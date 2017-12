Nachfrage nach Verbindungen rückläufig

Lufthansa setzt Flüge nach Venezuela aus

publiziert: Sonntag, 29. Mai 2016 / 09:38 Uhr

Caracas - Die Lufthansa setzt wegen der Krise in Venezuela vorübergehend ihre Flüge in das südamerikanische Land aus. Die Fluggesellschaft teilte am Samstag in Caracas mit, die Flüge von Caracas nach Frankfurt würden ab dem 18. Juni suspendiert.