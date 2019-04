Mit Video Storytelling den digitalen Wandel erleichtern

Der Bundesrat will zudem über 370 Millionen Franken in die Digitalisierung investieren. Doch mit den neuen Möglichkeiten wachsen natürlich auch die Herausforderungen. Menschen fürchten um ihre sicher geglaubten Jobs und Unternehmen müssen sich im Wettbewerb gegen die Konkurrenz behaupten. Welche Rolle Video Storytelling dabei spielen kann und was das für Unternehmen bedeutet, soll nun genauer aufgezeigt werden.

Was ist Video Storytelling?

Die Technik des Storytellings ist in der Unternehmenswelt mittlerweile sehr gut bekannt. Storytelling lässt sich zu verschiedenen Zwecken einsetzen. Hier zwei Beispiele:

Mitarbeitermotivation: Informationen sind heute wichtig. Doch Menschen werden erst so richtig angesprochen, wenn die Informationen emotional aufgeladen an Menschen herandringen. Somit wirken Geschichten unbewusst und berühren uns tatsächlich. Die damit einhergehende Information wird von uns also deutlich tiefergehender wahrgenommen und verinnerlicht. Für die Mitarbeitermotivation ist dieser Ansatz sehr hilfreich, da sich die eigenen Mitarbeiter auf diesem Weg wirklich für den Erfolg gewinnen lassen. Gerade emotionale Geschichten über bereits erfolgreiche Mitarbeiter können zu besseren Leistungen beflügeln und das «Wir-Gefühl» stärken.

Werbung: In der Werbung und auch im PR-Bereich ist Storytelling heute nicht mehr wegzudenken. Indem Geschichten aus dem Unternehmen (Anekdoten über die Entstehung oder wichtige Meilensteine) oder über die erfolgreiche Zusammenarbeit mit einzelnen Kunden ausgegeben werden, können sich Kunden deutlich besser mit dem Unternehmen identifizieren. Seit klar ist, dass Menschen ihre Entscheidungen im Regelfall emotional treffen, kommen Unternehmen für erfolgreiche Werbung kaum um Storytelling herum.

Das Video Storytelling verbindet nun den Storytelling-Ansatz mit dem Medium der Digitalisierung: dem Video. Immer mehr Menschen konsumieren Inhalte im Internet nicht mehr per Text, sondern über Videos. Das Lesen langer Texte strengt an und wird oft als zu komplex wahrgenommen, während Videos viele Möglichkeiten für eine spannende Präsentation bieten.

Welche Produkte lassen sich per Video Storytelling erzeugen?

Video Storytelling ist so vielseitig wie seine möglichen Verwendungen. Die folgenden Beispiele sollen dies genauer aufzeigen:

Erklärvideos für soziale Medien, Webseiten und Videoplattformen

Erklärvideos sind perfekt für das Content Marketing, denn hier lassen sich die Aspekte Information und Unterhaltung perfekt miteinander verbinden. Ein Unternehmen kann bestimmte Teilprobleme der Zielgruppe aufgreifen und dazu kurze Videolektionen anbieten. Oft sind die Videos als kleine Geschichten konzipiert oder es wird in allen Videos eine Persona verwendet, die fast schon Maskottchen-Status erhält. Zu den Erklärvideos lassen sich zusätzlich auch interaktive Infografiken zählen. Die Videos lassen sich in den sozialen Medien oder auch auf Video-Channels platzieren. Durch das Feedback und entsprechendes Tracking lässt sich zudem herausfinden, wie gut die Zielgruppe mit dem Content interagiert und was eventuell besser gemacht werden muss. Mitarbeiterschulungen per Video - ein grosses Zukunftsfeld

