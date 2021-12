Mehr Aufmerksamkeit für Firmenfahrzeuge bekommen

Logo und Lackfarbe aufeinander abstimmen

Kontaktdaten dürfen nicht fehlen

Informationen im Rahmen halten

Auf Fotos möglichst verzichten

Kaum etwas spricht so wenig für ein Unternehmen, wie ein Design, das nicht zusammenpasst. Einige Farben harmonieren nicht miteinander. Daher ist es wichtig, die Lackfarbe und die Werbung aufeinander abzustimmen. Ein rotes Auto und ein grünes Logo wirken sehr stechend und unangenehm. Ein Auto folieren und es so mit einer anderen Farbe zu versehen, ist in diesen Fällen oft die einzige Möglichkeit. Aber auch bei der Auswahl der Firmenwagen und ihrem Design kann schon geschaut werden, inwieweit der Ton mit der geplanten Werbung harmoniert.Eine gute Werbung zieht die Aufmerksamkeit auf sich und gibt vor allem die Informationen, die für eine Kontaktaufnahme notwendig sind. Das heisst, auf dem Fahrzeug sollte eine Telefonnummer zu sehen sein. Viele Firmen arbeiten inzwischen sogar mit einem QR-Code , da nicht jeder die Gelegenheit hat, direkt die Nummer zu wählen. Ebenso empfehlenswert ist es, eine Webseite zu hinterlegen.Natürlich ist es verlockend, auf dem Fahrzeug so viele Informationen wie möglich zu verteilen. Interessenten, die einen Blick auf das Auto werfen, sind damit aber überrollt und können kaum das filtern, was für sie wirklich relevant ist. Daher sollte sich vorher gut überlegt werden, welchen Effekt die Werbung erzielen soll. Ein Logo und ein Slogan im Zusammenspiel mit den Kontaktdaten sind hier normalerweise schon ausreichend.Auch wenn es natürlich eine gute Idee zu sein scheint, mit Fotos auf die Qualität der eigenen Arbeit oder Produkte aufmerksam machen zu können, sollte auf Autos darauf möglichst verzichtet werden. Der Grund dafür ist, dass die Fotos oft nicht so gut aussehen, wie es auf dem Papier scheint. Sie können verzerren oder nicht gut erkennbar sein. Das spricht nicht für eine gute Qualität und kann dafür sorgen, dass sich die Werbung nicht näher angesehen wird.

(fest/pd)