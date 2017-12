STARTUpForum Thurgau 2016

Am Freitag 30. September 2016 laden wir Sie herzlich ans #StartUpForumTG ein. Lassen Sie sich zuerst von einem spannenden Erfolgsunternehmer inspirieren und erhalten Sie Tipps für Ihren unternehmerischen Alltag. Dann erfahren Sie von drei aufstrebenden Thurgauer Jungunternehmen was sie alles gelernt haben und vermitteln Ihnen ihr Gelerntes. Anschliessend profitieren Sie beim Apéro riche von einem lebendigen Networking um wertvolle neue Kontakte zu knüpfen.Treffen Sie gleichgesinnte Unternehmer/innen und nutzen Sie die Gelegenheit, mit Fachleuten aus den Bereichen Firmengründung, Finanzierung, Versicherung, Ausbildung und Marketing Kontakte zu knüpfen. Auf Twitter und Facebook können Sie vor, während oder nach dem Event mitreden und sich vernetzen.Der Anlass ist inkl. Apéro riche und anschliessendem individuellen Messebesuch an der WEGA kostenlos.

(ja/IFJ)