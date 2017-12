Zweifel Pomy-Chips kann Umsatz halten

Das Plus von knapp einem Prozent führt das Unternehmen in der Mitteilung vom Montag auf neue Produkte zurück. Das Marktumfeld sei anspruchsvoll gewesen, heisst es. Die Frankenstärke sowie die rückläufigen Gästezahlen in der Gastronomie hätten auch die Zweifel Pomy-Chips AG negativ beeinflusst.

Positiv für den Verkauf war hingegen der heisse Sommer. Im laufenden Jahr will das Unternehmen weiter wachsen. Hoffnungsträger ist unter anderem die Fussball-EM, für welche spezielle Chips kreiert wurden sowie andere Neuheiten und Investitionen in den Standort Spreitenbach AG. Beim Unternehmen arbeiten insgesamt 366 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist zu 100 Prozent in Familienbesitz.

(sda)