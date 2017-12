TNT Express wird geschluckt

US-Paketdienst FedEx übernimmt Konkurrent

publiziert: Mittwoch, 25. Mai 2016 / 15:58 Uhr

Amsterdam - Der US-amerikanische Logistikkonzern FedEx hat den niederländischen Konkurrenten TNT Express für 4,4 Milliarden Euro übernommen. Das teilten beide Unternehmen am Mittwoch in Amsterdam mit. Durch die Übernahme ist FedEx einer der grössten Paketzusteller in Europa.