sie ein anderes Unternehmen auswählen. Auch die Anfahrtskosten sollten Sie ansprechen und in diesem Zusammenhang nachfragen, woher der Monteur genau kommt: Unseriöse Anbieter versuchen nicht selten, durch lange Anfahrten und damit verbundene zusätzliche Kosten den Preis in die Höhe zu treiben. Das gilt auch dann, wenn die Vorwahl Ihrem Ort entspricht: Über bestimmte Apps können die Firmen die Anrufe umleiten, sodass sich anhand der Ortsvorwahl nicht mehr eindeutig erkennen lässt, wo sich der Firmensitz befindet.Wurde Ihre Tür erfolgreich geöffnet, sollten Sie nicht direkt bar bezahlen, sondern auf einer Rechnung bestehen. Im Zweifelsfall können Sie diese von der Verbraucherschutzzentrale prüfen lassen und so ermitteln, ob die Kosten gerechtfertigt sind oder tatsächlich zu hoch angesetzt wurden. Besonders hartnäckige und unseriöse Firmen versuchen, ihre Kunden zu einer sofortigen Barzahlung zu nötigen. Darauf sollte Sie keineswegs eingehen ? auch nicht dann, wenn der Monteur Sie überreden will, mit ihm zu einem Geldautomaten zu fahren und das Geld abzuheben. Sie haben in jedem Fall Anspruch auf eine Rechnung, die Sie nicht direkt vor Ort bezahlen müssen. Im Idealfall holen Sie sich einen Nachbarn oder ein Familienmitglied als Unterstützung hinzu, damit Sie gegebenenfalls einen Zeugen haben.

(ps/pd)