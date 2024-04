Online- und Offline-Marketing verbinden: Grosses Potenzial für Unternehmen

Doch auch Offline-Massnahmen im Marketing können je nach Zielgruppe dazu beitragen, sich besser im Gedächtnis der Zielgruppe zu verankern. Aus diesem Grund kann es sehr geschickt sein, beide Marketing-Bereich miteinander zu verzahnen. Wie das geht und welche Vorteile sich daraus ergeben, wird nun etwas genauer aufgezeigt.

Online-Bewertungen: Auch mit Offline-Marketing erzielbar

Wer heute auf grosse Vertriebsplattformen wie Amazon setzt, um den eigenen Umsatz anzukurbeln, ist dabei auf Bewertungen von Kunden angewiesen. Doch auch darüber hinaus spielt Social Proof eine immer wichtigere Rolle. Dies lässt sich nicht nur über E-Mail-Marketing erreichen. Es besteht zum Beispiel auch die Möglichkeit, der Produktlieferung eine kleine Karte beizulegen und freundlich nach einer Bewertung zu fragen. Um das Ganze in die Online-Welt zu transformieren, hilft zum Beispiel ein QR-Code. Dieser muss richtig gedruckt werden, lässt sich dann jedoch einfach einscannen und der Kunde wird über sein Smartphone direkt zur richtigen URL weitergeleitet.

Tipp: QR-Codes lassen sich auch sehr gut nutzen, um die Neugier der Leute zu wecken. Wer also Offline-Werbung für die eigene Website oder den Social-Media-Kanal machen möchte, kann dies über einen QR-Code erreichen. Die Menschen möchten wissen, was sie dort vorfinden und probieren den QR-Code einfach einmal aus.

Local SEO: Niemals vernachlässigen

Wer ein Geschäft mit Vor-Ort-Geschäft betreibt, sollte niemals auf Local SEO verzichten. Dies gilt für zahlreiche Geschäftsmodelle. Hier einige Beispiele:

Ladengeschäfte

Friseur- und Beautygeschäfte

Arztpraxen

Anwaltskanzleien

Finanzberater

Restaurants

Die Basis beim Local SEO besteht darin, einen Google My Business-Eintrag zu tätigen. Auch Bing Places bietet sich für Local SEO an. Da Menschen vor allem auf visuelle Reize reagieren, ist hier eine schöne Optik gefragt. Bilder vom eigenen Geschäft sind zum Beispiel gerade in der Gastronomie mehr als notwendig.

Darüber hinaus spielen hier Bewertungen eine nicht zu unterschätzende Rolle. Wer nach einer Dienstleistung oder einem Shop in der Umgebung sucht, wird sich die Bewertungen bei Google anschauen und diese bei seiner Auswahl mit in die Anbieterwahl einbeziehen. Ferner kann es sinnvoll sein, online mehr Bekanntheit zu erlangen, indem der eigene Expertenstatus gefestigt wird. Dies funktioniert zum einen über fachbezogenen guten Content und zum anderen über Interviews und Gastartikel auf passenden Plattformen. So lassen sich am Ende bessere Local Ergebnisse erzielen, weil sich entsprechende Signale so steigern lassen:

Mehr Links von anderen Websites

Mehr Besucher, die neugierig werden und länger auf der Seite bleiben

Mehr positive Bewertungen

Online-Werbung für Offline-Events

Eine weitere Möglichkeit der Verzahnung der Marketingbereiche besteht darin, online Werbung für Offline-Events zu machen. Dies funktioniert in nahezu jeder Branche, die spannende Themen für Conventions, Messen oder Aktionstage hat. Der grosse Vorteil liegt darin, dass sich Online-Werbung häufig besser steuern lässt:

Die Zielgruppe kann genau festgelegt und mit der Werbung bespielt werden

Online-Werbung lässt sich gut zeitlich begrenzen und nach dem Event sofort beenden

