Windows 10 vs Windows 11 - diese Features sorgen für echten Mehrwert

Der erste Eindruck überzeugt auch jetzt noch: Windows 11 wirkt erfrischend jung und weist einen ähnlich wilden Touch wie damals Windows 8 und Windows Vista auf.

Windows 11 bringt Frische und Dynamik in das Erscheinungsbild

Die diesbezüglichen Unterschiede zu Windows 10 werden alleine schon beim Blick auf die Bedienung und Steuerung deutlich. Als direkter Nachfolger von Windows 10 geht Windows 11 hier ganz neue Wege. Charakteristisch für den optischen Umbruch sind vor allem der jetzt mittig positionierte Startbutton, die zentriert angeordneten Symbole der Taskleiste, der Wechsel von Kacheln zu Widgets oder auch der variierende Splashscreen (Bootscreen-Logo). Aber auch in Sachen Funktionalität, Individualität und Arbeitsgeschwindigkeit hievt Microsoft sein neuestes Betriebssystem auf einen höheren Level. Der direkte Vergleich der besten Features beider Systeme macht dies deutlich.

Funktionen und Features - Windows 11 überzeugt mit Verbesserungen und neuen Tools

Veränderungen an der optischen Fassade bringen allerdings noch keine funktionellen Vorteile gegenüber der Version Windows 10. Um es in diesem Fall vorwegzunehmen: Ja, Windows 11 bietet auch im Hinblick auf Funktionen und Features durchaus Vorteile gegenüber der Vorgängerversion. Besonders deutlich wird das bei der Pro-Version. Sie erhalten Windows 11 Pro bei Lizenzguru und anderen ausgesuchten Fachhändlern.

Die Vorteile basieren dabei meistens auf einer Kombination aus funktional verbesserten Bestandsfunktionen, dem Weglassen überflüssiger Features und der Integration von gänzlich neuen Bordmitteln. Wir zeigen Ihnen im Folgenden die besten Features respektive die wichtigsten Neuerungen und die daraus resultierenden Vorteile von Windows 11 gegenüber der Vorgängerversion Windows 10.

Auf einen Blick - die besten Features von Windows 10 und Windows 11

Bereits in Windows 10 lassen sich viele und dabei äusserst praktische Features finden. Dies sind die besten und beliebtesten Features der Version Windows 10:

Edge-Browser und Sprachassistentin Cortana integriert

Virtuelle Desktops, GUI-Features und Timeline (Aktivitätsverlauf)

Benachrichtigungen lassen sich via Benachrichtigungsassistent gezielt steuern

Bandbreite kann individuell eingestellt werden

PIN-Anmeldung für ein schnelles Entsperren

Aufgebohrter Task-Manager

Unterstützung von Virtual Reality, Mixed Reality und Machine Learning

Kommandozeile mit sinnvollen Hotkeys

Multi-Windows-Funktion für eine bessere Produktivität

Dark Mode und Nachtmodus integriert

Systemeigene Speicheroptimierung eingebunden

Viele PC-Probleme behebt das System automatisch

Überarbeiteter Editor mit grossem Funktionszuwachs

Mehr Sicherheit durch den Virenscanner Windows Defender

Screenshots mit einer einzigen Tastenkombination erstellen

Grosse Anzahl an Apps nutzbar

Für Profis: VHD-Installation, HyperV, Insider-Programm und mehr

Moderner, schneller und funktioneller - Windows 11 steht für eine optimierte Performance

Mit Windows 11 bietet Microsoft seit Anfang Oktober 2021 die neueste Version des von Microsoft entwickelten Betriebssystems an. Neben einem moderneren und mächtig aufgefrischten Design liefert Windows 11 dabei zahlreiche Verbesserungen und eine grosse Bandbreite an neuen Features. Die überarbeiteten Funktionen und die neuen Features mit besonders hoher Relevanz haben wir in der folgenden Liste für Sie zusammengefasst:

Neues Startmenü mit direktem Zugriff auf Informationen und Dokumente

Universelle Suche für personalisierte Ergebnisse (gilt für selbst gespeicherte Daten und Internet)

Optimierte Barrierefreiheit durch Spracherkennung und Live Untertitel

Dateien, Anwendungen und bevorzugte Einstellungen via Windows-Sicherung übertragen

Zugriff auf rund 50.000 Android-Apps durch Installation des Amazon Appstores

Andockhilfe für eine strukturierte Ordnung und mehr Übersichtlichkeit

Benutzerdefinierte Hintergründe und Beschriftungen zum Erstellen von Desktop-Gruppen

