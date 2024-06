Urlaub mit kleinem Budget

Auf die Unterkunft kommt es an

Völlig auf den Urlaub zu verzichten, ist aber dennoch keine Option. Viele sehen sich deshalb nach einer günstigen Alternative um. «Günstig» heisst dabei nicht, sich völlig einzuschränken, sondern eine andere Art des Urlaubs zu verbringen, in dem man weniger ausgibt. Wir verraten, wie die Reise mit kleinem Budget funktioniert und wie man die Zeit dennoch in vollen Zügen geniessen kann.

Bei der Buchung der Unterkunft gibt es grosse Unterschiede, was das Budget betrifft. Neben der Tatsache, dass Hotels in den meisten Fällen teurer sind als Ferienwohnungen, hat man in den Wohnungen auch die Möglichkeit, auf die Annehmlichkeiten zuzugreifen. Damit ist beispielsweise die Küche gemeint. Anstelle im Restaurant zu essen, kann man im örtlichen Supermarkt einkaufen und danach in der Leukerbad Ferienwohnung selbst kochen. Leukerbad bietet sich als Reiseziel gut an, da Inlandsreisen dazu neigen, im Vergleich zu beispielsweise teuren Pauschalreisen den Geldbeutel zu schonen.

Neben den genannten Unterkünften gibt es noch einige weitere Alternativen, die Reisenden mit kleinem Budget zur Verfügung stehen. Optionen wie mit dem Wohnwagen zu reisen oder die Couch eines Bekannten im Urlaubsland zu beziehen, gelten ebenfalls als preiswerte Unterkunftsarten. Viele stehen den Vorschlägen zunächst skeptisch gegenüber. Allerdings erlebt man in den Unterkünften nicht nur einen günstigen, sondern auch einen völlig andersartigen Urlaub, an dem man mit Sicherheit auch Gefallen finden wird.

Günstige Flüge buchen

Wer denkt, dass zu jeder Zeit dieselben Flugpreise online zu sehen sind, liegt falsch. Diejenigen, die «clever» buchen, können bei den Flügen einiges sparen. Kurzfristig buchen heisst gleichzeitig auch, dass man mit hohen Kosten für die Flüge rechnen muss. Je früher man mit den Planungen für die Reise beginnt, desto wahrscheinlicher ist, dass man online auf besondere Frühbucher-Angebote stösst.

Es ist zudem nachgewiesen, dass es am günstigsten ist, am Sonntag zu buchen und am Dienstag zu fliegen. Falls möglich, sollte man zudem in Monaten reisen, in denen keine Ferien stattfinden. Sommermonate, wie der Juli oder August, sind besonders beliebt und entsprechend teuer. Da die wenigsten Touristen im November verreisen, hat man in diesem Monat auch die Chance, sich ein verlockendes Angebot zu sichern.

Es gibt zudem gewisse Flugtarife, die kein Gepäck enthalten. Falls man also auf das Aufgabegepäck verzichten und nur mit Handgepäck reisen kann, kann man von den günstigeren Tarifen online Gebrauch machen. Man sollte grundsätzlich vor jeder Reise mit kleinem Budget evaluieren, ob es sich lohnt, mit dem Flugzeug zu reisen. Busreisen oder Urlaube, bei denen man mit dem Auto selbst fährt, sind oftmals viel günstiger.

Die Wahl des Reiseziels

Wenn man sich nicht bereits von Beginn an auf ein Reiseziel festgelegt hat, sollte man bei der Wahl der Destination darauf achten, wo es am günstigsten ist. Es gibt viele Reiseziele, die sich aufgrund der niedrigen Lebenshaltungskosten vor Ort auszeichnen. Länder wie Kambodscha, Vietnam oder Indien gelten als günstigste Urlaubsziele weltweit. Wie wäre es also mit einer Backpacking-Tour zum Angkor Wat oder mit einem Städtetrip in eine pulsierende Metropole wie Hanoi? Gewisse Aktivitäten oder Notwendigkeiten wie Taxifahrten, Lebensmittel oder Shopping sind in den genannten Destinationen besonders preiswert. Wer viel erleben, aber nicht viel ausgeben will, begibt sich an einen Ort, an dem der Tourismus bislang noch keine Überhand genommen hat und Touristen mit wenig Geld noch viel geboten wird.

Neue Trends verfolgen: ​​Wwoofing

Die Begriffe «Urlaub» und «Arbeiten» lassen sich für gewöhnlich nicht miteinander kombinieren. Ein Trend mit dem Namen Wwoofing beweist jetzt allerdings das Gegenteil. Die Bezeichnung steht für «World-Wide Opportunities on Organic Farms» und beschreibt, wie Touristen in ein Land reisen, um als freiwillige Helfer auf Biobauernhöfen zu arbeiten. In der Regel muss man die Anreise zu dem jeweiligen Ort zwar selbst finanzieren, der Aufenthalt vor Ort ist jedoch kostenfrei. Die perfekte Möglichkeit, um zu verreisen, neue Kulturen kennenzulernen und dabei so gut wie kein Geld auszugeben.

(fest/pd)