Es besteht eine gute Möglichkeit der Erfolgskontrolle, weil viele Statistiken ausgegeben werden

Multi-Channel-Marketing: Eine weitere Verknüpfungsmöglichkeit

Multi-Channel-Marketing spielt bestimmte Werbekampagnen auf verschiedenen Marketing-Kanälen aus. Nicht selten fliessen Offline- und Online-Kanäle gleichermassen in die Kampagnenplanung ein. Hierbei kommt es wiederum ganz auf die Zielgruppe an. Schaut die Zielgruppe noch überwiegend lineares TV, kann sich flankierende TV-Werbung zusätzlich lohnen. Auch Plakatwerbung oder Werbegeschenke sind hilfreiche Mittel, um die eigene Marke in den Köpfen der Konsumenten zu verankern. Hierbei sollten allerdings folgende Aspekte bedacht werden:

Überall die gleiche klare Markenbotschaft verbreiten (auch wenn die Werbemittel sich leicht unterscheiden sollten)

Corporate Design einhalten (irgendwann verbinden potenzielle Kunden die eigene Marke mit einer bestimmten Optik)

Bei Werbegeschenken stets darauf achten, dass diese für potenzielle Kunden einen Nutzen haben (auch die Qualität der Werbegeschenke sagt etwas über eine Marke aus)

Ein weiterer Ansatz besteht darin, dass Kunden sich heute vor fast jedem grösseren Kauf zunächst online informieren, dann aber letztlich doch im Laden kaufen. Wer also guten und informativen Content bereitstellt und sich als Experte profilieren kann, hat grössere Chancen, später bei der Angebotswahl von potenziellen Käufern mit einbezogen zu werden.

Der Nachteil beim Multi-Channel-Marketing liegt vor allem darin, dass die Erfolgskontrolle im Bereich der Offline-Werbung eher schwierig ist. Aus diesem Grund ist es wichtig, die eigene Zielgruppe gut zu kennen und die Werbung jeweils auf den richtigen Kanälen zu schalten.

Virtual Reality: Ein Zukunftsfeld des Online-Marketings

Smarte VR-Devices beschränken sich bei weitem nicht nur auf die Spielwelt. Mittlerweile existieren auch Möglichkeiten wie beispielsweise Google Lens. So lassen sich Elemente aus der Offline-Welt ins Online-Leben transportieren und so marketingtechnisch nutzbar machen. Darüber hinaus könnte es irgendwann zur Normalität werden, in Online-Games eigene Stores zu betreiben. So können die Spieler ?ingame? Dinge erwerben, was die Markenbindung im echten Leben erhöht. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, in einigen Spielen sogar tatsächlich Angebote zur Verfügung zu stellen. Die Verbindung mit dem Metaverse ist hier fliessend.

Noch steckt diese Entwicklung in den Kinderschuhen. Es dürfte aber nicht mehr allzu lange dauern, bis diese Möglichkeiten auch in grösserer Breite nutzbar werden.

Online- und Offline-Marketing verzahnen: Heute fast schon unverzichtbar

Wer potenzielle Kunden immer mit dem passenden Content zur jeweils individuellen Situation in der Customer Journey versorgen kann, erreicht einen grösseren Teil seiner Zielgruppe. Aus diesem Grund ist es heute umso wichtiger, alle möglichen Marketingkanäle mit in die Betrachtung einzubeziehen. Dies setzt zudem eine Verzahnung von Offline- und Online-Marketing voraus. Zum einen geht es darum, die beiden Welten sinnvoll verbinden zu können, was technisch über QR-Codes funktionieren kann. Darüber hinaus sollten die einzelnen Marketingkanäle jeweils mit passendem Content bespielt werden, der die Interessenten jeweils in ihrer persönlichen Situation abholt. Werden all diese Punkte bedacht, erhöht dies das Erfolgspotenzial zum Teil deutlich.

(fest/pd)