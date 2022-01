Tipps für den richtigen Umgang mit Liebeskummer

Individueller Umgang sehr wichtig

Verwöhnen Sie sich mit einer exklusiven Reise

Es ist allerdings wahr, dass die erste verflossene Liebe in der Regel den grössten Schmerz verursacht. Die Gedanken daran begleiten Menschen meist ein Leben lang, auch wenn sich in späteren Lebensjahren wieder ein gutes Verhältnis zum Partner ergeben sollte. Schon sehr früh lernen Betroffene, wie mit Liebeskummer umgegangen werden soll. Meist beruhen die Erfahrungen auf empirischen Erkenntnissen die sich im Wiederholungsfall anwenden lassen. Die aufklaffende Wunde schliesst sich später im Laufe der Zeit, wenngleich auch Narben verbleiben. Aus diesem Schmerz lässt sich aber auch eine wohltuende Erkenntnis erkennen. Man kommt erstarkt aus dieser Lebensphase heraus und kann somit auch später aus diesen Erlebnissen profitieren. Die ersten Erfahrungen mit Liebeskummer empfinden Menschen immer sehr unterschiedlich. Dabei ist das Schmerzempfinden sehr verschieden und wird auch verschiedenartig zum Ausdruck gebracht. Viele Betroffene zeigen ein sehr introvertiertes Verhalten. Andere Menschen wiederum positionieren sich sehr extrovertiert und versuchen, diesen Aspekt nach aussen zu kehren.Wie man den Umgang mit dem Schmerz nach aussen trägt, ist also auch von der individuellen Persönlichkeit heraus stark geprägt. Diese irrsinnige Krafteinwirkung auf das Herz trägt oft unschöne Züge mit sich und lässt sich kaum beziffern. Dabei kommt es im Ergebnis oft zum gleichen Resultat. Ein Beispiel mag das vielleicht besser darlegen. Sowohl der introvertierte Mensch wie auch der extrovertierte Mensch mag während dieser Zeit dem Alkoholgenuss nicht abgeneigt zu sein. Der introvertierte Mensch gibt sich aber selbst dem Alkohol hin, der extrovertierte Mensch tut dies nur in guter Gesellschaft. Im Ergebnis bleibt es aber gleich, denn der Alkoholkonsum steigt oft in ein kaum überschaubares Mass.Ein kurzer Trip an einen sonnigen Ort tut der Seele gut. Auch Süssigkeiten bewirken nachweislich ein positives Körper- und Seelengefühl. In Kombination lassen sich beispielsweise Süssigkeiten in der Schweiz geniessen und damit ein Gefühl der Glückseligkeit erzeugen. Sie können aber auch ihrer Psyche neuen Schwung verleihen. Dazu findet sich in der Literatur sehr viel Wissenswertes.

(fest/pd)