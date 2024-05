Haus in Winterthur kaufen oder mieten?

Vor- und Nachteile des Mietens eines Hauses in Winterthur

Zu den vielen Vorteilen des Lebens in Winterthur gehören, dass man mit dem Zug innerhalb von einer halben Stunde im Zentrum von Zürich sein kann und trotzdem wesentlich weniger für Wohnimmobilien bezahlt als zum Beispiel in Zürich oder Basel. Wer in diesem Zusammenhang noch abwägt, ob er mit dem Kauf oder der Miete einer Immobilie besser beraten ist, sollte sich unbedingt mit den folgenden Vor- und Nachteilen auseinandersetzen.

Die Miete für eine Wohnung in Winterthur ist mit durchschnittlich CHF 303 im Jahr pro Quadratmeter ca. 20 % günstiger als in Zürich. Ein Haus zu mieten kostet in Winterthur im Durchschnitt sogar knapp 60 % weniger - nämlich CHF 252 pro Quadratmeter.

Diese aktuellen Mietpreise sind in der Regel höher als die monatlichen Raten für eine Hypothek auf ein vergleichbares Objekt. Im Gegenzug dafür liegt die Verantwortung für die Instandhaltung des Gebäudes und die damit einhergehenden Kosten nicht beim Mieter. Das bedeutet, dass Reparaturen und Wartungsarbeiten am Gebäude in der Regel vom Vermieter durchgeführt und bezahlt werden müssen. Je nach Alter und Verfassung einer Immobilie muss man dafür mit mehreren Tausend Schweizer Franken pro Jahr rechnen.

Es ist allerdings möglich und rechtlich erlaubt, dass der Vermieter die Kosten für Reparaturen und sogar Renovierungen (wertsteigernde Investitionen) anteilig auf den Mieter überträgt. Ähnliches gilt für steigende Kosten für Verwaltung, Steuern und Versicherungen - der Mieter ist für das Begleichen dieser Abgaben und Rechnungen zwar nicht zuständig, wird den Anstieg aber meist zu spüren bekommen. Ebenfalls legal ist eine Erhöhung der Nettomiete, wenn der hypothekarische Referenzzinssatz steigt : Bei einem Referenzzinssatz unter 5 % darf der Vermieter pro 0,25 Prozentpunkte Steigerung 3 % mehr Miete verlangen.



Als Mieter steigt darüber hinaus das Eigenkapital nicht und es ergibt sich kein Investitions- oder Wertsteigerungspotenzial. Im Gegenteil, wenn die Quadratmeterpreise für Kaufobjekte am Standort steigen, geht dies meist mit einer Erhöhung des monatlichen Mietpreises einher.

Mieter einer Immobilie haben in der Regel mehr Flexibilität und Mobilität. Wollen sie eine neue Stadt oder ein neues Land erkunden, müssen sie sich nur an die vertraglich vereinbarte Kündigungsfrist halten. Dies geht allerdings auch mit einer gewissen Unsicherheit einher: Der Vermieter könnte jederzeit entscheiden, das Haus zu verkaufen oder es nicht weiter vermieten zu wollen. In so einer Sitation steht man als Mieter unter Umständen plötzlich vor einem ungeplanten Umzug.

Vor-und Nachteile des Kaufs eines Hauses in Winterthur

Eine Wohnung in Winterthur zum Kauf kostet durchschnittlich ca. CHF 9'035 pro Quadratmeter und ein Haus knapp CHF 9'800 - ungefähr ein Drittel weniger als in Zürich Zentrum, wo man durchschnittlich CHF 15'000 pro Quadratmeter hinlegt.

Der Kauf einer Immobilie in Winterthur birgt langfristige Vorteile wie die Steigerung des Eigenkapitals und eine mögliche Wertzunahme. Die damit einhergehende finanzielle Belastung ist allerdings nicht zu unterschätzen. Der Hypothekenzinssatz ist aktuell besonders hoch und dasselbe gilt für Betriebskosten und die Preise für Versicherungen und handwerkliche Services.

Es gibt keine Garantie für die Wertsteigerung einer Winterthurer Immobilie. Gewisse Tendenzen in der Immobilienpreisentwicklung in der Schweiz sprechen jedoch dafür: Die Leerquote in den Grossstädten geht zum Teil gegen null, während die Anzahl der Haus- und Wohnungssuchenden weiterhin wächst. Das Resultat ist, dass die Nachfrage und die Immobilienpreise in den umliegenden Ortschaften wie Winterthur ebenfalls steigen.

Seine vorteilhafte Lage und die Naturnähe kombiniert mit städtischem Flair lassen wenig Zweifel daran aufkommen, dass Immobilien in Winterthur zumindest eine stabile Investition darstellen und das Interesse daran in Zukunft eher noch zunimmt. Daneben besteht die Möglichkeit, das Haus oder die Wohnung zu vererben oder zu einem höheren Preis zu verkaufen. Die Vermietung kann zum Beispiel einen Weg darstellen, ein zusätzliches monatliches Einkommen im Alter zu generieren.

Kaufen oder Mieten?

Insofern das Budget bzw. die verfügbaren Finanzierungsmöglichkeiten die Entscheidung nicht bereits für einen treffen, gilt es, sorgfältig abzuwägen, wo die persönlichen Prioritäten liegen. Dank der vorteilhaften Schweizer Immobilienpreisentwicklung kann Eigentum in Winterthur langfristig Stabilität bieten und eine Rücklage darstellen, die nicht nur Familien zu schätzen werden wissen. Wenn man aber in Lage sein möchte, sein Leben kurzfristig auf den Kopf zu stellen, wird sich mit einem Mietvertrag weniger eingeengt fühlen.

(fest/pd)