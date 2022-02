Zuverlässige Corona-Schnelltests sicher erkennen

Einfache und schnelle Anwendung

Hangzhou AllTest: geprüfte Zuverlässigkeit

Zulassung für Antigen-Schnelltests von Hangzhou AllTest Biotech

Aktueller Stand verfügbarer und zuverlässiger SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltests

Die Genauigkeit von Corona-Schnelltests ist zwar niedriger im Vergleich zu PCR-Tests, dennoch eignen sie sich als Screening-Instrument, weil sie einfacher, schneller und günstiger anzuwenden sind. Das Angebot an Antigen-Schnelltests ist gross, zuverlässig sind sie allerdings nicht alle. Worauf bei der Auswahl des Corona-Schnelltest zu achten ist und woran auch Laien erkennen können, ob ein Diagnose-Tool ein sicheres Ergebnis liefert, zeigt Rosa Wu, Vice-President Forschung und Entwicklung von Hangzhou AllTest, auf und verweist auf die Websites des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) und des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Diese führen regelmässig aktualisierte Listen mit zugelassenen Tests und bieten Verbrauchern, Unternehmen und der öffentlichen Hand damit eine wertvolle Orientierung.Seit Anfang 2021 sind Antigen-Schnelltests auf SARS-CoV-2 zur Eigenanwendung zugelassen und werden online auf den Internetseiten der Hersteller beziehungsweise ihrer Vertriebspartner sowie in Apotheken, Drogerie- und Supermärkten angeboten. Die Anwendung funktioniert in der Regel schnell und einfach, so auch beim Antigen-Schnelltest von Hangzhou AllTest Biotech: Man nimmt einen Abstrich aus der Nase und behandelt die Probe anschliessend entsprechend dem in der Anleitung vorgeschriebenen Verfahren. Bei anderen Produktvarianten wird kein Abstrich genommen, sondern in einen Behälter gespuckt. Ob Nasenabstrich oder Spucktest, hat man alle Schritte in der Anleitung befolgt, erhält man nach etwa 15 bis 30 Minuten ein Ergebnis: Sars-CoV-2 positiv oder negativ.Das Angebot verfügbarer Corona-Schnelltests ändert sich ständig. Der Grund dafür sind stetige Verbesserungen und Anpassungen der Produkte. Für eine Zulassung reichen die Hersteller sie selbst bzw. alle notwendigen Angaben wie Zusammensetzung, Anwendungshinweise und Studienergebnisse beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) beim Paul-Ehrlich-Institut (PEI) zur Bewertung ein. Eine Zulassung erhalten nur jene Antigen-Schnelltest, die die strengen Anforderungen der Prüfstellen erfüllen. Ein entscheidendes Kriterium für die Zuverlässigkeit ist die Virusmenge, die notwendig ist, damit der Test ein positives Ergebnis liefert, wie die Hangzhou-AllTest-Diagnostik-Expertin erklärt: ?Je früher ein Test anschlägt, also je sensibler er auch auf geringe Virusmengen in einer Probe reagiert, desto höher seine Aussagekraft.? Als minimal akzeptierte Sensitivität gilt ein Wert von 75 Prozent auf einen Ct-Wert von kleiner oder gleich 25. Der Ct-Wert (Cycle-threshold-Wert) ist ein Mass für die Virusmenge in der Probe. Je geringer dieser Wert, desto weniger Vermehrungszyklen waren nötig, bis der Anstieg des viralen Erbguts exponentiell wird, und umso höher ist die Viruskonzentration in der Probe ? und desto höher das Risiko, sich bei der getesteten Person anzustecken.Diesen Wert erreichen nicht alle Produkte auf Anhieb. Daher stellen Berichte zu durchgefallenen Tests nicht immer den aktuellen Stand dar. So wurden für eine Studie des Paul-Ehrlich-Instituts 122 in Deutschland angebotene SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltests bzw. Antigen-Selbsttests mit CE-Kennzeichnung geprüft. Dabei fielen etwa 20 Prozent durch. Auch einzelne Produkte einer älteren Produktreihe von Hangzhou AllTest ( www.alltests.com.cn )erreichten die vom PEI geforderte Sensitivität nicht. Seitdem hat der Hersteller aus Hangzhou seine Produkte weiterentwickelt und verfeinert. Die zweite Produktgeneration von Hangzhou AllTest Biotech erzielt überdurchschnittliche Ergebnisse bei der Erkennung der Viruslast und erhielt im November 2021 die Zulassung des Paul-Ehrlich-Instituts.?Weil Produkte immer wieder verbessert werden, ist es sehr wichtig, sich über den aktuellen Stand der am Markt verfügbaren SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltests zu informieren, um ein zuverlässiges Produkt zu finden. Ältere Studien liefern hier nicht immer den neuesten Stand zu empfehlenswerten Produkten?, betont die Hangzhou-AllTest-Diagnostik-Expertin. Den aktuellen Stand bieten die Websites des Paul-Ehrlich-Instituts und des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte . Sie listen herstellerunabhängig und tagesaktuell zuverlässige Antigen-Schnelltests.

(fest/pd)