Inflation - Diese Sachwerte sind in der Schweiz gefragt

Edelmetalle

Im Bereich der Sachwerte nehmen die Edelmetalle nach wie vor eine wichtige Rolle ein. Vor allem Gold und Silber gelten in Zeiten der Krise als ein sicherer Hafen. Schon in den vergangenen Rezessionen konnten sich Anleger glücklich schätzen, wenn sie sich rechtzeitig dort eingekauft hatten. Die Nachfrage nach den Gütern ist in diesen Tagen ungebrochen hoch.



Zum einen bietet sich den Anlegern die Möglichkeit, in Form von ETFs in Gold und Co. zu investieren. Auf der anderen Seite gibt es inzwischen sogar Kryptowährungen, welche den Goldkurs abbilden. Noch sicherer ist jedoch der reale Kauf des Goldes. Dieses muss allerdings sicher verwahrt werden, um von einer sicheren Anlage sprechen zu können. Auch aus dem Grund erscheint es besonders wichtig, zunächst die passenden Grundlagen zu schaffen, bevor eine grössere Investition in dem Bereich ansteht.

Luxusgüter

Auf der anderen Seite sind es Luxusgüter, die als Sachwerte in der Schweiz nach wie vor einen hohen Stellenwert haben. In diesem Fall rücken zum Beispiel hochwertige Uhren in den Blickpunkt. Der Blick auf die letzten Jahrzehnte zeigt, dass sich die Käufer zum Teil sogar über eine ordentliche Wertsteigerung freuen durften. Darüber hinaus hat diese Art und Weise der Geldanlage den grossen Reiz, dass die finanziellen Mittel in die wirklich schönen Dinge des Lebens investiert werden können.



Wer auf der Suche nach einer passenden Uhr ist, die für eine solche Investition infrage kommt, der kann sich an den bekannten Herstellern orientieren. Eine Breitling Uhr ist zum Beispiel sehr gut geeignet. Dies hat damit zu tun, dass eine Marke mit einem so bekannten Namen über einen langen Zeitraum mit hoher Nachfrage rechnen kann. So gibt es auch einen Markt, der als Abnehmer in Frage kommt.

Immobilien

Wie viele andere Länder in Europa war in der Schweiz in den letzten Jahren ein Boom der Immobilien zu verzeichnen. Wohnraum ist nach wie vor ein gefragtes Gut, das nicht nur in den Städten knapp zu werden droht. Aus dem Grund kann es sich mehr als bezahlt machen, frühzeitig in hochwertigen Wohnraum zu investieren. Wer über die nötigen finanziellen Mittel verfügt, kann auf diese Weise auch sehr hohe Summen sicher und renditenstark anlegen.



Es ist nicht zuletzt das mit den Immobilien verbundene passive Einkommen , das sie für Anleger so interessant macht. Damit besteht die Möglichkeit, über die monatliche Miete ein festes Einkommen zu erzielen. Bei einer gut gelegenen Wohnung in Zürich in entsprechender Grösse kann dies schnell ausreichend sein, um an anderen Orten in der Schweiz den Lebensunterhalt davon bestreiten zu können. So verwundert es nicht weiter, dass die Immobilien in der Beliebtheit der Sachwerte in der Schweiz nach wie vor einen guten Rang einnehmen.

(fest/pd)