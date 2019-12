Kredite vergleichen: Warum eigentlich?

Zunächst stellt sich natürlich die Frage, warum man eigentlich einen Kreditvergleich nutzen sollte. Die Antworten sind in diesem Zusammenhang sehr vielfältig, denn es sprechen gleich mehrere Gründe dafür:

1. Enorme Zinsersparnis nutzen

Der Hauptgrund liegt sicherlich darin, dass sich auf diesem Weg die Zinskosten niedrig halten lassen. Ein Blick auf einen unabhängigen Kreditvergleich beweist, dass für ein und dieselbe Kreditanfrage Zinssätze zwischen 0,68% und 10,99% angeboten werden. Eine kleine Beispielrechnung zeigt, was das in Bezug auf die Kosten bedeuten könnte:

Kredit I (günstig) Kredit II (teuer) Kreditsumme 10.000 Euro 10.000 Euro Effektiver Jahreszins 2,69% p.a. 10,99% p.a. Laufzeit 3 Jahre 3 Jahre Rückzahlungsrate (im Monat) 280,69 Euro 324,89 Euro Zinskosten (Laufzeit) 104,85 Euro 1.696,20 Euro Kostenunterschied 1.591,35

Euro

Das Beispiel beschreibt hierbei natürlich eine Extremsituation, die nur in den seltensten Fällen eintritt. Trotzdem zeigt dies sehr deutlich, wie viel Geld sich mit einem Kreditvergleich sparen lässt. Aus diesem Grund kann ein Online-Darlehensvergleich fast schon als eine Art Muss vor der Anbieterwahl bezeichnet werden.



2. Von besserer Markttransparenz profitieren

Ein Kreditvergleich zeigt potenziellen Kreditnehmern zusätzlich jedoch auch, was am Markt gerade eigentlich die Attribute ?teuer? und ?günstig? bedeuten. Diese ist gerade bei Kreditzinsen sehr wichtig, die sich ja in gewisser Weisen dem jeweiligen Marktniveau anpassen. Durch einen Vergleich der verschiedenen Angebote ist es also möglich, einen einzelnen Kredit besser einzuordnen und zu entscheiden, ob es sich um ein gutes Angebot handelt oder man hier draufzahlt.



3. Schneller zum Ziel: Zielgerichtete Suche nutzen

Ein weiterer grosser Vorteil liegt im Zeitaspekt. Viele Vergleichsrechner stellen heute die Möglichkeit zur Verfügung, bereits vorher wichtige Parameter zu ihrem Darlehenswunsch einzugeben:

Benötigte Kreditsumme

Gewünschte Laufzeit

Verwendungszweck

Nach der Eingabe der einzelnen Daten und dem Betätigen des ?Vergleichen?-Buttons werden am Ende nur Kredite angezeigt, die diese Kriterien auch erfüllen. Darüber hinaus können potenzielle Kreditnehmer auch gleich erkennen, welche potenziellen Kosten beim Werbezinssatz auf sie zukommen könnten.

Doch Vorsicht: Der in der Werbung angezeigte Zinssatz ist im Normalfall der günstigste mögliche Zins. In vielen Fällen wird der tatsächliche Zinssatz jedoch nach der persönlichen Bonität des Kreditnehmers bemessen.

Zu guter Letzt sollte festgehalten werden, dass Kreditvergleiche zu jeder Tages- und Nachtzeit genutzt werden können. Eine Bindung an Geschäftszeiten der Banken ist damit nicht mehr gegeben.



Wie sollte ein Kreditvergleich genutzt werden?

Bevor ein potenzieller Kreditnehmer einen Darlehensvergleich nutzt, ist es wichtig, den eigenen Bedarf zu klären. Dazu gehören vor allem die folgenden Fragen:

Wofür benötige ich das Geld?

Wie hoch soll der Kredit ausfallen?

Wie sieht es mit meiner Bonität (Einkommenshöhe und bisherigen Zahlungsverhalten) aus?

Welche Rückzahlungsrate kann ich mir bequem leisten?

Muss das Darlehen besonders schnell ausgezahlt werden?

Kann ich Sondertilgungen leisten?

Sind in nächster Zeit finanzielle Engpässe zu erwarten?

