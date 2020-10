Kredite: Welche Summe passt ins Budget?

Vor einer grossen Investition, dem nächsten Schritt im Business oder zum Überbrücken einer schwierigen Phase - es gibt viele Momente, in denen ein Kredit einem KMU Chancen zur Entwicklung eröffnet oder die Liquidität erhält. Allerdings sollte die Aufnahme des Kredits und der Rahmen des Kredits vorab gut durchdacht sein.Wer in sein Unternehmen investiert, sollte sich realistisch durchrechnen, wie viel die Investition bis wann zurück in das Geschäft bringen wird. Wer sein Unternehmen vergrössern möchte und hierfür eine Anschubfinanzierung benötigt, braucht eine Art Businessplan für dieses Unterfangen. Das ist nicht nur für die Finanzierung sinnvoll, sondern auch für den eigenen Überblick. In der Schweiz profitieren KMU von Bürgschaften vermittelt durch das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO und bieten den Banken hiermit zusätzliche Sicherheiten. Durch die Sicherheiten wird oft der angebotene Zins attraktiver.Wer eine schwierige Phase hat, sollte realistisch abschätzen, woran das liegt und wie es sich meistern lässt. Verursachen externe Bedingungen die Schwierigkeiten für das Unternehmen und werden sich diese wieder ändern? Oder gibt es interne Bedingungen, die das Unternehmen bremsen? - Denn klar ist bei einem Kredit: Das Zurückzahlen des Kreditbetrags muss realistisch sein.Bei einem Privathaushalt errechnet sich das Budget recht simpel. Alle Einnahmen und Ausgaben des gesamten Haushaltes werden gegeneinander gerechnet. Je nach Bank und Art des Darlehens unterscheidet sich diese Rechnung minimal durch das Zufügen eines bestimmten Satzes. Der offene Betrag im Monat gilt als Betrag, der monatlich zurückgezahlt werden kann. Bei einem Unternehmen bilden ebenso die zuverlässigen Einnahmen und Ausgaben des Unternehmens die Grundlage.Bereits der Name verrät bei diesem Kredit, dass es sich um eine jährliche, regelmässige Zahlung handelt. Denn das lateinische «Annus» bedeutet übersetzt «Jahr». Die Rate wird gewöhnlich jeden Monat des Jahres geleistet. Ein Annuitätendarlehen wird von einer Bank stets mit Zinsen vergeben. Sowohl die geliehene Summe als auch die Zinsen werden Monat für Monat zurückgezahlt. So setzt sich die Rate jeden Monat aus dem Zinsanteil und dem Tilgungsanteil zusammen. Beispiele für die Berechnung der Monatsrate finden sich hier.Das Annuitätendarlehen ist die meist gewählte Kreditform. Bei einer konstanten Annuität hat der Kreditnehmer während der gesamten Laufzeit eine feste und damit planbare Kreditrate. Zu Beginn eines solchen Annuitätsdarlehens fällt der Zinsanteil bei der Rückzahlung relativ hoch aus und wird dann geringer. Der Tilgungsanteil entwickelt sich gegenläufig hierzu.Bei dieser Form des Kredits verändert sich die Tilgungsrate nicht. Der zu zahlende Betrag verändert sich jedoch durch den Zinssatz. Durch die Abzahlung des Kredites verändert sich die Summe des offenen Betrages und hierdurch die Höhe des zahlbaren Zinses. Hierdurch sinkt der monatliche Betrag für den Zahlenden Monat für Monat.Sondertilgungen können die Kreditlaufzeit minimieren. Diese sollten von einem Unternehmen nicht fest eingeplant werden, aber eine solche Option kann sich bei einem günstigen Verlauf lohnen. Kreditnehmer und -geber einigen sich bei der Kreditvergabe auf eine maximal mögliche jährliche Sondertilgung. Der Kreditgeber räumt seinem Gegenüber hiermit ein Recht auf eine vorzeitige Tilgung ein. Allerdings kann die Bank verbunden mit einer Sondertilgung einen Zusatzzins aufschlagen. Dieser Unterschied sollte genau berechnet werden, denn bereits bei einem Zusatzzins von 0,1 Prozent entstehen rasch zusätzliche Kosten von mehreren tausend Euro auf die gesamte Laufzeit des Kredites betrachtet. Kosten und Nutzen einer Sondertilgung sollten gegeneinander abgewogen werden, um für das Unternehmen den klügsten Weg zu wählen.Auch bei Krediten gibt es viele unterschiedliche Angebote. Diese sollten genau miteinander verglichen werden, um das attraktivste Angebot zu finden. Eine Plattform wie smava nimmt dem Suchenden diese Vergleiche ab und schenkt eine gute Übersicht über die unterschiedlichen Konditionen.Eine weniger populäre Form für einen Kredit ist das Fälligkeitsdarlehen. Hierbei zahlt der Kreditnehmer über die Laufzeit hinweg lediglich die Zinsen. Erst am Ende der Laufzeit zahlt der Kreditnehmer den gesamten Betrag des ursprünglichen Darlehens zurück. Vorteil für das Unternehmen ist, dass die monatliche Belastung geringer ist und das Geld für Investitionen zur Verfügung steht. Allerdings braucht es einen sehr guten Plan, damit das Darlehen am Fälligkeitstag vollständig getilgt werden kann.Bei einem Annuitätendarlehen lassen sich die Zinszahlungen gewöhnlich von der Steuer absetzen. Sie werden als abzugsfähige Betriebsausgaben angesehen und mindern den steuerpflichtigen Gewinn. In welchem Rahmen dies für das eigene Unternehmen zutrifft, sollte mit dem Steuerberater besprochen werden. Sowohl das junge Start-Up oder das traditionsreiche Familienunternehmen aus der Schweiz sollten diesen Vorteil für sich mitnehmen.Wer einen neuen Kredit aufnimmt, sollte im gleichen Moment die alten Kredite überprüfen. Je nach restlicher Laufzeit, Restschuld und Zinssatz lohnt sich ein Umschulden des Kredits. Da aktuell die Zinsen niedrig sind, ist das in vielen Fällen attraktiv. Nur bei einer sehr geringen verbleibenden Laufzeit oder einer niedrigen Restschuld, ist das Sparpotenzial eventuell zu gering. Schliesslich wird die alte Bank für die Umschuldung eine Entschädigung verlangen.Wer als Unternehmer einen Kredit nutzen möchte, sollte sich vorab gut über seine Möglichkeiten informieren. Unterstützungen, Förderungen, günstige Kreditangebote miteinander vergleichen und steuerliche Vorteile nutzen. Das kostet etwas Zeit in der Vorbereitung, spart aber am Ende viel Geld.

(ps/pd)