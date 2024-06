Wirtschaftliche Probleme der neuen Generation

Wohnsituation der neuen Generation

Dies erscheint einfach nachvollziehbar, wenn etwa der Klimawandel isoliert betrachtet wird. Die globale Erwärmung wird wohl fatale Folgen nach sich ziehen. Da ist die Frage schon berechtigt, was die älteren Generationen der Generation Z da hinterlassen haben und was diese Hinterlassenschaft für ihre Zukunft bedeutet. In Deutschland sind allein durch die Flutkatastrophe im Sommer 2021 über hundert Menschen ums Leben gekommen, Ortschaften wurden in grossen Teilen zerstört und die Reparaturen dauern immer noch an. Dies scheint tatsächlich die Folge des Klimawandels zu sein. Noch klarer scheint für viele das Bild zu werden, wenn sie das Unwetter vom Mai in Nordrhein Westfalen anschauen. In der Grossstadt Paderborn tobte das Unwetter und es kam sogar zu einem Tornado, welcher die Innenstadt und weitere Ortsteile verwüstete. Glücklicherweise kam dabei niemand ums Leben. Allein hier wurden Millionenschäden verursacht.Der Klimawandel ist aber nicht das einzige Problem, mit welchem sich die neue Generation befassen muss. Aktuell spielt auch Inflation eine riesige Rolle, mit der Folge, dass die Preise in die Höhe schiessen, während die Löhne auf demselben Niveau verharren. Früher beispielsweise konnten Menschen mit einem Nettobetrag von 2.000 Euro im Monat ein angenehmes Leben in der Mittelschicht führen. Heutzutage reicht dieses Geld bei Weitem nicht aus, um ein normales Leben geniessen zu können, insbesondere, wenn gleichzeitig Kinder versorgt und die Miete bezahlt werden muss.Sehr deutlich werden wirtschaftliche Probleme, wenn die Wohnkosten betrachtet werden, die in vielen Teilen der Welt und vor allem in Deutschland um mehr als die Hälfte angestiegen sind. Viele können es sich einfach nicht mehr leisten, ein eigenes Haus zu besitzen oder in einer grossen Wohnung zu leben, selbst wenn sie über ein gutes Gehalt verfügen.Die Schere zwischen Arm und Reich ist in den letzten Jahren einfach deutlich weiter auseinander gegangen. Die Reichen werden immer reicher, leben ein sehr luxuriöses Leben und die Armen müssen schauen, wie sie über die Runden kommen. Dies lässt sich auch in der Welt der Wirtschaft sehen, wenn gutlaufende Unternehmen immer mehr Gewinne erzielen und Leistungen wie eine Strategieberatung in Anspruch nehmen können, während normale Unternehmen immer mehr Verluste einstecken müssen und letztendlich nicht bestehen können.

