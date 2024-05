Die Zukunft beginnt jetzt - Content Marketing im Wandel

Woher kommt der Wertewandel im Content Marketing?

Mit dem Beginn der "Leaks", also dem Bekanntwerden der dunklen Geheimnisse politischer und wirtschaftlicher Lobbyisten, ist nicht nur die Empörung über moralische Sümpfe gewachsen, sondern auch der deutliche Wunsch nach Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit. Diese "Revolution" kommt nicht von ganz oben und auch nicht von ganz unten, sie ist ein Phänomen der Mittelschicht - doch genau dieser soll es, will man den Ankündigungen von WWF-Gründer Klaus Schwab folgen, mit den geplanten Umbrüchen an den Kragen gehen. Die biometrische Erfassung jedes Individuums soll eine global vernetzte Datenbank der Weltbevölkerung ermöglichen und so einer autokratischen, globalen Herrschaftsform den Weg bereiten. Doch wer, ausser den Profiteuren an der Spitze der Gesellschaftspyramide, will sowas?

Die weltweite Massnahmen-Politik der Corona-Jahre hat eindrucksvoll bewiesen, wie eindringlich und effizient gezieltes Framing und Marketing beim Endverbraucher ankommt. So widersprüchlich und verwirrend viele Verordnungen und Regelwerke auch waren, so sicher konnte man sein, dass sich ein grosser Teil der Bevölkerung daran halten würde. Dafür sorgten einerseits monetäre Strafandrohungen, andererseits ein strategisch perfekt platziertes Narrativ . Bevor so ein Narrativ wirksam werden kann, braucht es eine Geschichte, die erzählt werden soll. Storytelling, das liebste Kind des Content Marketing, kam überaus erfolgreich zum Einsatz. Doch die Menschen bemerkten früher oder später, dass die erzählten Geschichten nicht der Wahrheit entsprachen. Naturgemäss fühlten sie sich hinters Licht geführt und wurden (und werden es immer noch) zunehmend misstrauischer. Die Wahrheit scheint also eine globale Renaissance zu erleben. Wer Content Marketing, Storytelling & PerformanceLiebe einsetzt, sollte sich dieser neuen Qualität stets bewusst sein.

Narrative, Framings und Propaganda haben ausgedient

Ständige Wiederholung schafft Merkbarkeit, geht aber auch auf die Nerven. Zwar weiss man, dass auch negative Werbung im Gedächtnis haften bleibt, doch im neuen Credo der Wahrhaftigkeit hat sich quer durch alle Bevölkerungsschichten eine neue Art der "Propaganda-Müdigkeit" entwickelt. Vielleicht hätten die Menschen das kollektive Narrativ noch hingenommen, wären die versprochenen Resultate eingetreten. Da dies aber nicht der Fall war, wurde auch der Weltbevölkerung schlagartig klar, dass sie einem üblen Trick auf den Leim gegangen war. Das macht die Konsumenten der Zukunft misstrauischer, als sie je zuvor waren. Denn das Internet verbindet weltweit in Echtzeit und so fliessen Informationen aus allen Kanälen, bis sie unterbunden werden , was die kritische Masse noch skeptischer macht. Der bereits erwähnte Chef des Weltwirtschaftsforums brachte diesbezüglich nach seinem weltpolitischen Fahrtenbuch "The Great Reset" nun als Folgeband "The Great Narrative" heraus.

Druck erzeugt Gegendruck, Sog reisst mit

Nachdem unsere Gesellschaft in jüngster Vergangenheit grossem Druck ausgesetzt war, der statt ans Ziel ins Leere führte, entwickelte sich auch in dieser Hinsicht eine Gegenbewegung. "Höchste Zeit", werden viele sagen, die auch dem behäbigen Schulsystem kritisch gegenüber stehen. Die Neuropsychologie beweist schliesslich seit Jahren, dass die alten, auf Druck und Bewertung ausgerichteten Systeme weder die Informationsverarbeitung im Gehirn begünstigen, noch Kreativität und kritisches Hinterfragen fördern. Im Gegenteil ist inzwischen bewiesen, dass Neugier und Spass an der Sache einen Sog erzeugen, der die Leistungen sowie deren Qualität exponentiell in die Höhe schiessen lassen. Ebenso verhält es sich mit Leistungen im beruflichen Umfeld, deshalb ist "gehirngerechte" Personalführung und Teambuilding stark im Vormarsch. Um Kunden wirkungsvoll zu erreichen, bedarf es in Zukunft der Augenhöhe, einer gelebten Authentizität und einer verlässlichen Passwortverwaltung.

Sinnvollen Mehrwert generieren

Wir alle wissen: "Content is King", denn das menschliche Gehirn ist immer auf der Suche nach Lösungen, Vollständigkeit und Wahrheit. In diesem Sinne versteht sich das Content Marketing der Gegenwart nicht als Image-Broschüre Ihres Unternehmens. Vielmehr geht es darum, Informationen zur Verfügung zu stellen, die ein potenzieller Kunde sucht. Wer sich für Politik interessiert, findet auch Psychologie spannend, die wiederum nicht an den neuesten Erkenntnissen der Neurowissenschaften vorbeikommt. Somit ist das Feld für sinnvolle Informationen durchaus weit gesteckt. Erfolgreiche Unternehmen setzen diesen „multiorganischen Wissenstransfer“ bereits im Geschäftsalltag um. So wundert es heute niemanden mehr, in börsennotierten Top-Firmen Ruheräume für Meditation zu finden. Auch im Leadership-Bereich arbeitet man gerne facettenreich. Seine Führungsqualitäten zu steigern, lernt der erfolgreiche CEO heute von Pferden .

Das Content Marketing der Zukunft

Neue Strategien und wirksame Tools treffen auf fantasievolle Verspieltheit bei lockerem Umgangston. Die Fakten sind verifizierbar, auf leere Worthülsen und ausgelutschte Phrasen wird tunlichst verzichtet . Natürlich stellt diese neue Realität auch das grosse Heer von Storytellern und Content Managern auf die Probe. Von ihnen wird es abhängen, die neuen Massstäbe werbewirksam umzusetzen. Die alte Trickkiste wirkte noch nie so verstaubt wie heute. Doch genau darin erkennen die Kreativabteilungen Ihre Chance. Neu entstandene Netzwerke auf diversen Social Media ermöglichen die vereinfachte Monetarisierung von Kanälen. Auch hier gilt: Authentisch bleiben und auf keinen Fall reisserisch wirken. Achtung: Auch das alte Erfolgsrezept: Problem aufzeigen - moralisieren und emotional aufladen – Lösung anbieten, ist in den letzten zwei Jahren schal geworden. Daher gilt in der Zukunft:

Vertrauen erwecken durch Ehrlichkeit

Mut, zu den eigenen Fehlern zu stehen

Miteinander statt Gegeneinander

Fazit

Damit Ihre Werbung auch in Zukunft noch wirkt, ist es notwendig, auch die eigenen Standpunkte zu überdenken. Die Tatsache, dass sich ein globales System der Profitgier unterworfen hat, bedeutet nicht, dass der Grossteil der Gesellschaft dies gutheisst. Der Gedanke "weniger ist mehr" ist sexy geworden. Eine neue Zeit hat begonnen. Wer darin bestehen will, wird den Prinzipien der Ethik, des Humanismus und der Gerechtigkeit folgen.

(fest/pd)