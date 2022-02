Der richtige Umgang mit Passwörtern im Unternehmen

Das A und O der Passworterstellung

Passwortverwendung richtig gemacht

So kann ein Passwort-Manager helfen

Für Hacker ist der leichtfertige Umgang mit diesen ein Geschenk, denn es erleichtert ihnen einen Angriff. Über Brute-Force-Angriffe können sie einfache Passwörter in Sekundenschnelle knacken, indem sie mit der Hilfe einer einfachen Software verschiedene Zeichenkombinationen ausprobieren. Die Folgen eines erfolgreichen Hackerangriffs können für Unternehmen schnell dramatisch werden. Eine durch Schadsoftware lahmgelegte digitale Infrastruktur stört die Unternehmensabläufe gewaltig und kann zu hohen finanziellen Einbussen führen. Dazu besteht die Gefahr, das Vertrauen der Kunden zu verlieren und das Risiko der Industriespionage Beim Umgang mit Passwörtern sollten - egal, ob im Unternehmen oder privat - bestimmte Regeln eingehalten werden, die für mehr Sicherheit sorgen. Das beginnt schon mit der Erstellung. Hier sind die Länge des Passworts und die Verwendung von Zahlen, Gross- und Kleinbuchstaben sowie Sonderzeichen die wichtigsten Faktoren. Anhand einer einfachen Rechnung lässt sich dieser Zusammenhang leicht verdeutlichen. Bei einem Passwort, welches lediglich 6 Zeichen lang ist und nur aus Zahlen besteht, gibt es eine Million mögliche Kombinationen. Ein Algorithmus kann dieses Passwort innerhalb weniger Sekunden entschlüsseln . Werden dagegen 10 Zeichen und sowohl Zahlen als auch Gross- und Kleinbuchstaben sowie Sonderzeichen verwendet, ergibt sich eine mögliche Zahl an Kombinationen, die bei etwa 5,4 ∗ 10 hoch 19 liegt - eine Zahl mit 20 Stellen. Um ein solches Passwort zu knacken, benötigt ein Hacker mehrere Jahre. Ein Aufwand, der sich nicht lohnt.Bei Passwörtern gilt, dass niemals dasselbe Passwort für unterschiedliche Zugänge verwendet werden darf. Für jeden einzelnen Account müssen Sie ein eigenes Passwort erstellen. Zwar ist das umständlich, trägt aber massgeblich zur Sicherheit mit bei. Ferner gilt, dass Passwörter nie frei sichtbar auf dem Bürotisch liegen dürfen. Wer Passwörter aufschreibt, um sie sich leichter merken zu können, sollte sie an einem absolut sicheren und für Fremde unzugänglichen Ort aufbewahren.Der sichere Umgang mit Passwörtern ist mit einem gewissen Aufwand verbunden, allerdings unerlässlich, um die digitale Infrastruktur eines Unternehmens zu schützen. Am einfachsten lässt sich der sichere Umgang mit Passwörtern mit der Hilfe von Passwort-Managern umsetzen. Ein solcher Passwort-Manager übernimmt sämtliche Aufgaben, die rund um dieses Thema anfallen. Er speichert die Passwörter in einem digitalen Tresor und verschlüsselt sie, sodass niemand in der Lage ist, diese zu verwenden. Das einzige Passwort, welches Sie sich merken müssen, ist jenes, welches für das Öffnen des Passwort-Managers notwendig ist. Sobald Sie sich eingeloggt haben, können Sie Ihre gespeicherten Passwörter herauskopieren und ohne Weiteres einfügen. Das hat den Vorteil, dass Sie sich die Passwörter nicht mehr merken müssen und Sie diese an einem sicheren Ort aufbewahren.Ein Passwort-Manager hilft Ihnen zudem bei der Erstellung von sicheren Passwörtern. Sobald Sie einen neuen Account einrichten und ein Passwort benötigen, erstellt die Software ein zufälliges Passwort, welches aus mindestens 10 Zeichen besteht und sowohl Zahlen als auch Buchstaben und Sonderzeichen enthält. Dieses wird zusätzlich automatisch im Tresor gespeichert.

(fest/pd)