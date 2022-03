Wie erkenne ich einen guten Psychotherapeuten: 7 Merkmale

1. Ausbildung und Erfahrung

2. Motivation und Interesse

3. Professionell, aufgeschlossen und selbstbewusst

4. Kommunikationsfähigkeit

5. Analytische Fähigkeiten

6. Stimmt die Chemie?

7. Erreichbarkeit

Fazit

Doch leider erfahren wir im Leben auch immer wieder negative Ereignisse oder gar schwere Schicksalsschläge, die einen nachhaltigen Einfluss auf unsere Psyche haben können.Oftmals kann dies zu einer vorübergehenden oder langanhaltenden psychischen Erkrankung führen, wie Depression, Angststörung, Suchtverhalten, etc.In vielen Fällen können Betroffene ihre psychischen Beschwerden mithilfe ihrer Familie und Freunde selbst bewältigen. Wenn dies jedoch nicht möglich ist und der Alltag massgeblich beeinträchtigt wird, sollte eine professionelle Psychotherapie in Erwägung gezogen werden. Sehr oft kommt dabei die Frage auf: Wie kann ich für mich den richtigen Psychotherapeuten finden? Hier sind 7 Merkmale, auf die du bei deiner Auswahl unbedingt achten solltest, um den richtigen Therapeuten zu finden und eine erfolgreiche Therapie zu beginnen.Das wohl wichtigste Merkmal eines guten Psychotherapeuten ist sein oder ihr Fachwissen, denn nur mit der richtigen Ausbildung und dem nötigen Wissen über dein konkretes Problem, kann der Therapeut dir die richtige Behandlung bieten. Vielleicht ist er oder sie sogar auf dein Problem spezialisiert und hat Erfahrung mit verschiedenen Behandlungsmethoden, die bei Patienten mit ähnlichen Symptomen bereits Erfolg gezeigt haben.Bedenke jedoch, dass die richtige Ausbildung nicht automatisch bedeutet, dass die Therapie funktioniert. Denn zu einer guten Psychotherapie gehört mehr als nur Fachwissen. So kann durchaus auch ein junger, frischgebackener Therapeut ohne viel Erfahrung die richtige Lösung bieten.Für Patienten ist es wichtig, Vertrauen zum Therapeuten aufzubauen und das Gefühl zu haben, sich an einem geschützten Ort zu befinden, wo seine oder ihre Gedanken und Sorgen ernst genommen werden. Nur so kann er oder sie sich dem Therapeuten öffnen und die Therapie Erfolg haben. Ein guter Psychotherapeut sollte deshalb Interesse an den Problemen des Patienten haben und motiviert sein, die Behandlung gemeinsam zu durchlaufen.Ob ein Therapeut diese Eigenschaften erfüllt, erkennst du daran, dass er oder sie dir geduldig zuhört, dir gezielte Fragen stellt, um das Gespräch in die richtige Richtung zu lenken und stets versucht, die bestmöglichen Lösungsansätze zu finden. Versuche, dir beim ersten Gespräch ein Bild von deinem Gegenüber zu machen und herauszufinden, ob er oder sie echtes Interesse zeigt.Drei wichtige Persönlichkeitsmerkmale, die jeder Therapeut mitbringen sollte, sind Professionalität, Aufgeschlossenheit und ein gesundes Selbstbewusstsein. Ein Therapeut sollte sich stets professionell verhalten und die Therapiesitzungen in einer neutralen Praxis durchführen. Professionalität bedeutet auch, sich nicht (merklich) von den Erzählungen des Patienten beirren zu lassen. Dein Therapeut sollte nämlich wie ein Fels in der Brandung sein und nicht selbst von deinen Sorgen mitgerissen werden.Um ein Gespräch mit dem Patienten aufzubauen, ist oftmals eine gewisse Eigeninitiative seitens des Therapeuten gefragt. Oft fällt es Betroffenen schwer, über ihre Sorgen zu sprechen oder sie können ihre Gefühle nicht gut mit Worten ausdrücken. Ein selbstbewusstes