Mehr Produktivität im Büro: Mit diesen 4 Tipps gelingt's

Gestalte verschiedene Zonen im Büro

Die Antwort könnte einfacher sein, als du denkst alles beginnt mit der strategischen Gestaltung deines Büros. In diesem Ratgeber erläutern wir daher vier Schritte, mit denen du die Produktivität und somit auch die Arbeitsmotivation in deiner Arbeitsstätte steigern kannst. So wird der nächste Blogartikel im Nu fertiggeschrieben und die neue Marketing-Kampagne mit kreativen Einfällen gefüllt.

Jeder Mitarbeiter hat unterschiedliche Arbeitsstile und Anforderungen an die Arbeitsumgebung. Während einige sich in lebhaften, kollaborativen Grossraumbüros am besten entfalten, brauchen andere Ruhe und Abgeschiedenheit, um sich voll auf die Arbeit zu konzentrieren. Doch du musst dich nicht für das eine oder andere entscheiden, sondern nach Möglichkeit verschiedene Bereiche auf einmal integrieren.

In einer Zone können modulare Arbeitsstationen stehen, die flexibel ausgerichtet und an die Mitarbeiterbedürfnisse angepasst werden können. In Ruheräumen oder -Kabinen können schnell abgelenkte Mitarbeiter sich in absoluter Stille auf wichtige Aufgaben konzentrieren oder ungestört Meetings durchführen. Bequeme Sitzecken laden Kollegen dazu ein, miteinander zu brainstormen und kreative Ideen zu entwickeln. Diese können auf Whiteboards oder Wandtafeln sogleich niedergeschrieben werden.

Kreativität kommt nicht auf Knopfdruck, weshalb erfolgreiche Unternehmen Spiel- und Erholungsräume eingeführt haben. An einem Kicker oder mit einer Dartscheibe können sich die Mitarbeiter auspowern und den Fokus für kurze Zeit auf andere Dinge lenken. Auf einer Yogamatte oder einem Massagesessel können sie eine wohlverdiente Ruhepause vom Grübeln einlegen.

In keiner Abteilung ist das Kennen des eigenen Produkts so wichtig wie im Marketing, schliesslich musst du wissen, was genau du verkaufst. Daher kann es höchst motivierend und inspirierend sein, einige physische Produkte in Regalen zur gewerblichen Lagerung direkt in den Büroräumen auszustellen.

Nutze die Technologie zu deinem Vorteil

Die fortschreitende Digitalisierung verändert die Art und Weise, wie wir arbeiten, grundlegend, das gilt auch für die Marketingabteilung. Nutze diese Entwicklung zu deinem Vorteil: Eine nahtlose Integration von Technologie in dein Bürodesign kann einen reibungslosen Arbeitsfluss sicherstellen und die Produktivität deutlich erhöhen.

Das gilt nicht nur für fortschrittliche Software, sondern auch für smarte Bürogeräte: Höhenverstellbare Schreibtische und ergonomische Stühle sorgen für eine körperschonende und gesunde Arbeitshaltung. Smarte Beleuchtungssysteme und eine automatische Klimasteuerung sorgen dafür, dass du stets in einer perfekt temperierten und ausgeleuchteten Arbeitsumgebung sitzt. Da Hitze oder ein zu dunkles Raumklima zu Müdigkeit und Erschöpfung führen können, ist dies ein entscheidender Faktor für mehr Produktivität.

Schaffe eine angenehme Arbeitsatmosphäre

Ein Büro sollte mehr als nur ein Ort zum Arbeiten sein ? es sollte ein Raum sein, in dem sich deine Mitarbeiter wohlfühlen und auf den sie sich jeden Tag freuen. Es ist bewiesen, dass eine positive Arbeitsumgebung die Produktivität und Kreativität fördern kann.

Nicht nur schön aussehen, sondern ein wichtiger Helfer bei Konzentrationsschwierigkeiten sind Pflanzen. Diese sorgen stets für frischen Sauerstoff und halten so die Büroluft frisch. Grosse Topfpflanzen sind tolle Raumtrenner und sorgen für ein wenig Privatsphäre zwischen den Schreibtischen. Besonders stilvoll sieht eine grüne Pflanzenwand aus.

In das Büro fällt kaum natürliches Licht? Dann sollte unbedingt mit warmen, hellen Lichtquellen nachgeholfen werden. Auch die Farbwahl hat einen grossen Einfluss auf die Stimmung und Konzentrationsfähigkeit der Arbeitenden. Das Büro sollte stimmig in einem ausgewählten Farbschema gestaltet werden:

Blau fördert die Kreativität und Konzentration.

Grün wirkt beruhigend und hilft somit, bei stressigen Aufgaben einen kühlen Kopf zu bewahren.

Ein wahrer Stimmungsbooster sind Orange und Gelb, wobei zu knallige Töne aggressiv wirken können.

Die Farben der Wände und Möbel sollten nach Möglichkeit auch zum Corporate Design der Firma passen, damit sich die Mitarbeiter laufend mit dieser identifizieren können.

Es muss jedoch nicht nur professionell zugehen: Persönliche Gegenstände wie Fotos auf dem Schreibtisch sorgen dafür, dass die Kollegen ein Stück weit ihre Identität einbringen können. Eine tolle Möglichkeit kann zudem eine Teamwand sein, die gemeinsam mit Bildern oder Motivationssprüchen gestaltet wird.

Investiere in das Wohlergehen der Mitarbeiter

Gesundheit und Zufriedenheit haben höchste Priorität, damit deine Mitarbeiter produktiv arbeiten können. Das solltest du ihnen auch zeigen und so eine wertschätzende Unternehmenskultur schaffen. Investiere dafür in hochwertige Büromöbel und Ausstattungen, die zum einen ihre Gesundheit schützen und zum anderen ihren Workflow so einfach wie möglich gestalten. Biete Raum für ausreichend Erholung und Möglichkeiten für soziale Interaktionen an. Ein Tisch mit gesunden Snacks und Getränken hilft, die Gehirnzellen der Mitarbeiter in den Pausen zu füttern. Auch eine kleine Bibliothek kann extrem motivierend wirken und den ein oder anderen kreativen Erguss hervorrufen.

Möglichkeiten, ein Büro produktiver zu gestalten und so deine Mitarbeiter zu motivieren, gibt es viele. Passende Möbel und Accessoires findest du zu erschwinglichen Preisen bei vidaXL. So steht erfolgreichen Arbeitstagen in der Marketingabteilung nichts mehr im Weg.

(fest/pd)