Geld ausgeben statt zu sparen

Geld für den Notfall

Dabei sollte das Geld aber lieber in Investitionen gesteckt werden, als es einfach für den normalen Alltag auszugeben. Das Paradebeispiel für eine gute Investition ist eine Immobilie, welche sich seit Jahrhunderten bereits bewährt hat und es in der Zukunft weiterhin tun wird. Ein weiterer Vorteil einer Immobilie ist, dass die Preise auf dem Immobilienmarkt aktuell sehr am Steigen sind und dass dies weiterhin in der Zukunft geschehen wird. Wenn also in der aktuellen Zeit eine Investition von 200.000 Euro in ein Haus getätigt wird, dann wird sich der Wert in der Zukunft zum einen erhöhen und zum anderen werden durch die Inflation die 200.000 Euro nicht mehr den gleichen Wert besitzen. Es ist sozusagen eine Win-Win-Situation.Obwohl die Inflation am Steigen ist, bedeutet dies aber noch lange nicht, dass alles Geld ausgegeben werden sollte. Es ist immer ratsam, wenn nach Möglichkeit ein ordentlicher Betrag beiseitegelegt wird, da es immer zu härteren Zeiten kommen kann. Dies haben Menschen in der Ukraine zum Beispiel jetzt bemerkt, wo viele von dem einen Tag auf den nächsten nichts mehr hatten und ihr komplettes Hab und Gut zurücklassen mussten. Natürlich ist es unwahrscheinlich, dass ein Krieg in die Schweiz, nach Österreich oder Deutschland kommen wird, aber es können auch noch andere unerwartete Situationen eintreten.In Deutschland zum Beispiel haben einige Menschen ihr gesamtes Leben durch Naturkatastrophen verloren. Dies war insbesondere 2021 mit der Flut der Fall, welcher grosse Teile Deutschlands komplett verwüstet hat. Wer zu der Zeit über keine Versicherung für das Haus gegen Naturkatastrophen besass, hat einfach alles verloren. Dementsprechend waren die Menschen auf ihre Geldreserven und auf Spenden angewiesen, um sich ein neues Leben aufzubauen.Im Jahr 2022 kam es wieder zu einer Naturkatastrophe in Deutschland, die zwar harmloser ausfiel, aber dennoch einigen Menschen viel Geld gekostet hat. In der Grossstadt Paderborn tobte ein Tornado durch die Gassen, welcher viele Dächer und Häuser zerstörte. Der Tornado nahm alles mit, was er berührte. Nachdem sich der Sturm beruhigt hatte und die Menschen wieder aus der Tür gehen konnten, lagen Bäume, Autoteile, iPhone 13 Pro Zubehör , Kochtöpfe, Dachziegel und alles Mögliche auf den Strassen. Die Menschen realisierten sehr schnell, wie schnell ihre komplette Existenz und ihre ganze Arbeit zerstört werden könnte, wodurch es immer ratsam ist, ein wenig Geld beiseitezulegen.

(fest/pd)