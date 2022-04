Bauen für die Zukunft - wo sich eine Investition lohnt und wo Sie sparen können

Welche Bauteile oder Arbeiten eignen sich ähnlich gut zum Einsparen von Ressourcen?

Wo kann bei der Innenausstattung gespart werden?

Bei welchen Bauteilen oder Ausstattungen sollte nicht gespart werden?

Wie lassen sich die Kosten noch senken?

Durch den Keller können bis zu 20.000 Euro eingespart werden. Ein Flachdach statt einem Steildach spart nochmals ca. 10.000 Euro. Durch den Klimawandel lässt sich das Flachdach sogar als zusätzliches Wohnzimmer im Sommer nutzen. Eigenleistungen sollten nur erbracht werden, wenn diese auch professionell durchgeführt werden können. Deshalb ist es wichtig, einen Haustyp auszusuchen, bei dem möglichst viele Arbeiten selbst durchgeführt werden können. Nur so lassen sich wirklich Kosten sparen, andernfalls fallen sogar noch Zusatzkosten für das längere Verweilen in der alten Wohnung oder eine längere Bauzeit an. Bei der Planung sollte nicht gespart werden. Die Dämmung sollte auf das Energiesystem abgestimmt sein. Überdenken Sie die notwendige Fläche genau, denn auch hier lassen sich pro Quadratmeter ca. 1.500 Euro einsparen. Ein Carport ist kostengünstiger als die Garage. Die Erhaltungskosten für das Fahrzeug werden dadurch aber höher. Bei der Fassade kann einiges gespart werden, indem die Putzfassade gewählt wird. Ein Anstrich schützt, ist aber nicht notwendig. Schneller und manches Mal, je nach Ausführung, auch Fassadenplatten.Bei Türen und Fenstern ist Kunststoff praktisch und kostet weniger, ist aber nicht so langlebig wie Holz oder Alu-Holz-Ausführungen. Letztere sind am teuersten, halten aber auch am längsten und sind pflegearm. Beim Ausbauhaus lässt sich vieles im DIY Verfahren im Gegensatz zu einem schlüsselfertigen Haus kostengünstiger mit Freunden erledigen. Armaturen, Fliesen, Badkeramik kann wunderschön sein, können aber auch sehr kostspielig sein. Die Badezimmerausstattung erfüllt im guten Standard ihren Zweck und kostet die Hälfte. Bei der Küchenausstattung ist oft Dekor oder Laminat langlebiger und pflegeleichter und kostet weitaus weniger.Bei Briefkästen sollte jedoch nicht gespart werden und auf hochwertige Qualität gelegt werden, etwa mit Briefkastenanlagen aus deutscher Produktion . Diese schützen wichtige Dokumente vor Diebstahl und Schäden. Dort, wo es um Sicherheit geht, wie bei den Treppen, Brandschutztüren oder Kinderspielbereichen sollte nicht gespart werden.Werden energiesparende Massnahmen umgesetzt, können bis zu 15.000 Euro vom Staat an Förderungen beantragt werden. Dabei kommt es auf das jeweilige Bundesland und auf die Massnahme an. Das Umweltbundesamt sowie das örtliche Bauamt geben Auskunft über die genaue Art der Förderung. Günstige Kredite sind bei der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) erhältlich.

