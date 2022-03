Die Balance ist wichtig für die Leistungsfähigkeit

Bewusste Pausen im Alltag einlegen

Viele Menschen gehen ihn ihrem Beruf vollkommen auf. Nicht selten arbeiten sie bis zu 10 Stunden am Tag. Für die Freizeit und die Familie bleibt an dieser Stelle nur noch selten Zeit. Die Folgen lassen nicht lange auf sich warten.Wer seinem Körper keine ausreichenden Ruhephasen gönnt, der wird schnell feststellen, dass die Gesundheit darunter leidet. Je nach Beruf können das körperliche oder auch seelische Beschwerden sein. Der Mensch braucht Pausen.Die ersten Anzeichen dafür, das wird zu viel Leisten machen sich schnell bemerkbar. Die Konzentration lässt nach und wir machen Fehler. Es gibt einige Dinge, die wir vergessen und vieles, was dann auf der Strecke bleibt.Magenbeschwerden, Kopfschmerzen oder auch ein Druck auf den Augen kann ebenfalls dazugehören. Spätestens jetzt sollte man auf die Bremse treten und dafür sorgen, dass alles wieder ins Gleichgewicht kommt.Um produktiv zu sein, muss man leistungsfähig sein. Das geht nur, wenn wir gesund und fit sind. Natürlich gibt es eine feste Pause im Arbeitsalltag. Diese reicht jedoch nicht aus, um die Batterien wieder zu füllen.Kleine Wege im Büro, zum Beispiel zum Drucker oder zur Toilette können bereits reichen, damit eine kleine Auszeit schafft. In dieser Zeit hilft es, wenn die Gedanken auf etwas Schönes und von der Arbeit weggelenkt werden.Ebenso sollte man auf geregelte Zeiten achten. Überstunden können natürlich in der Ausnahme gemacht werden, jedoch sollte das nicht überhandnehmen. Gerade in der Freizeit brauchen wir Ruhe.Das funktioniert aber nur, wenn wir auch ausreichende Freizeit haben. Ein erholsamer Schlaf kann nur erfolgen, wenn wir vom Arbeitsalltag abschalten. Hilfreich kann hier auch CBD Öl sein . Das beruhigt den Körper.Das Wochenende sollte nur der Familie und den Freunden gehören. Das Berufliche muss strikt vom privaten Leben getrennt werden. Bereits im Kopf beginnt die Erholung und wird sich langfristig positiv auswirken.Nur wenn man es schafft, dass eine harmonische Balance zwischen Beruf und Freizeit entsteht, wird langfristig glücklich und vor allem gesund bleiben.

(fest/pd)