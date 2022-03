Leinöl - ein echter Geheimtipp für die Küche

Die verschiedenen Arten von Leinöl in der Übersicht

Die wichtigsten Aspekte bei der Suche nach dem passenden Öl

Wer vor dem Regal mit Leinöl steht, der stellt sich die Frage, welche der Varianten sich eigentlich für den Kauf eignet. Leinöl wird besonders häufig als kaltgepresste Variante angeboten. Durch den Einsatz von nur wenig Druck gehen die Leinsamen durch eine Presse. So wird das Öl aus den Samen geholt. Ein wichtiger Aspekt ist, dass die Temperatur, mit der hier gearbeitet wird, nicht über eine Höhe von 40 °C steigt. Das kaltgepresste Leinöl kann direkt in der Küche eingesetzt werden und wird vor allem für die Zubereitung von Salaten genutzt. Oft wird aber auch empfohlen, Leinöl als Nahrungsergänzungsmittel in den Alltag einzubauen.Eine weitere Option ist der Kauf von warmgepresstem Leinöl. Bei dieser Form kommt ebenfalls eine Pressung zum Einsatz. Allerdings wird hier mit einer deutlich höheren Temperatur gearbeitet und die Samen werden nicht nur vom Öl befreit, es wird Mehl aus ihnen gemacht. Nachdem Mehl entstanden ist, wird es mit Wasser angereichert und anschliessend geröstet. Durch den Einsatz einer hydraulischen Presse entsteht dann das Leinöl. Von der Qualität und der Zusammensetzung her ist es jedoch mit kaltgepresstem Öl nicht zu vergleichen.Es gibt eine Vielzahl an verschiedenen Ölen am Markt und es ist gar nicht so einfach zu entscheiden, welches der Öle in der Küche zum Einsatz kommen soll. Es gibt einige Punkte, die bei der Entscheidung helfen können. Der Geschmack sollte eher nussig sein. Teilweise kann es auch an das Aroma von Heu erinnern. Hochwertiges Leinöl bringt übrigens nur eine geringe Haltbarkeit mit sich und sollte nach dem Öffnen schnell aufgebraucht werden. Das Haltbarkeitsdatum sollte also nicht zu weit in der Zukunft liegen, denn das deutet auf den Einsatz von chemischen Stoffen hin. Ein junges Leinöl bringt übrigens den besten Geschmack mit sich und ist besonders reich an hochwertigen Stoffen.

(fest/pd)