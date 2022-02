Büroformen: Die Vor- und Nachteile im Vergleich

Eine Übersicht zu den häufigsten Büroformen

Einzelbüros

Mehrpersonenbüros

Kombibüros

Gruppenbüros

Non-territoriale Büros

Grossraumbüros

Homeoffice - digitale Büros

Welche Büroform schneidet im Vergleich am besten ab?

Fazit: Alle Büroformen haben ihre Stärken und Schwachpunkte

Einzel- und Grossraumbüros sind am bekanntesten, doch dazwischen siedeln sich Mehrpersonen- und Gruppenbüros, non-territoriale und Kombibüros an. Auch das Heimbüro spielt eine immer wichtigere Rolle, was nicht nur an den Gegebenheiten der letzten beiden Jahre liegt. Wer ein Unternehmen gründet oder seine Firma «modernisieren» möchte, sollte bei der Büroplanung einen Vergleich vornehmen und die Vorteile, aber auch die Nachteile der einzelnen Möglichkeiten im Vergleich betrachten.Niemand hört bei Gesprächen zu und niemand hat ein Mitspracherecht, ob man das Rollo auf oder zu macht. Grundsätzlich bieten Einzelbüros all den Mitarbeitern einen Vorteil, die sich im Beruf auf ihre Arbeit konzentrieren und die gerne für sich sein möchten. Ganz ohne Nachteile kommt bei der im mittleren und höheren Alter beliebtesten Büroform nicht aus. Wird man unfreiwillig in ein Einzelbüro gesetzt, könnte sich das. Für Teamwork und Projekte, bei denen die Kooperation wichtig ist, eignen sich Einzelbüros aufgrund der Aufwandssteigerung nicht.Hierbei handelt es sich um ein Büro, in dem zwei bis fünf, durchschnittlich eher vier Mitarbeiter tätig sind.. Besonders geeignet ist diese Büroform bei artverwandten und ähnlichen Tätigkeiten, wo jeder Mitarbeiter von seinen Kollegen profitieren, und wo man sich aushelfen kann. Nachteilig können Mehrpersonenbüros werden, wenn die Konzentration bei Umgebungsgeräuschen schwerfällt. Das Konfliktpotenzial sollte nicht unterschätzt werden, da sich zwei bis fünf Menschen nicht immer einig sein werden.Es verfügt über Einzel- und Mehrpersonenbüros, über Gemeinschaftsräume und Besprechungszonen. Die Vorteile liegen klar auf der Hand.Jeder Mitarbeiter kann frei entscheiden, ob und wie viel Privatsphäre er braucht. Die Nachteile beruhen auf einem hohen Platzbedarf, der nicht in allen Unternehmen gegeben ist. Auch die Flexibilität sollte man im Fokus haben, wenn man über die Errichtung von Kombibüros nachdenkt.In einem Gruppenbüro können grössere Teams ohne räumliche Trennung zusammenarbeiten.Teilweise Abtrennungen sind durch Raumteiler, Regale oder Wandschränke möglich. Vorteile beruhen auf der flexiblen Gestaltung der Arbeitsplätze, auf der einfachen Kommunikation und auf der effizienten Raumnutzung. Möchte man ein Büro in Zürich mieten , oder einer anderen Grossstadt, kann man auch Gruppenbüros für Teamprojekte in Erwägung ziehen., wobei die Lautstärke und deren Einfluss auf die Konzentration natürlich deutlich höher als bei zwei bis vier Mann Besetzung ist.Es gibt keine feste Raumaufteilung und niemand geht an «seinen» Arbeitsplatz, da jeder Platz von jedem Mitarbeiter genutzt werden kann. Viele Unternehmen haben non-territoriale Büros mit Voranmeldung eingeführt, was allerdings zu Lasten der Spontanität in der Arbeitsplatzwahl geht. Wird auf die Voranmeldung verzichtet, erhöht sich das Konfliktpotenzial, da es natürlich in allen Büros Lieblingsplätze und weniger beliebte Bereiche gibt.Sind die Arbeitszeiten statisch, eignet sich ein non-territoriales Büro nur bedingt.Für Unternehmen ist dieses Bürokonzept günstig, da ein flächenmässig entsprechend grosser Raum einfach mit der gewünschten Anzahl an Schreibtischen und Rollcontainern bestückt wird.In modernen Unternehmen spielen Grossraumbüros kaum eine Rolle, da sich das Konzept in der Vergangenheit nicht bewährt hat und da nur wenige Mitarbeiter gerne mit allen Kollegen im Unternehmen in einem Raum arbeiten.Eine im deutschsprachigen Raum verhältnismässig junge Büroform ist das Homeoffice Nicht zuletzt bietet das Büro in den eigenen vier Wänden auch im Kundenverkehr Vorteile. Mehr als 60 Prozent der Kunden wickeln ihre Geschäfte digital ab und benötigenin einer Versicherungsagentur, beim Bankberater oder im Vertrieb. Ob ein Heimbüro Vorteile oder Nachteile mitbringt, hängt von der jeweiligen Branche und von der Wohnsituation des Angestellten ab.In einem eigenen Haus oder in einer grossen Wohnung lassen sich Business und Privatleben trennen. Hier überwiegen die Vorteile und es ist problemlos möglich, sich ein verschliessbares Einzelbüro einzurichten und seiner Tätigkeit zu festen Zeiten nachzugehen. Ist die räumliche Gegebenheit nicht vorhanden, kann ein Homeoffice nachteilig sein. Die Vermischung des Familien- und Berufslebens kann in beiden Bereichen zur Problemstellung werden und für Konfliktpotenzial sorgen.Welche der Büroformen sich am besten eignet, hängt von unterschiedlichen Faktoren und vom Projekt ab. Wer im Team arbeitet und in stetiger Kommunikation mit allen Teammitgliedern ist, wird in einem Mehrpersonen- oder Gruppenbüro zufrieden sein. Wenn man sich stark konzentrieren und schwierige Aufgaben in Einzelleistung lösen muss, ist ein Einmannbüro die beste Variante. Wird ein Grossteil der Geschäfte digital abgewickelt und die räumlichen Gegebenheiten sind vorhanden, bietet ein Homeoffice eine ganze Reihe an Vorteilen. Lediglich Grossraumbüros schneiden im Vergleich nur mässig ab, da die Vorteile marginal und die Nachteile deutlich höher sind.Wie bereits angesprochen, gibt es keine perfekte Büroform. Wer in seinem Unternehmen hauptsächlich Einzelbüros anbietet und ein Teamprojekt realisieren möchte, kann ein Büro mieten und für den Zeitraum der Projektphase die benötigten Räume ausserhalb des Unternehmens bereitstellen. GründetSehr beliebt sind Kombibüros, in denen jeder Mitarbeiter die gewünschte Ruhe, aber auch die gewünschte Gesellschaft vorziehen kann. Da es bei allen Optionen Vorteile und Schwachstellen gibt, ist eine konkrete Abwägung nach dem Bedarf und den Mitarbeiterwünschen eine wichtige Empfehlung.

(fest/pd)