Synchronisieren von PC und Smartphone

Optimierte Treiber sorgen für zusätzlichen Tempoboost

Aufgebohrte Uhren-App für eine bessere Fokussierung bei der Arbeit

Zusätzliche Sicherheitsebenen zum Schutz von Apps, Informationen und Privatsphäre

Geräteschutz mit intelligenter App-Steuerung

Optimierte Sicherheitsstandards von Microsoft Edge integriert

Für Gamer: PC Game Pass, Auto-HDR und DirectStorage

Snap-Layout für eine bessere Fenster-Anordnung (bis zu vier Fenstern gleichzeitig)

Bedarfsgerecht gestaltbare Widgets ersetzen die Kacheln aus Windows 10

Schnellere und vereinfachte OneDrive-Integration via Datei-Explorer

Zahlreiche Konsistenz- und UI-Verbesserungen

Für Profis: BitLocker-Geräteverschlüsselung, zentrale Update-Steuerung, erweiterte Hardware-Unterstützung und WIP

Im Detail: Diese 3 Features stehen für einen besonders grossen Mehrwert

Ob aber Windows 10 oder Windows 11 - welche Features die Nutzer als besonders wertvoll empfinden, ist immer abhängig von der eigenen Intention und dem jeweiligen Vorhaben. Objektiv betrachtet, kristallisieren sich aber bestimmte Features heraus, die in der Gunst vieler Windows-Nutzer ganz weit oben stehen. Hierbei handelt es sich vornehmlich um Features, die eine Verbesserung der Performance, ein schnelleres Arbeitstempo und eine optimierte Usability unterstützen beziehungsweise fördern. Die folgenden drei Features stehen diesbezüglich für einen besonders grossen Nutz- respektive Mehrwert.

1. Vorteile beim Tempo: Windows 11 arbeitet schneller

Nach den bisherigen Erfahrungen fühlt sich Windows 11 spürbar flotter an als Windows 10. Untermauert wird dies durch entsprechende Messungen und verschiedene Benchmarks von renommierten Tech-Portalen. In den meisten Leistungsbewertungen liegt das neue System diesbezüglich vor seinem Vorgängermodell.

Hierbei müssen Sie allerdings berücksichtigen, dass das Plus an Tempo und an zuverlässig hoher Performance teilweise auch das Resultat gestiegener Hardwareanforderungen sind. Denn Sie benötigen für die Installation und den Betrieb als Grundvoraussetzung einen Rechner mit einem Mindestmass an Aktualität. Moderne Hardware beschleunigt die Performance des Betriebssystems schon von sich aus.

Beispiel Arbeitsspeicher: Waren für Windows 10 noch 1 GB (32-Bit-Version) beziehungsweise 2 GB (64-Bit-Version) erforderlich, sind es bei Windows 11 jetzt insgesamt 4 GB. Zudem ist das OS nur noch als 64-bittige Version erhältlich. Dies alles sorgt für ein weitaus höheres Speicher-Minimum und eine optimierte Arbeitsgeschwindigkeit. Windows 11 Professional bietet dabei selbst auf älteren Geräten eine optimierte Leistung und gewährleistet ein entsprechend reibungsloses Arbeiten. Dies wird auch von verschiedenen Fachzeitschriften, wie zum Beispiel Computerbild , bestätigt.

2. Neuerungen aus mehreren Jahren in einem System kumuliert

Windows 10 hat seit 2015 mehr als zehn Feature-Updates erhalten. Diese führten immer wieder zu einer Verbesserung von Funktionalität und Performance. So eliminierte der Anbieter zum Beispiel veraltete Codezeilen von Outlook Express sowie anderen Systemkomponenten und beseitigte auch den unsichtbaren Legacy-Code.

Im Laufe der Zeit verbesserte Microsoft sein Betriebssystem Windows 10 mithilfe punktueller Optimierungen dieser Art beständig. Das hat sich ausgezahlt: Nehmen Sie das aktuelle Windows 10 22H2 als Massstab, fallen die technischen Unterschiede zu Windows 11 in vielen Fällen nicht gerade üppig aus. Ganz im Gegenteil: Windows 11 und Windows 10 liegen in diesem Fall aus rein technischer Perspektive verhältnismässig dicht beieinander. Allerdings stellt dies lediglich eine Momentaufnahme dar.

