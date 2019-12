Strassen werden festlich geschmückt, Tannen mit Lichtern behängt und in Supermärkten machen sich Schoko-Weihnachtsmänner breit. Kurz: es weihnachtet. Höchste Zeit, sich um kleine Aufmerksamkeiten für treue Kunden, verlässliche Geschäftspartner und den eigenen Kollegenkreis zu kümmern.Egal für welche Art von Weihnachtsgeschenk Ihr euch entscheidet, eines ist in jedem Fall unerlässlich: dass der Beschenkte weiss, von wem er das Präsent bekommen hat, weshalb er es erhält und dass es ihm im Gedächtnis bleibt. Deshalb solltet Ihr Geschenke unbedingt mit persönlichen Grüssen versehen. Damit drückt Ihr Dankbarkeit und Wertschätzung aus.Dabei muss nicht jedes Geschenk mit einem Händeschütteln übergeben werden. Mit kreativen und aussergewöhnlichen Geschenkanhängern veredelt Ihr jedes Präsent und gebt ihm eine persönliche Note, auch wenn es mit der Post verschickt wird.Mit Visitenkarten könnt ihr weit mehr, als nur Eure Kontaktdaten weitergeben. Speziell in der aufklappbaren Variante , aus hochwertigen Materialien oder mit einzigartigen Veredelungen aufgewertet, funktionieren Visitenkarten hervorragend als Geschenkanhänger. Heissfolienflachprägungen in weihnachtlichen Farben verleihen Euren Geschenkkarten einen ganz besonderen Glanz. Im Metallic-Effekt spiegeln sich die Lichter der Weihnachtsdekoration wunderbar und Naturliebhaber und Outdoor-Begeisterte freuen sich über umweltfreundliche Materialien, wie Recycling- oder Naturpapiere Handschriftliche Grüsse kommen immer besonders gut an. Je nachdem, wie viele Geschenke Ihr verschickt, kann diese Lösung jedoch sehr zeitaufwendig sein. In diesem Fall bedruckt Ihr die Geschenkanhänger mit Euren Grüssen vor, Stanzt ein Loch in die Karten und schon habt Ihr individuelle und einzigartige Geschenkanhänger.Unvorsichtige Mitarbeiter der Flughafen-Gepäcksortieranlage, enge Stauräume in Zügen, Hitze, Kälte, Nässe ? Kofferanhänger sind stabil, zuverlässig und dafür gemacht, selbst widrigsten Umständen Stand zu halten. Diese Attribute passen auch zum Image Eurer Firma? Dann funktioniert Kofferanhänger zu robusten Geschenkkarten um und verseht sie mit weihnachtlichen Grüssen. Praktischerweise werden die Anhänger gleich mit Plastikschlaufe geliefert.Ihr seid Pragmatiker und schenkt gerne Nützliches? Dann hängt an Euer Präsent einen Geschenkanhänger, den der Beschenkte immer wieder verwenden kann: Lesezeichen . Die lassen sich genauso individuell gestalten wie andere Druckprodukte von FLYERALARM. Verseht die Vorderseite der Geschenkkarte mit einem jahreszeitenneutralen Gruss und die Rückseite grossflächig mit Eurem Logo. Schon haben Eure Kunden Euer Logo immer vor Augen, wenn sie gemütlich in einem Buch Lesen.Natürlich gibt es noch unzählige weitere Möglichkeiten, mit kreativen und aussergewöhnlichen Geschenkanhängern im Gedächtnis zu bleiben. Auch Flaschen - oder Türanhänger lassen sich umfunktionieren. Flyer , mit ansprechenden Veredelungen verziert oder auf ungewöhnlichem Material gedruckt, eigenen sich prima als Geschenkanhänger, ebenso wie Gruss- und Einladungskarten . Und sogar die Befestigung am Geschenk könnt Ihr optimieren: Bedruckbare Geschenkbänder komplettieren Euer Geschenk.Lasst euch inspirieren und legt los, Weihnachten kommt schon bald!

(Yanis Bienz/IFJ)