Mallorca erwartet Rekord-Ansturm

Sie sollen die 136 mallorquinischen Kollegen im Zentrum der Hauptstadt Palma, am Paseo Marítimo und an der Playa zwischen Ende Mai und Ende Oktober unterstützen. Seit Montag stehen zudem vor allem am «Ballermann» auffällige gelb-rote Verbotsschilder, die vor dem Alkoholkonsum und Grölen auf offener Strasse warnen. Wie gross zu lesen ist, drohen bei Zuwiderhandlungen Strafen von bis zu 3000 Euro.

Im März hatte Palma Bereiche der Playa zu «Interventionszonen» erklärt. In den betroffenen Abschnitten werden künftig nicht nur Trinkgelage auf offener Strasse verboten. Zwischen Mitternacht und acht Uhr morgens wird auch der Verkauf von Alkohol in Supermärkten, aber auch auf der Strasse und aus Getränkeautomaten untersagt. Mit diesen Massnahmen sollten die Sicherheit garantiert werden, sagte der seit Juni 2015 amtierende sozialistische Stadtpräsident José Hila.

Wegen Trink- und anderer Exzesse hatte es auf Mallorca in der Vergangenheit immer wieder Probleme gegeben. Eine ebenso strikte wie umstrittene «Verordnung für ein zivilisiertes Zusammenleben», 2014 von der damaligen konservativen Regionalregierung eingeführt, war Anfang Februar vom Oberen Gericht der Balearen gekippt worden.

(sda)