Sauberkeit im Haus- mit diesen Tipps gelingt der Hausputz fast ohne Anstrengung

Es gibt Menschen, die behaupten, dass es möglich ist, den Hausputz in etwas mehr als einer Stunde zu erledigen. Das dürfte aber eher die Seltenheit sein und setzt auch ein generell aufgeräumtes Zuhause voraus. Für den Rest unter uns zählt eher, dass der Hausputz sich hinzieht. Wer aber ein wenig plant, kann hier sehr viel Zeit sparen. Besonders dann, wenn Sie eine professionelle Reinigungsfirma einsetzen, bieten sich viele Vorteile. Wer auf die Profis setzt, kann sicher sein, dass das Endergebnis sauber wird und die Hygienestandards eingehalten werden. Professionelle Reinigungsfirmen können im privaten Bereich ebenso eingesetzt werden wie im geschäftlichen, wo sie üblicherweise eingesetzt werden. Nun mag nicht jeder die ganze Putzarbeit einem professionellen Dienstleister übertragen, aber das ist auch nicht unbedingt notwendig. Man kann sich die Arbeit aber insofern aufteilen, dass man bestimmte Reinigungsaufgaben in die Hände der Profis begibt und den Rest selber erledigt. Das hat zwei Vorteile: Man erhält ein perfektes Ergebnis und man spart Geld dabei.Wer eine professionelle JL-Clean Schweiz Teppich - und Polsterreinigung engagiert, kann die zu reinigenden Möbel abholen, reinigen und wieder liefern lassen, was noch den Vorteil hat, dass man in Ruhe die Ecken in den Zimmern reinigen kann, die sonst von den Möbeln zugestellt sind. Wer sein Zuhause alleine reinigen möchte, ganz ohne professionelle Hilfe, für den gibt es viele erprobte und erfolgreiche Tipps für den Hausputz . Für die Planung des schnellen und effektiven Hausputzes hilft es, sich mit den Grundlagen eines gründlichen Hausputzes vertraut zu machen. Die Zeit, die benötigt wird, hängt ab von einigen grundsätzlichen Faktoren, zum Beispiel der Grösse der zu putzenden Fläche. Natürlich braucht eine 300 m² Villa mehr Zeit als eine 50 m² Wohnung. Ein weiterer Faktor ist die Grundordnung: Ein Messi-Nest, bei dem erst einmal tagelang aufgeräumt werden muss, verlangt wesentlich mehr Arbeitsaufwand als ein grundsätzlich sauber und ordentlich gehaltenes Heim. Man sollte sich erst einmal einen freien Zugang zu allen Flächen verschaffen, so gelangt man mühelos in alle Zimmer. Mit den geeigneten Putzutensilien arbeitet man sich dann von oben nach unten durch. Erst wird alles abgestaubt, dann nass gewischt, dann werden die zusammengeräumten Gegenstände gereinigt und an ihren Platz gestellt und dann werden die Böden gründlich gesaugt und geputzt. Um alle Utensilien gut am Platz zu haben, lohnt sich ein Putzwagen oder ähnliches, in dem alle Putzmittel, die benötigt werden schnell zur Hand sind. Es werden Putztücher, Papier von der Küchenrolle, Besen und Kehrblech, Schwämme, Fensterleder und Mülltüten zur Entsorgung von Müll gebraucht. Bei der Glasreinigung der Fenster kommt es wieder darauf an, ob man dies selber erledigen will, oder ob man lieber auf eine professionelle Fenster-Reinigung setzt, die besonders bei grossen Fenstern für ein streifenfreies und strahlendes Ergebnis sorgt.

(fest/pd)