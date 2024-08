Warum eine Sitemap wichtig ist

Was ist eine Sitemap?

Generell handelt es sich bei einer Sitemap um eine Datei, welche die Internet-Suchmaschine bei der Suche nach den Informationen auf der entsprechenden Webseite unterstützt. In ihr werden sämtliche wichtigen Daten zur Seite selbst, zu den angebotenen Produkten oder Dienstleistungen und vieles mehr festgehalten. Aufgrund der strukturierten Daten kann der Crawler die Website besser verarbeiten. Um eine solide und optimierte Sitemap zu erstellen, verwende einen Sitemap Generator. Mit diesem kann die gesamte Website Struktur visualisiert werden. Darüber hinaus hilft das Tool, die Website-Architektur mühelos darzustellen und zu analysieren. Ebenso bieten vorgefertigte Sitemap-Vorlagen die Möglichkeit, umgehend und schnell eine Sitemap zu erstellen.



Unterschiedliche Arten von Sitemaps

Sitemaps gibt es in zwei Varianten: der HTML-Sitemap und der XML-Sitemap. Bei der XML-Sitemap handelt es sich um eine Datei, die im standardisierten XML-Format erstellt ist. Die XML-Sitemap wird direkt in der Google Search Console hochgeladen und hilft der Alphabet-Tochter, die Webseite optimal zu crawlen. Eine XML-Sitemap kann zwar ebenfalls auf Bing hochgeladen werden; jedoch sprechen Experten bei der im XML-Format gehaltenen Sitemap von einer Google-Sitemap.



Eine HTML-Sitemap hingegen kann eine XML-Sitemap nicht ersetzen. Vielmehr dient diese Art dazu, dem User Inhalte der Webseite klar und strukturiert anzuzeigen. Eine HTML-Sitemap bietet für Verbraucher folglich eine Information über die unterschiedlichen Kategorien sowie die zugrundeliegende Struktur eines Internetauftritts. Die HTML-Sitemap dient somit vorrangig dem User, sich auf der Webseite zurechtzufinden; die XML-Sitemap, um der Suchmaschine mehr Informationen über die Seite zu liefern.



Wie wird eine Sitemap erstellt?

Für die Erstellung einer Sitemap bieten sich unterschiedliche Varianten an. Pauschal gilt, dass eine Sitemap maximal 50 Megabyte gross sein und höchstens 50.000 URLs umfassen darf. Wie eingangs bereits erwähnt, kann ein Sitemap-Tool helfen, die Strukturen zu visualisieren und im Anschluss zu analysieren. Wichtig zu wissen ist, dass, wenn eine Sitemap manuell erstellt wird, diese auch selbstständig aktualisiert werden muss. CMS wie WordPress, Shopware oder Shopify erstellen die Sitemap im Übrigen ganz automatisch und hinterlegen diese bei der Suchmaschine.



Wie wird eine Sitemap eingerichtet?

Zu Beginn wird die Sitemap in der «robots.txt» eingebunden. Das hilft den Crawlern, die Struktur zu verstehen. Um sie bei Google einzureichen, muss die Webseite mit der Google Search Console verknüpft sein. Anschliessend kann die Sitemap über den entsprechenden Menüpunkt hochgeladen werden. Praktisch daran ist, dass die Search Console ebenfalls auf Fehler aufmerksam macht. Mithilfe der Fehlercodes ist es in der Folge möglich, Lösungsvorschläge zu erhalten.



Was gehört nicht in eine Sitemap?

Neben den Informationen, welche in einer Sitemap sein sollen, gibt es auch solche, die in ihr nichts zu suchen haben. Hierzu gehören etwa Weiterleitungen. Eine Weiterleitung kann den Crawler irreführen. Insofern dürfen nur eindeutige Webseiten in der Sitemap integriert werden. Ebenfalls haben Bilder nichts in einer Sitemap verloren. Ist es nötig, viele Bilder zu indexieren, ist es zielführender, eine separate Bilder-Sitemap zu erstellen. Auch Duplikate von URLs gilt es zu vermeiden.

(fest/pd)