und aufgeschlossenes Auftreten des Therapeuten kann dir deine Angst nehmen und dich dazu ermutigen, dich zu öffnen, um dir alles von der Seele zu reden.Es mag zwar nicht gleich offensichtlich erscheinen, aber ein guter Psychotherapeut sollte eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit besitzen. Nicht nur der Inhalt des Gesagten, sondern auch die Wortwahl, der Sprachton und das Timing können eine positive oder auch negative Wirkung auf Patienten und damit auf den Therapieverlauf haben.Ein guter Therapeut sollte in der Lage sein, sich an die Patienten anzupassen und ihnen Antworten und Fachwissen so verständlich wie möglich zu vermitteln. Er oder sie muss abschätzen können, welche Fragen wann gestellt werden sollten, um in kürzester Zeit das Hauptproblem des Patienten zu identifizieren und mit der Behandlung beginnen zu können. Gleichzeitig ist der Therapeut auch für das Zeitmanagement der Therapiesitzungen verantwortlich und sollte diese entsprechend organisieren und abrunden können.Eine gute Kommunikationsfähigkeit und das entsprechende Fachwissen reichen jedoch nicht aus, um ein guter Therapeut zu sein. Es bedarf zudem einer Menge Empathie und exzellenten analytischen Fähigkeiten, um nicht nur die verbalen Aussagen der Patienten richtig zu interpretieren, sondern auch non-verbale Signale zu erkennen und diese in die Interpretation miteinzubeziehen.Es kann beispielsweise sein, dass ein Patient rot und nervös wird, wenn über ein bestimmtes Thema gesprochen wird, was ein Hinweis darauf sein kann, dass es ihn oder sie belastet. Unsere Körpersprache verrät oft mehr über uns als unsere Worte. Wenn diese richtig interpretiert wird, erhält der Therapeut mehr Informationen und kann Betroffenen besser und gezielter helfen.Das wohl wichtigste Merkmal eines guten Psychotherapeuten hat eigentlich gar nichts mit ihm oder ihr selbst zu tun. Ein Therapeut kann noch so gut ausgebildet sein und über die nötigen Softskills verfügen. Wenn jedoch die Chemie zwischen Therapeut und Patient nicht stimmt, kann dies für eine erfolgreiche Therapie hinderlich sein.Ob sie stimmt oder nicht, kann man auch nicht unbedingt an bestimmten Merkmalen erkennen. Höre einfach auf dein Bauchgefühl und frag dich, ob du dich während der Therapiesitzung mit dieser Person wohlfühlst. Sollte dies nicht der Fall sein, ist es ratsam, den Therapeuten zu wechseln.Zu guter Letzt ist es natürlich auch wichtig, dass dein Therapeut genügend Zeit für dich und deine Therapie einplanen kann und dir die nötige Anzahl an Sitzungen anbietet. Je nach Bedarf sollten die Sitzungen in kleineren oder grösseren Abständen stattfinden, wobei der Therapeut diese Zeiträume gut abschätzen sollte.Zudem sind gute Therapeuten oft auch ausserhalb der gewöhnlichen Arbeitszeiten erreichbar, um spontane «Notfallsitzungen» zu vereinbaren. So kann bei Bedarf schnell gehandelt und eine Verschlimmerung der Symptome verhindert werden.Den richtigen Psychotherapeuten für sich zu finden, ist vielleicht nicht immer einfach, aber die Suche lohnt sich. Ein guter Therapeut sollte natürlich entsprechend ausgebildet sein und bestenfalls Erfahrungen mit deinem Problem haben, aber ebenso wichtig sind auch die notwendigen Softskills. Was aber keinesfalls unterschätzt werden sollte, ist die Chemie zwischen dir und deinem Therapeuten. Nur so hast du das Gefühl, ihm oder ihr vertrauen und dich öffnen zu können, um deine Probleme anzugehen und dich schon bald wieder besser zu fühlen. Du schaffst das!

(fest/pd)