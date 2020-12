Sicherer fahren mit dem Mietauto

Zu viele Parameter fliessen in diese Entscheidung ein. Ausserdem muss diese Frage immer nach dem passenden Sachverhalt beantwortet werden. Eine universell angelegte Entscheidung ist in diesem Fall auch nicht möglich. Sie lässt sich nur unter Zuhilfenahme bestimmter Faktoren bemessen. Als Beispiel wäre etwa die Anzahl der gefahrenen Kilometer pro Jahr beizumessen. Auch die Betriebskosten sind als Teil der Bemessungsgrundlage zu betrachten. Die Arbeitszeit, die in die Instandhaltung einbezogen werden muss, ist ebenso wichtig hinsichtlich der Beurteilung. Diese Umstände tragen aber im Wesentlichen auch dazu bei, dass sich die Sicherheit darauf aufbauen kann.Ein gut gepflegter Wagen wird auch mit Sicherheit punkten können. Wenn Sie ein Mietauto wählen, können Sie diese Verantwortung an einen Partner auslagern. Damit verbleibt sowohl das Risiko also auch der Gefahrenübergang beim Vermieter. Für Sie als Kunde ist das eine frohe Botschaft. Diese Sicherheit hat jedoch auch ihren Preis was sie Ihnen wert sein sollte. Gerade bei einem Lieferwagen ist davon auszugehen, dass er nicht täglich gebraucht wird. Nur Transportunternehmen brauchen einen grossen Fuhrpark, weil es ihre Haupttätigkeit ist. Wenn Sie als Kleinunternehmer jedoch einen Lieferwagen mieten wollen, dann ist es bei einem Mietautounternehmen viel sicherer. Vermutlich ist es auch günstiger als eine Anschaffung, weil der Wagen nur selten in Gebrauch ist. Viele Unternehmen nutzen daher dieses Angebot und lassen sich einen Stammbonus eintragen. Dieser Bonus wird dann ausbezahlt, wenn der Lieferwagen öfters angemietet wird.Zusammenfassend lassen sich die Vorteile für die Anmietung eines Lieferwagens wie folgt darstellen. Der Mietauto bietet für den Kunden ein hohes Mass an Flexibilität. Zudem lässt sich mit dem Mietauto auch viel mehr erleben. Der Grund liegt in der Auslagerung der Verantwortung an das Mietunternehmen. Die Rückgabe erfolgt völlig problemlos beim Mietunternehmen. In den meisten Fällen ist auch keine Reinigung des Autos erforderlich. Hinsichtlich der Kosten-Nutzen-Rechnung lassen sich viele Vorteile bemessen und dadurch eine strategische Planung durchführen.

(ba/pd)