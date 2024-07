Ist die Musikindustrie übersättigt?

Die Ironie dabei ist, dass es für Künstler immer schwieriger wird, anerkannt zu werden. Man muss schon etwas Besonderes sein, um es in der Branche zu schaffen. Es gibt jetzt viele Streaming-Dienste, die es schwieriger machen, es zu schaffen.

Es gibt jetzt verschiedene Klassensysteme für aufstrebende Künstler in dieser fragmentierten und übersättigten Branche. Wenn Sie sich in einer dieser Kategorien wiederfinden, ist es vielleicht am besten, wenn Sie sich ein Akustikpaneel besorgen und ein Studio in Ihrem eigenen Zuhause einrichten, um den ganzen Lärm zu übertönen.

Es kann von Vorteil sein, wenn Sie ein paar Proben in einem schallgedämpften Raum produzieren, der mit der Verkleidung auch noch gut aussieht und Ihnen eine entspannte Umgebung bietet. Die erste Gruppe besteht aus Künstlern, die ihren Ruhm lange vor dem Streaming erlangt haben, was ihre Arbeit im Vergleich einfacher macht.

Die zweite Gruppe besteht aus Künstlern, die parallel zur explosionsartigen Zunahme des Streamings bekannt wurden. Die letzte Gruppe umfasst Künstler, die neu in der Branche sind und versuchen, mit ihrem neuen Sound die Grenzen zu überwinden.

Faktoren, die die Übersättigung der Musikindustrie beeinflussen

Die letztgenannte Gruppe muss schon sehr beeindruckend sein, um es zu schaffen. Andere verlassen sich auf die sozialen Medien, um den Status eines Superstars zu erreichen. Es ist immer schwieriger geworden, festzustellen, ob sie wirklich Talent haben oder nicht, da es in den sozialen Medien hauptsächlich um Sympathie geht.Die Wahrheit ist, dass es da draussen viel mehr talentierte Sänger, Produzenten und Künstler gibt. Es gibt genug qualitativ hochwertige Musik und leider können nicht alle Künstler entdeckt werden.

Die Notwendigkeit, schnelles Geld zu verdienen, und das Streben von Sängern nach Ruhm und Anerkennung haben zu einer Übersättigung der Musikindustrie geführt. Es liegt in der Natur der Sache, dass Künstler in einer Branche bleiben, die ihnen gefällt, vor allem wegen ihrer Leidenschaft und ihrem Bedürfnis, kreativ zu sein.

Das bedeutet, dass sie härter kämpfen müssen, um in der Musikindustrie Fuss zu fassen. Mit den Trends der bevorzugten Genres Schritt zu halten, kann bedeuten, dass einige nie den Ruhm erlangen werden, den sie anstreben. Indem sie ihren Sound verbessern, können sie eine bessere Anerkennung erhalten.

Um eine faire Chance zu bekommen, müssen Künstler ihre Musik produzieren und vielleicht sogar kostenlos verbreiten, was die Leute lieben. So verbessern Sie Ihre Chancen, unter den vielen Künstlern gefunden zu werden, die versuchen, in der Branche Fuss zu fassen.

Wie der Online-Audit-Vertrieb die Musikindustrie durcheinander gebracht hat

Die Übersättigung ist die Folge davon, dass man Zugang zu allem hat. Vor einem Jahrzehnt wäre das noch als grosser Vorteil angesehen worden, aber leider hat es negative Auswirkungen auf die Branche.

Neue und aufstrebende Musiker tragen die Hauptlast für den einfachen Fluss und die Bequemlichkeit von Musik. Aber auch das Gegenteil könnte der Fall sein: Die Ausweitung der medialen Zugänglichkeit bedeutet, dass Künstler zu grösserem Erfolg gelangen können, wenn sie nicht in den vielen Meeren der bereits entdeckten Talente untergehen.

