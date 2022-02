Investieren in Öko-Projekte - So kann jeder profitieren

Kleine Veränderungen, grosse Wirkung

Investitionen für die Zukunft

Ökosoziales Crowdfunding

Es gibt viele Möglichkeiten etwas für die Umwelt zu tun, von privaten Veränderungen bis hin zur Möglichkeit in Umwelt-Projekte zu investieren.Das Thema Umweltschutz ist ein Gemeinschaftsprojekt. Das bedeutet auch, dass jede kleine Geste zählt und jeder versuchen kann sich einzubringen. Am einfachsten beginnt man am besten im eigenen Zuhause. Man kann zum Beispiel versuchen den Müll besser zu trennen, möglichst wenig Plastik zu verwenden und sich mit dem eigenen Energieverbrauch kritisch auseinandersetzen. Dazu gehört es nur noch dann zu heizen, wenn es notwendig ist und gekippte Fenster zu vermeiden und stattdessen auf Stosslüften umzusteigen.Im Sommer kann es statt dem Verwenden einer Klimaanlage eine gute Lösung sein einen Sonnensegel Balkon einzurichten. Das gespannte Segel vermeidet Hitzestaus und kühlt die Wohnung von aussen.Wenn man nicht richtig weiss, wie man das Ersparte am besten anlegen soll, gibt es die Möglichkeit das Geld in eine grüne Zukunft zu investieren. Das Tolle daran: Alle profitieren. Umweltschutz, das zeigt sich in den wirtschaftlichen Entwicklungen, ist die Zukunft und eine Investition in ein sorgfältig gewähltes Projekt bringt Geld und gleichzeitig hat man die Möglichkeit etwas Gutes zu tun.Die grössten Anlageprojekte sind erneuerbare Ressourcen, insbesondere Wind- und Solarenergie. Viele Banken bieten bereits Anlagemöglichkeiten auf dem Sektor der erneuerbaren Energie an. Am besten informiert man sich über die Investitionsprojekte der eigenen Bank und wechselt im Zweifel sogar. Ansonsten kann es sein, dass das eigene Geld dazu verwendet wird umweltschädliche Investitionen zu tätigen.Crowdfunding hat sich über die Jahre durch die Startup Kultur einen Namen gemacht. Mittlerweile gibt es viele Foren, die auf «grünes» Crowdfunding spezialisiert sind und Nutzern die Möglichkeit bieten visionäre Ideen mit dem eigenen Kapital zu fördern. Sobald diese Unternehmen Gewinne abwerfen, profitieren sowohl Investoren, Unternehmer und die Umwelt. Eine der grössten Öko-Crowdfunding Plattformen ist zum Beispiel die seit 2014 aktive Website EcoCrowd

(fest/pd)