Wer diese Fragen für sich beantwortet, kennt auch den persönlichen Kreditbedarf und kann somit zielgerichtet suchen. Dabei sind vor allem folgende Aspekte wichtig:

1. Im Zweifelsfall Spezialkredite nutzen

Heute werden online sehr viele Kredite ohne festen Verwendungszweck angeboten. Die Bank fragt also nicht, wozu der Kreditnehmer das Geld benötigt, sondern veranlasst nach positiver Kreditprüfung einfach die Auszahlung. Dies ist bequem und in vielen Fällen auch sinnvoll. Jedoch gibt es Finanzierungssituationen, in denen ein Spezialdarlehen die bessere Lösung darstellt:

Autokredit: Beim Kauf eines Kfz ist ein spezieller Autokredit oft die bessere Wahl. Dies liegt an der Tatsache, dass ein Auto selbst eine Art Kreditsicherheit darstellt. Somit können Banken Autokredite zu günstigeren Zinskonditionen anbieten als Allround-Finanzierungen.

Beim Kauf eines Kfz ist ein spezieller Autokredit oft die bessere Wahl. Dies liegt an der Tatsache, dass ein Auto selbst eine Art Kreditsicherheit darstellt. Somit können Banken Autokredite zu günstigeren Zinskonditionen anbieten als Allround-Finanzierungen. Umschuldung: Eine Umschuldung umfasst die Ablösung eines oder mehrerer Darlehen mit einem günstigeren Umschuldungskredit. Da sich die Schuldensituation des Kreditnehmers nicht verschlechtert, liegt das Risiko für Banken im Normalfall niedriger. Auch hier werden mitunter besonders günstige Zinsangebote zur Verfügung gestellt.

Wer diese Zusammenhänge bei der Kreditwahl im Auge behält, kann den eigenen Kredit im Zweifel noch etwas günstiger machen und den eigenen Geldbeutel schonen.



2. Auf die Art der Zinserhebung achten

Banken bemessen den individuellen Zinssatz für ihre Kunden entweder nach deren Bonität oder komplett bonitätsunabhängig. Im ersten Fall spielen also die finanziellen Möglichkeiten (Einkommen und Ausgaben) sowie das bisherige Zahlungsverhalten eine entscheidende Rolle für den individuellen Zinssatz eines Kreditnehmers. Aus diesem Grund zeigen viele Banken eine Zinsspanne an (z.B. von 1,99 bis 6,99% p.a.). Wer eine ausserordentliche gute Bonität aufweist, erhält den Mindestzinssatz, wohingegen Kreditnehmer mit eher schwacher Bonität einen besonders hohen Zinssatz in Kauf nehmen müssen.

Kreditnehmer mit eher schwächerer Bonität fahren deshalb häufig besser mit Banken, die ihre Kredite mit einem bonitätsunabhängigen Zinssatz ausstatten. Hier erhält jeder Kreditnehmer den gleichen Zinssatz, sofern er eine gewisse Mindestzahlungsfähigkeit mitbringt.

Auch dies ist ein Aspekt, den Interessenten bei der Anbieterwahl für ihr Darlehen beherzigen sollten, da sich so ebenfalls die Kosten niedrig halten lassen. Gute Kreditrechner zeigen heute, ob die Zinsen von der Bonität abhängen (Zinsspanne) oder alle den gleichen Zinssatz erhalten (Festzins).



Kreditvergleich als grosse Hilfe bei der Kreditwahl

Abschliessend lässt sich festhalten, dass ein Kreditvergleich heute eine grosse Hilfe bei der Kreditwahl darstellt. Die Tools lassen sich 24 Stunden am Tag nutzen, Kreditnehmer erhalten eine Sofortantwort und können dabei auch noch eine Menge Geld sparen. Wer sich also für einen günstigen Kredit interessiert, liegt hierbei genau richtig. Trotzdem sollten bei der Nutzung einige Aspekte berücksichtigt werden. So ist es sinnvoll, den Verwendungszweck anzugeben, um in Einzelfällen noch mehr Geld zu sparen und auf die Art der Zinserhebung zu achten. Wer diese Punkte mit einbezieht, hat bei der Kreditauswahl am Ende leichtes Spiel.

(Tobias Nagel/IFJ)