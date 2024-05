Plissees jetzt ohne Bohren befestigen

Die Klebemontage

Die Klemmträger

Es gibt verschiedene Varianten, ein Plissee, ohne Bohren anzubringen. Sie können geklebt oder geklemmt werden. Soll das Plissee am Fensterflügel angebracht werden, sind Klemmträger für die Befestigung am besten. Der Fenstertyp spielt dabei eine wichtige Rolle. Er muss ausreichend breit und mit einer Gummidichtung versehen sein. Sonst hat der Klemmträger keinen Halt.Sollte ein Fenster nicht diese Bedingungen vorweisen können, lässt sich der Spannschutz auch unmittelbar in den Falz einkleben. Der Untergrund muss dafür trocken und sauber sein. Die Spannschuhe, die verklebt wurden, benötigen einen Tag Ruhe, so kann der Kleber seine ganze Haftkraft entfalten. Werden Plissees ohne Bohren angebracht, ergeben sich beim Abnehmen auch keine Rückstände am Fensterrahmen. Auf vendeco.com findet man zahlreiche Möglichkeiten, um einen jeden Wohnraum passend zu verschönern.Ohne zu bohren, lassen sich Plissees mit der Klebetechnik am Fensterrahmen anbringen. Der Kleber hält allerdings nur auf Alu- und Kunststofffenstern. Die Fläche muss zudem eben sein. Zwar ist kein Bohren nötig, dennoch kann es durch die Klebeplatten zu Beschädigungen kommen, wenn sie entfernt werden. Der Klebstoff könnte eventuell nicht mehr ganz abgehen.Sie lassen einfach und schnell montieren. Es muss lediglich die Klebestelle gründlich sauber gemacht werden. Dann kann die Trägerplatte bereits angeklebt werden. Nach 24 Stunden ist der Kleber fest. Eine Mutter wird anschliessend in die Platte geschoben und der Träger daran angeschraubt.Sie eignen sich für alle Fenster und hinterlassen beim Abnehmen keine Rückstände. Es gibt zwei unterschiedliche Systeme. Bei dem einen System wird der Klemmträger lediglich über den Flügelrahmen gespannt und anschliessend mit einer Klemmschraube fixiert. Das Plissee sitzt so extrem fest an dem Fenster. Da diese Variante ohne Schrauben und Bohren auskommt, kann es nicht zu Beschädigungen kommen. Allerdings befinden sich die Plissees vor dem Fenster. Sie können nicht unmittelbar vor der Scheibe angebracht werden. Die unterschiedlichsten Branchen greifen mittlerweile auf diese Möglichkeit zurück.Falzfix-Klemmträger sind ein wenig komplizierter anzubringen. Eingeklemmt werden sie zwischen dem Glasrahmen und dem Flügelrahmen sowie dem Rahmenrand. Der Träger, der eigentlich das Plissee hält, befindet sich dann vor dem Glas. Die Montage ist zwar etwas schwieriger, aber immer noch leicht zu bewerkstelligen. Der Klemmträger muss nur an den Flügelrahmen angeklemmt werden, sodass er am Fensterrahmen flach anliegt. Das passende Gegenstück wird darauf geschoben und so fixiert, dass zum Schluss der Träger im Fensterinnenfalz liegt. Die beliebteste Variante ist die mit den Klemmträgern. Sie sind günstig, was die Kosten betrifft und sehr effektiv. Müssen die Fenster mal wieder gereinigt werden, lässt es sich leicht entfernen.

(fest/pd)