Wichtig: Keine Feature-Updates mehr für Windows 10

Ganz anders sieht es aus, wenn Sie die Ursprungsvision von Windows 10 mit der Startversion von Windows 11 vergleichen. Das neue Betriebssystem ist dem alten System bei dieser Konstellation technisch um Längen überlegen. Es müssen bei Windows 10 also erst alle verfügbaren System-Updates heruntergeladen und installiert werden, um eine wirklich zufriedenstellende Performance zu erzielen. Bei einem Rechner mit Windows 11 können Sie dagegen direkt einfach loslegen.

Hinzu kommt: Für Windows 10 liefert Microsoft keine weiteren Feature-Updates mehr aus. Das letzte Update mit einem neuen, rudimentären Backup-Feature und zusätzlichen KI-Funktionen setzt hier den Schlusspunkt. Allerdings will Microsoft in den nächsten drei Jahren noch kostenpflichtige Windows 10 Extended Updates in Form von erweiterten Sicherheitsupdates für Unternehmen herausbringen. Für die gewerblichen Nutzer dieser Updates heisst das: Erst im Laufe des Jahres 2028 wird Windows 10 dann zu einem echten Sicherheitsrisiko. Das erinnert stark an das Jahr 2020, als Microsoft Support und Update für Windows 7 sowie für die Windows Server 2008 und 2008 R2 einstellte.

Technische und funktionelle Diskrepanz nimmt immer weiter zu

Da die Optimierungsphase bei Windows 11 im Grunde genommen erst jetzt richtig gestartet ist, sind in den nächsten Jahren noch zahlreiche Verbesserungen und Neuerungen zu erwarten. Im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit und die ganzheitliche Performance vergrössert das die technische und funktionelle Diskrepanz zwischen Windows 10 und Windows 11 immer weiter.

Regelmässige Updates sorgen bei Windows 11 dafür, dass Sie immer Zugriff auf Optimierungen und die neuesten Features haben. Auf diese Weise lassen sich Funktionalität und Arbeitsumgebung stetig weiter optimieren. Das erste grosse Windows-11-Update 22H2 brachte bereits Verbesserungen wie einen neuen Task-Manager, Drag-and-Drop für die Taskleiste, Ordner im Windows-Startmenü, Accessibility, mehr Snap-Optionen für Fenster und vieles mehr.

3. Die Kontextmenüs präsentieren sich jetzt vereinfacht nutzbar

Das Aufrufen des Kontextmenüs und der damit zusammenhängenden Tools zählte schon bei Windows 10 zu den besonders mehrwertigen Neuerungen. Ein Rechtsklick auf einen Ordner, eine Datei oder freie Desktop- und Explorer-Stellen reicht, um dieses spezielle Menü aufzurufen. Windows 11 führt diesen Weg fort, bietet jetzt allerdings ein rundum neu gestaltetes Erscheinungsbild. Kontextmenüs in Windows 11 weisen grössere Abmessungen auf, was das gesamte Menü luftiger und damit gleichzeitig auch übersichtlicher macht. Das ist ein klares Plus im Hinblick auf Anwenderfreundlichkeit und Transparenz.

Keinen «Müll» mehr in den Rechtsklick-Menü-Listen

Neben den optischen Unterschieden weist das neu gestaltete Kontextmenü in Windows 11 dabei sowohl einen relevanten Vorteil als auch einen expliziten Nachteil auf. So reagiert das neue Kontextmenü in Windows 11 gefühlt langsamer als es noch bei Windows 10 der Fall war. Wirklich messbar ist das aber nicht, daher liegt hier wahrscheinlich ein klassischer Fall von Schwuppdizität vor. Vorteilhaft ist dagegen, dass die Rechtsklick-Menü-Listen nicht mehr «vollgemüllt» sind. Denn die meisten Drittanbieter-Anwendungsprogramme können sich nicht mehr automatisch in das Menü integrieren.

Fazit: An Windows 11 führt mittelfristig kein Weg vorbei

Keine Frage, Windows 10 hat im Laufe der vergangenen Jahre dank seiner Stabilität, den umfassenden Sicherheitsaspekten und seiner ganzheitlichen Funktionalität Kultstatus unter den Windows-Nutzern erreicht. Aber dennoch läuft die Zeit von Windows 10 langsam, aber sicher aus. Mit Windows 11 steht ein Nachfolger parat, der noch einmal viele Optimierungen und Neuerungen mitbringt. Da es zudem kein Update mehr für Windows 10 geben wird, ist ein Wechsel zu Windows 11 sinnvoll und auch empfehlenswert.

(fest/pd)