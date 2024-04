Firmenwebsite professionell gestalten

Bei der Umsetzung helfen professionelle Webdesign-Agenturen. Diese Agenturen wissen genau, worauf es bei Firmenwebsites ankommt, um bei potenziellen Kunden, Mandanten und Partnern sowie zukünftigen Mitarbeitern zu punkten.

Websitegestaltung und Programmierung auslagern

Firmen ohne eigene Design- und IT-Abteilung sind mit der Gestaltung und Programmierung ihrer eigenen Website häufig überfordert. Eine Webdesign-Agentur ist eine gute Alternative, um eine professionelle Website zu konzipieren, zu gestalten und zu programmieren sowie gleichzeitig für ein gutes Ranking in den Suchmaschinen zu optimieren. Für die persönliche Betreuung und optimale Beratung ist eine lokal ansässige Agentur zu empfehlen. So lassen sich konkret Wünsche und Ziele, aber auch mögliche Änderungen und Korrekturen in Meetings vor Ort besprechen, zum Beispiel in der Webdesign Agentur in Basel oder einer anderen Stadt.

Durchdachtes Konzept als Basis

Ohne gute Idee und Konzepte wird es keine gute Webseite. Gemeinsam mit einer Webdesign-Agentur werden Informationsarchitektur und Navigation, aber auch mögliche Inhalte vor der Umsetzung abgestimmt und dokumentiert. Diese Konzepte dienen Designern und Programmierern später als Basis zur Umsetzung, aber auch zur Abstimmung zwischen Auftraggeber und Agentur. Darüber hinaus steht die Entscheidung für ein CMS an, über das die Website später von der Firma selbst mit Inhalten befüllt werden kann. Das CMS Wordpress ist wegen seiner einfachen Bedienung besonders beliebt.

Tipp: Die Zielgruppe immer im Fokus zu haben und optimal anzusprechen, ist das Hauptziel bei jeder Webseitengestaltung.

Einheitliches Design passend zur Marke

Optisch sollte die Firmenwebsite gleich auf den ersten Blick überzeugen ? der erste Eindruck zählt! Dabei gilt es weniger darum, möglichst viel auf die Website zu packen, sondern sich eher auf das Wesentliche zu reduzieren, was den relevanten Zielgruppen vermittelt werden soll. Eine klare Botschaft und die Präsentation der wichtigsten Produkte und Dienstleistungen kommen bei Besuchern oft am besten an. Es sollte möglichst in wenigen Sekunden erkennbar sein, was die Firma bietet und von der Konkurrenz abhebt.

Tipp: Das Design sollte sich durch alle Bereiche der Webseite ziehen und auch in anderen Medien (z. B. Briefpapier, Newsletter, Social Media) einheitlich zur Anwendung kommen.

Professionelle technische Umsetzung

Ein Design von der Stange ist nicht das Ziel, sondern eine möglichst individuell wirkende Website, die sich jedoch dank CMS einfach mit Inhalten befüllen lässt. Die Webentwicklung und das Webdesign sollten optimal aufeinander abgestimmt sein, damit alle Anforderungen an Datenschutz, schnelle Ladezeiten, zuverlässige Server und regelmässige Backups erfüllt sind. Eine optisch ansprechende Website mit langen Ladezeiten wird von Besuchern ebenso wenig akzeptiert wie eine zwar technisch auf dem aktuellsten Stand programmierte Seite, die jedoch optisch nicht sehr ansprechend ist.

Für die besten Plätze in den Suchmaschinen

Nicht zu vergessen sind Massnahmen zur Suchmaschinenoptimierung, damit die Website online gut gefunden wird. Es gibt verschiedene Massnahmen zur Suchmaschinenoptimierung, die in Kombination umgesetzt die besten Erfolge versprechen. Neben einer optimalen internen Verlinkung sind hochwertige Backlinks wichtig, die auf die Website verweisen. Die richtigen Keywords, nach denen User in den Suchmaschinen nach Angeboten und Dienstleistungen suchen, aber auch hochwertiger Content und eine strukturierte Aufbereitung und Darstellung in Text, Bild und anderen Formaten sind ebenfalls entscheidend für eine gute Sichtbarkeit in den Suchmaschinen.

(fest/pd)