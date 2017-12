Lochblech - was ist das überhaupt?

Lochblech und seine ungeahnten Einsatzmöglichkeiten

publiziert: Montag, 23. Okt 2017 / 13:36 Uhr / aktualisiert: Montag, 23. Okt 2017 / 14:56 Uhr

Lochblech findet inzwischen in vielen verschiedenen Bereichen Einsatz: in der Industrie, in der Architektur und sogar beim Kfz-Tuning. Die Bandbreite an Ideen ist riesig, denn das Material ist sehr robust und nachhaltig. Aus dem Grund finden Lochbleche auch immer häufiger Anwendung, denn ihre positiven Eigenschaften überzeugen genauso wie das Design.