Touristische Infrastruktur in der Schweiz

Eines der dichtesten Verkehrsnetze der Welt

Ob auf der Schiene, zu Wasser, in der Luft oder auf Strassen: Das öffentliche Verkehrsliniennetz in der Schweiz umfasst über 28.000 Kilometer. Auf dem gesamten Schweizer Terrain befinden sich ungefähr 25.000 Haltestellen. Damit reiht sich das Land dank des dichten Verkehrsnetzes auf den vorderen Plätzen weltweit ein. Die Nachfrage nach weiteren Angeboten für den Fern- und Regionalverkehr steigt stetig. Deshalb wird das Verkehrsnetz zukünftig noch stärker ausgebaut. Etablissements in beliebten Schweizer Touristikzentren wie Hotels Basel oder in anderen Grossstädten sind daher gut und problemlos erreichbar.

Verschiedene Optionen des regionalen Personenverkehrs

In diesen Voraussetzungen profitieren Reisende in mehrfacher Hinsicht. Über das gesamte Land stehen in etwa 120 Transportunternehmen des regionalen Personenverkehrs zur Verfügung, die eine Beförderung mit der Bahn, Bussen, der Seilbahn oder Schifffahrt ermöglichen. Flächendeckend können Urlauber somit aus mehr als 1.400 Verkehrslinien wählen.

Hoher Andrang bei der Schifffahrt

Um zu ihren Hotels Zürich von Anbietern wie Motel One zu gelangen, nutzen immer mehr Weltenbummler die Schifffahrt. Grosser Beliebtheit erfreuen sich Destinationen wie der Genfersee oder Vierwaldstättersee, über die alljährlich mehrere Millionen Fährgäste schippern. Zudem stehen Angebote der Zürichsee-Fähre oder die Limmat-Schifffahrt auf dem Zürichsee bei vielen Urlaubern hoch im Kurs. Mehr als 40 Millionen Flugreisende nutzen alljährlich Linien- oder Charterflüge auf schweizerischen Flughäfen. Diese Passagierzahlen haben sich im Laufe der letzten Jahre deutlich erhöht.

Seilbahnen im Sommer und Winter

Fahrten mit der Seilbahn sind in erster Linie in der Wintersaison interessant. Die Zahlen sprechen für sich: Seit dem Ende der Corona-Pandemie steigerten sich Transporteinnahmen durch Seilbahnen um knapp 40 Prozent. Umsätze von über 800 Millionen Franken bescheren der Seilbahn-Branche gute Werte. Kosten für Seilbahnen sind in grösseren Skigebieten deutlich höher als in kleineren Regionen. Zur Sommerzeit ist die Seilbahn-Branche in einigen Schweizer Regionen ebenfalls von grosser Bedeutung. In Touristenzentren wie dem Tessin ist das Sommergeschäft sogar wesentlich wichtiger als Tourismus im Winter. Im Gegenzug verzeichnet Graubünden knapp 90 Prozent aller Erträge durch Einnahmen mit der Seilbahn im Winter.

Wanderwege im Überblick

Für viele Einheimische und Reisende ist Wandern eine der beliebtesten Sportaktivitäten in der Schweiz. Deshalb können begeisterte Wanderer aus einem 66.694 Kilometer langen Wanderwegenetz schöpfen. Die Wanderstrecken bahnen sich durch die schönsten Schweizer Landschaften ihren Weg. Damit steht es Wandersleuten frei, Sehnsuchtsorte wie alpine Gebirge oder Naherholungsgebiete auf Schusters Rappen zu erobern.

Gut ausgebautes Wanderwegenetz

Über die Schweizer Grenzen hinaus geniesst das Wanderwegenetz einen guten Ruf. Viele Aktivurlauber statten der Schweiz insbesondere im Sommer einen Besuch ab, um das Land per pedes zu erkunden. Reisende frönen ihrer Vorliebe fürs Skifahren oder Wandern. Daraufhin haben sich Transportunternehmen, die Gastronomie und Hotellerie im gesamten Land längst eingestellt.

(fest/pd)