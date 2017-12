Mehr Firmengründungen im ersten Quartal 2016

Im ersten Quartal 2016 wurden insgesamt 10'365 neue Firmen ins Handelsregister eingetragen. Somit stieg die Anzahl von Gründungen im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent.Bezüglich der Branchen lässt sich sagen, dass es im Verhältnis zum Bestand an Unternehmen in den Brachen in der Holz- und Möbelindustrie, im Gastgewerbe, in der Textil und Bekleidungsindustrie als auch in den Unternehmensdienstleistungen zu einem Zuwachs an Firmengründungen gekommen ist. Weniger Firmengründungen gab es im Druckgewerbe, im Maschinenbau und im Baugewerbe.Neugründungen wurde insbesondere im Espace Mittelland (+8%),in der Ostschweiz (+6%) , in der Südwestschweiz (+4%) und in der Nordwestschweiz (+2%) eingegeben. Verglichen mit der Vorjahresperiode kam es in Zürich (-1%), in der Zentralschweiz (-2%) und im Tessin (-21%) zu weniger Gründungen. Mit 1'130 Gründungen ist der Kanton Waadt, wie bereits ein Jahr zuvor, der Gründungsstärkste Kanton. Dicht gefolgt vom Kanton Genf, 832 Gründungen, und dem Kanton Bern mit 827 Neugründungen. Bisnode D&B hilft Unternehmen, sichere Geschäfte zu machen und Potenziale zu erschliessen. Mit den Dienstleistungen aus den fünf Bereichen Risk, Marketing, Supply, Compliance und Master Data können Unternehmen sowohl in der Schweiz wie auch weltweit ihre Geschäftspartner überprüfen, neue profitable Kunden finden und bestehende Kunden ausbauen. Die Bisnode D&B Schweiz mit Hauptsitz in Urdorf (ZH) beschäftigt rund 120 Mitarbeitende. Sie gehört zur schwedischen Bisnode Gruppe, die mit 2'500 Mitarbeitenden in 17 europäischen Ländern vertreten ist. Als Partner von Dun & Bradstreet hat Bisnode D&B Zugriff auf die weltweit grösste Unternehmensdatenbank mit rund 250 Millionen Firmenprofilen.

(ja/IFJ)