Es gibt bestimmte Abläufe und Tätigkeiten in einem Unternehmen, die immer ähnlich ausfallen. Dabei entstehen zudem auch immer die gleichen Stolpersteine und mögliche Fehler. Aus diesem Grund kann es für Unternehmen wichtig werden, entsprechende Schulungsvideos für Standardfälle vorzubereiten. So wird die Zahl der Nachfragen signifikant sinken und es sind Ressourcen für andere Tätigkeiten frei. Mit einem Storytelling-Aspekt lassen sich auch hier die Videos mit Emotionen aufladen, so dass die Lektionen für die Mitarbeiter deutlich einprägsamer ausfallen können. PR-Videos zum Unternehmensleitbild Was macht unser Unternehmen aus? Woher kommen wir und was wollen wir erreichen? Ein reiner Info-Artikel auf der Unternehmenswebseite würde wahrscheinlich von 90% aller Besucher einfach ignoriert. Ist hier allerdings der Storytelling-Ansatz aufgegriffen, weckt das Interesse. Die Zugriffszahlen dürften zudem noch einmal signifikant siegen, wenn das Ganze auch noch als Video präsentiert wird. Werden zudem die Mitarbeiter in die Entwicklung eines Unternehmensleitbildes involviert, freuen sie sich nachher über das Video-Ergebnis und sind eher bereits, die Unternehmenskultur nachher auch zu leben.

Video Storytelling kann also dazu beitragen, die an die digitalen Medien gewohnten Internetnutzer zu begeistern oder auch die Mitarbeiter im Unternehmen auf den digitalen Wandel einzuschwören; wenn Basis-Schulungen künftig digital erfolgen und nur Spezialfälle nachgefragt werden.

Was ist beim Video Storytelling zu beachten?

Storytelling ist vielleicht die Kunstform, mit der sich in der Wirtschaft das meiste Geld verdienen lässt. Bevor es jedoch an den Dreh von Videos geht, müssen zunächst entsprechende Stories gefunden werden. Quellen sind dabei vor allem:

Kunden: Kunden können Stories in Verbindung mit einem Unternehmen am besten selbst erzählen. Warum also nicht einen bestimmten Kunden mit in die Videostory einbinden. Nicht selten fühlen diese sich sogar besonders geschätzt, wenn entsprechende Anfragen auftauchen.

Kunden können Stories in Verbindung mit einem Unternehmen am besten selbst erzählen. Warum also nicht einen bestimmten Kunden mit in die Videostory einbinden. Nicht selten fühlen diese sich sogar besonders geschätzt, wenn entsprechende Anfragen auftauchen. Der Flurfunk:Auch innerhalb des Unternehmens gibt es viele spannende Geschichten über besonders erfolgreiche Tage im Büro oder aussergewöhnliche Leistungen einzelner Mitarbeiter. Hierbei kann es allerdings sinnvoll sein, eine externe Person (Journalist oder einfach Fachleute für Storytelling) ins Haus zu holen, weil diese oft auf Geschichten stossen, die in der allgemeinen Betriebsblindheit längst vergessen schienen.

Ist ein möglicher Ansatz für eine Geschichte gefunden, muss diese entsprechend ausgearbeitet werden. Hier greifen Experten, wie z.B. der Marktführer unter den Erklärvideo-Agenturen simpleshow, auf das Konzept der dramatischen Heldenreise zurück, bei der bestimmte Archetypen von Personen (der Held, der Schatten oder auch der Mentor) in bestimmten Etappen (anfängliche suboptimale Situation, Schwellenhüter, Begegnung mit einem Mentor, Prüfungen, Showdown) die Geschichte durchleben.

Nach der Dramaturgie folgt der Videodreh, wobei hier die Auswahl zwischen vielen verschiedenen Stilarten besteht. Dabei stellen sich verschiedene Fragen:

Wird auf rein grafische Elemente zurückgegriffen?

Sollen Menschen in die Kamera sprechen?

Wie wird das ganze optisch aufbereitet?

Musikuntermalung oder nicht?

Wie grosse ist das Budget?

Am Ende steht dann ein Video, welches auf den jeweiligen Einsatzzweck optimal abgestimmt wurde und so grösstmögliche Erfolge erzielen kann.

Video Storytelling ist die Zukunft

In Zeiten der Digitalisierung wird das Video als Medium im Internet eine immer wichtigere Stellung einnehmen. Lange Texte und auch reine Bilder werden angesichts der Möglichkeiten der Digitalisierung zunehmend unattraktiv. Wer also User begeistern möchte, sollte seinen Content in Videobotschaften verpacken. In Kombination mit dem Storytelling-Ansatz lassen sich so mächtige Assets erschaffen, die in Zeiten der Digitalisierung sicherlich viele Vorteile bieten.

