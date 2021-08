Urban Gardening: Mehr Nachhaltigkeit in den Städten

Für Urban Gardening gibt es viele Möglichkeiten:

Vertikales Gärtnern auf Balkon oder Terrasse

Platzsparende Obst- und Gemüsesorten wie Säulenobst, Ampelerdbeeren, Ampeltomaten oder Snackgemüse

Square Gardening durch Aufteilung kleiner Flächen in kleine, quadratische Beete

Guerilla-Gardening mit Samenbomben

Gemeinschaftsgärten und interkulturelle Gärten

Gärten am Stadtrand zur freien Bewirtschaftung und Selbsternte.





In der Stadt werden freie Plätze geschickt ausgenutzt, um sie zu begrünen oder Obst und Gemüse anzubauen. Auch auf dem Balkon oder der Terrasse können verschiedene pflegeleichte Pflanzen angebaut werden.Viele Pflanzen stellen keine hohen Ansprüche an Standort und Pflege und eignen sich auch für die Kultur auf brachliegenden Flächen in den Städten. Saatbomben enthalten Samen von Blumen und können auf freie Flächen geworfen werden, um dort mit hübschen Blumen zu erfreuen. Nicht nur Grünanlagen, sondern auch Gemeinschaftsgärten werden in verschiedenen Städten errichtet. Gartenfreunde schliessen sich zusammen, um nach Feierabend und an den Wochenenden dort zu gärtnern. Auf diese Weise sind bereits verschiedene gemeinnützige Projekte entstanden. Das Stadtbild kann auch mit Pflanzen auf Balkon oder Terrasse belebt werden. Neben Blühpflanzen sind auch verschiedene Obst- und Gemüsesorten geeignet. Bienenfreundliche Pflanzen sorgen für mehr Nachhaltigkeit und bieten eine Existenzgrundlage für nützliche Insekten. Das E-Book «Nutzpflanzen und Trends für Garten und Balkon» enthält wertvolle Tipps für Stadtbewohner, die das Leben grüner und nachhaltiger gestalten möchten.Urban Gardening kann zu mehr Nachhaltigkeit in den Städten beitragen. Das gilt nicht nur für die Pflanzen, die auf engem Raum angebaut werden, sondern auch für verschiedene Dinge, die sonst im Müll landen würden. Verpackungen, beispielsweise Milch- oder Saftkartons, Eierkartons oder Plastikflaschen, eignen sich noch gut zum Bepflanzen und schonen daher die Umwelt, da sie noch nicht gleich entsorgt werden müssen. Mit Urban Gardening wird auch das Bewusstsein der Menschen für mehr Nachhaltigkeit und den achtsameren Umgang mit der Natur geschärft. Nachhaltig gärtnern heisst, die Natur zu entdecken und sinnvoll auszunützen. Verschiedene Pflanzen wie Brennnesseln eignen sich für die Herstellung von Pflanzenjauche, die wertvoller Dünger ist und Schädlinge fernhält. Auf künstlichen Dünger und Chemie kann verzichtet werden.Immer mehr Menschen achten beim Kauf von Obst und Gemüse auf Bioqualität. Wer mit Urban Gardening auf dem Balkon oder der Terrasse sein eigenes Gemüse anbaut, bekommt Bio-Qualität.Urban Gardening fördertund. Es ist eine gute Gelegenheit, Kinder für das Gärtnern, die Natur und den Trend zur Nachhaltigkeit zu begeistern.Ziel von Urban Gardeing ist, Städte nachhaltiger zu machen. Der Anbau von Pflanzen und die Verwendung von biologischem Dünger schonen Umwelt und Klima. Mit Urban Gardening können Menschen der Natur etwas zurückgeben, da die Ansiedlung nützlicher Insekten gefördert und das Klima verbessert werden. Der CO2-Fussabdruck wird kleiner, da heimische Obst- und Gemüsesorten angebaut werden und weniger Obst und Gemüse aus fernen Ländern eingeführt werden müssen. Jeder kann mitmachen und entsprechend seiner Zeit und Vorlieben die passende Idee für Urban Gardening finden.

(et/pd)