Die Abneigung, für Musikinhalte zu bezahlen

Das Herausstechen wird so ziemlich erschwert. Dieses Dilemma betrifft nicht nur die Künstler, sondern auch die Hörer. Es kann entmutigend sein, die verfügbaren Inhalte zu sichten, da immer mehr angeboten wird und das Bezahlen für Inhalte erschwert wurde.Es gibt inzwischen viele Websites wie SoundCloud, YouTube und Spotify, die kostenlose Musik anbieten. Alles, was Sie brauchen, ist Platz auf Ihrem Telefon und genügend Daten, um auf so viele Inhalte zuzugreifen, wie Sie möchten.

Leider gibt es auch raubkopierte Downloads, die das Dilemma, mit dem Künstler bereits konfrontiert sind, noch verstärken. Das hat dazu geführt, dass sich Musiker an den Rand gedrängt fühlen und glauben, dass ihr Beitrag überflüssig und ihr Talent verschwendet ist.

Stirbt die Musikindustrie?

Das Sprichwort von den hungernden Künstlern wird wahr, denn jetzt können sie mit ihrem Beruf kein Geld mehr verdienen und müssen ihn umsonst ausüben. Das wirft die Frage auf... ist die Musikindustrie in den letzten Zügen?Im Laufe der Jahre hat sich die Musikindustrie gewandelt, wobei ein Genre besser abschneidet als das andere. Die Generationen ändern sich und damit auch die Schwerpunkte, auf die man sich konzentrieren sollte.

Es gibt immer noch Produzenten, die ihr Möglichstes tun, um sicherzustellen, dass die Musikindustrie relevant bleibt, denn schliesslich bedeutet der Tod einer Karriere, dass er sich auf eine andere auswirkt. Downloads und Filesharing haben Genres wie dem Rock einen vorzeitigen Tod bereitet, an den man in der Blütezeit nie geglaubt hätte.

Niemand will mehr für Musik bezahlen und etablierte Künstler überleben nur noch durch Konzerte und Branding. Die Umsätze in der Musikindustrie sind im Laufe der Jahre immer weiter zurückgegangen.

Die Wahrheit ist, dass viele Menschen das Gefühl haben, dass sie keine Musik kaufen müssen, weil sie so leicht zugänglich ist. Jeden Song, den Sie sich vorstellen können, können Sie einfach auf den vielen verfügbaren Plattformen suchen. Trotzdem müssen Künstler einen Weg finden, sich von anderen abzuheben, um anerkannt zu werden.

Aus dem Lärm herausstechen: Wie unabhängige Künstler sich abheben können

Alle 6 Wochen kommen mindestens 1 Million neue Songs auf den Markt. Es bedarf einer konzertierten Aktion, um als Künstler hervorzustechen, vor allem, wenn Sie Ihr Handwerk leidenschaftlich betreiben. Viele verzichten auf ein Plattenlabel und machen sich unabhängig, was ein schwieriges Unterfangen sein kann.

Der Vorteil des Alleingangs ist, dass Sie, wenn Sie erfolgreich sind, Ihre Einnahmen nicht mit dem Label teilen müssen. Es mag unmöglich erscheinen, besonders in einem Sumpf voller Schlamm, der sie nach unten zieht, aber Künstler wie Macklemore, Chance The Rapper und The Weeknd haben es geschafft.

Sie sind ein Paradebeispiel dafür, dass es möglich ist, sich selbständig zu machen und erfolgreich zu werden. In der Welt des schnellen Zugriffs und der verkürzten Konzentrationszeiten ist es entscheidend, sich selbst zu vermarkten.

Die Einzigartigkeit ist nicht mehr der Massstab für den Erfolg, sondern die Tatsache, dass Sie draussen sind und dafür sorgen, dass Sie gesehen werden, wird Ihnen einen Vorsprung vor anderen verschaffen. Image und Markenbildung sind die Eckpfeiler des Erfolgs, wenn Künstler versuchen, sich zu etablieren. Natürlich gibt es noch viel mehr und es ist ein unendliches Thema.

(fest/pd)