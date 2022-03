Digitalisierung im Kreditbereich: So werden Darlehen immer schneller

Ein geschichtlicher Überblick

Filialbanken: Sehr lange der Standard Wer Geld benötigte, der suchte wahlweise seine Hausbank auf, doch auch anderen Banken vor Ort wurden aufgesucht. Rudimentäre und händische Angebotsvergleiche waren aber noch zeitaufwendig und wurden deshalb eher selten durchgeführt. Erste Onlinevergleiche: Einfache Tabellen Es gab die ersten Online-Tabellen. Sicherlich waren wie nicht mit den heutigen Vergleichen vergleichbar, doch gaben sie einen damaligen Überblick über die Möglichkeiten und waren nach Zinssatz gestaffelt. Wer also das als besonders günstig einsortierte Angebot gewählt hat, konnte vermeintlich Geld sparen. Ausgefeilte Kreditvergleiche mit Rechnern Sie bestanden aus Kreditrechnern und griffen ebenfalls auf Tabellen zurück. Im Grunde sind sie die Vorstufen zu den aktuellen Modellen, allerdings waren sie längst nicht so ausführlich. Trotzdem liess sich durch Eingabe der gewünschten Kreditsumme und der Laufzeit schnell das jeweils günstigste Angebot finden. Heute: Umfassende Vergleichsmöglichkeiten Tabellen und Rechner vereinen sich. Anstatt jedoch nach den Rechnerangaben einfache Tabellen zu liefern, bieten heutige Kreditvergleiche wesentlich mehr. Details rund um den Kredit und seine Leistungsmerkmale werden ebenso berücksichtigt wie einfache Vergleiche von Zahlen.

Was bedeuten digitale Kredite?

Alles online - die Kredite werden rein online abgehandelt. Online werden Kredite verglichen, ausgewählt und beantragt.

- die Kredite werden rein online abgehandelt. Online werden Kredite verglichen, ausgewählt und beantragt. Vergleich - der Vergleich erfolgt heute komplett online. Nutzer geben ihren Kreditwunsch ein und können schon vorab mit Laufzeit und Raten herumprobieren, bis ein gutes Ergebnis kommt. Im Anschluss folgt der Vergleich mit passenden Angeboten. Durch die Vergleichsmöglichkeit lässt sich der Markt unter die Lupe nehmen und so schnell erkennen, welche Banken wirklich günstige Darlehen zur Verfügung stellen.

- sie gibt einen klaren Einblick in die Kosten und Möglichkeiten rund um den Kredit. Nutzer können jetzt genau die Kreditbeispiele und Details der einzelnen Angebote sehen. Auf Basis dieser Informationen lässt sich am Ende eine fundierte Entscheidung treffen. Schnelle Kreditprüfung - bei Digitalkrediten ist diese besonders schnell. Letztendlich reichen die einfachen Angaben zur Person des Kreditanfragenden aus, um binnen weniger Minuten eine erste Antwort zur Zusage zu erhalten. Einige Digitalkredite erfordern mehr Eingaben, doch bieten diese nicht nur eine allgemeine Zusage, sondern ein konkretes Kreditangebot. Auch der digitale Kontocheck kann die Kreditprüfung enorm beschleunigen. Zumindest werden aber alle Unterlagen nicht per Post eingereicht, sondern einfach online hochgeladen. So lässt sich der zeitintensive Postweg umgehen.

Was ist bei Krediten immer wichtig?

Zinsen - umso günstiger, desto besser. Dennoch akzeptieren viele Kreditnehmer höhere Zinsen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Das mag schon eine längere Laufzeit sein, die stets teurer ist. Doch wer monatlich weniger bezahlen muss, der akzeptiert eher die höheren Zinsen durch die Laufzeitverlängerung, als zwischendrin in Schwierigkeiten zu geraten.

Wie schnell wir heute ein Kredit ausgezahlt?

Die Möglichkeiten - binnen 36 bis 48 Stunden kann ein Kredit theoretisch ausgezahlt sein. Einige Anbieter werben mit 24 Stunden. Diese Zahlen sind durchaus realistisch, allerdings kommen sie nicht ohne Zuarbeit zustande.

- binnen 36 bis 48 Stunden kann ein Kredit theoretisch ausgezahlt sein. Einige Anbieter werben mit 24 Stunden. Diese Zahlen sind durchaus realistisch, allerdings kommen sie nicht ohne Zuarbeit zustande. Unterlagen - die benötigten Unterlagen müssen komplett und verwertbar vorliegen und der Kreditanfrage beiliegen. Jegliche Rückfrage bedeutet, dass Zeit abgeht.

