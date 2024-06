GPPS organisiert Flüssiggas Workshop an der ETH

publiziert: Dienstag, 13. Dez 2022 / 18:01 Uhr

Von einer Abhängigkeit in die andere: Flüssiggas.

Die Global Power and Propulsion Society organisiert nächstes Jahr einen Flüssigerdgas (engl. Liquefied Natural Gas; LNG) Workshop. Der Event wird am 13. Und 14. Februar 2023 in Zürich stattfinden.