Fazit - Fix ist, was vom Kunden abhängt

Experteninterview zu den häufigsten Fragen rund um Kredite

Seitdem hat sich allerdings vieles getan. Jeder kann mittlerweile mit wenigen Klicks zum Börsenhelden werden und auch Kredite lassen sich leicht online finden und beantragen. Aber was bedeutet die Digitalisierung für den Kreditbereich und wie können potenzielle Kunden davon profitieren?Wer heute knapp 40 Jahre alt ist, der kennt die Geschichten der Grosseltern. Diese nutzen Kredite so gut wie gar nicht, denn es galt noch der Leitsatz, dass nur das Geld ausgegeben wird, das sich auf dem Sparbuch befindet. Tatsächlich waren Kredite früher verrufen und wurden nicht gerne genutzt. Natürlich gab es Ausnahmen, doch noch in den 60ern galt teilweise, dass der Hauskredit binnen weniger Jahre abbezahlt werden musste, denn sonst galt das Hausbauprojekt gescheitert. Die Massgabe war: Geld von der Bank ist schlechtes Geld und durchaus ein Zeichen des eigenen Versagens.In den nächsten Jahren änderte sich dieses Ansehen. Denn die Kreditwirtschaft wandelte sich und Kredit wurden langsam zu einer neuen Normalität:Mittlerweile können Kredite rein digital abgehandelt werden. Und diese Digitalkredite bieten unendliche Möglichkeiten.Digitale Kredite katapultieren das Kreditwesen schlichtweg in andere Sphären. Die Geschwindigkeit der Kredit ist weitaus höher, gleichzeitig haben die Kreditnehmer viel mehr Auswahl:Natürlich bieten digitale Kredite nicht allein Vorteile. Sie eignen sich eher für Standardangebote ohne grosse Besonderheiten. Schon ein zweiter Kreditnehmer oder ein Bürger können dafür sorgen, dass das schnelle, volldigitale Verfahren nicht mehr zur Anwendung kommen kann.Aber worauf kommt es bei Krediten heute generell an? Grundsätzlich möchte natürlich jeder Kreditnehmer sparen, dennoch kommt es den meisten auch auf die Sicherheit an. Daher gilt:Die Konditionen eines Kredits müssen immer mit verglichen werden. Vielfach gibt es hier keine klare Regel. Sicherlich kann gesagt werden, dass kurze Laufzeiten und somit hohe Raten sinnvoller und kostengünstiger sind, doch hilft das dem Einzelnen nicht, wenn das Gehalt einfach keine hohen Raten sicher deckt. Letztendlich bedeuten auch Digitalkredite, dass der Einzelfall entscheidet und jeder für sich realistisch berechnen sollte, welcher Kredit auf Dauer sicher infrage kommt. Es hilft nicht, sich zu denken, dass monatlich fünfzig Franken übrig sind ? diese sind schnell anderswo nötig.Die modernen Kredite trumpfen mit ihrer Auszahlung aus. Kein Wunder, immerhin verspricht die Werbung praktisch, dass ein Kredit, der beim Nudelkochen aufgenommen wurde, schon dann ausgezahlt wurde, wenn die Nudeln auf dem Teller liegen. Aber ist das wirklich so? Ein Überblick:Um schnell einen Online-Kredit zu erhalten, sind Beantragungen in der ersten Wochenhälfte wichtig. Auch muss der Kreditnehmer dauerhaft ansprechbar sein, sofern Rückfragen auftauchen oder weitere Unterlagen angefordert werden. Zudem sollte sich niemand rein auf die Auszahlungszeit konzentrieren, sondern immer das Beste für sich selbst heraussuchen. Ein schneller Kredit bringt auf Dauer nichts, wenn er nicht auch Sicherheiten bietet oder den Kreditnehmer in Notzeiten schützt. Hierbei gilt, dass ein Kredit mit jedem Monat mehr Sicherheiten erfordert. Niemand kann heute sagen, dass er in zwei Jahren mit absoluter Sicherheit noch seinem Job nachgeht und keinesfalls erkrankt ist.Sicherlich werben Digitalkredite mit wahnsinnig schnellen Auszahlungszeiten. Allerdings darf bei jeglicher Werbung nie vergessen werden, dass in diesem Fall vom Musterkunden ausgegangen wird. Ein Manager, der einen Kredit aufnimmt, mag die Auszahlungszeit gleich mal verlängern, weil er zur Aufforderung über die Video-ID im sechsstündigen Meeting verweilt. Auch das Nachreichen von Unterlagen kann Zeit kosten. Daher gilt: 24 - 48 Stunden sind die Musterbeispiele. Etliche Volksgenossen schaffen es nicht, binnen der Arbeitszeit weitere Unterlagen einzureichen oder sich zu verifizieren.Ein absolutes Tabu für Digitalkredite sind oft besondere Anliegen. Schon das Eingabefeld für einen zweiten Kreditnehmer fehlt oft, wird ein Bürge genutzt, ist dieser überhaupt nicht rund um die Digitalkredite vorgesehen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Anbieter keine entsprechenden Kredite bereitstellen. Solche Anliegen bedeuten nur, dass persönlich Kontakt aufgenommen werden muss. Auch dies ist eine Art des Digitalkredits, denn selbst die Erklärung des Bürgen wird letztendlich digital aufgenommen.Nein. Denn solange man nur Angebote vergleicht, werden dafür nur Konditionen eingeholt. Konditionsanfragen sind Schufa-neutral und verschlechtern somit nicht den Schufa-Score. Sie sind auch nur für den Kunden selbst für 1 Jahr in der eigenen Schufa-Datei einsehbar. Kreditanfragen können hingegen den Schufa-Score beeinflussen. Das passiert aber nur, wenn man einen Kreditvertrag unterschreibt und an die Bank versendet. Wird der Kredit genehmigt, wirkt sich das positiv auf den Scorewert aus.Um die Kunden bestmöglich beim Kreditantrag zu unterstützen, melden sich die Kreditspezialisten bei Bedarf telefonisch oder per E-Mail. In manchen Fällen sind es Rückfragen, die zu klären sind oder es fehlen noch bestimmte Unterlagen. Sie können beispielsweise die Kreditspezialisten des Kreditvergleichsportals smava bei Bedarf auch selbst kontaktieren, wenn Sie während dem Kreditvergleich oder beim Kreditantrag Fragen haben.Um ein genaues Angebot zu berechnen benötigt die Bank detaillierte Angaben. Weiterhin muss sich die Bank die richtigen Schufa-Daten des Kunden einholen können, um einzuschätzen, wie gut dessen Bonität ist.

(fest/pd)