Kaffeevollautomaten für Betrieb und Büro

Im Durchschnitt trinkt jeder Deutsche vier Tassen Kaffee am Tag. Auch bei der Arbeit ist das Heissgetränk sehr beliebt: So wird die Kaffeepause von den Angestellten zum Beispiel gerne zur Förderung der Konzentration genutzt. Daher wird die Kaffeemaschine immer mehr zu einem festen Bestandteil im Pausenraum. Neben Filter-, Kapsel- und Padmaschinen werden auch Vollautomaten, gerade bei Kaffeeliebhabern, immer beliebter: Damit können die verschiedensten Kaffeespezialitäten wie Latte Macchiato, Cappuccino und Espresso auf Knopfdruck zubereitet werden. Doch wenn ein Unternehmen sich einen neuen Kaffeevollautomaten zulegen will, ist es bei der riesigen Auswahl nicht so einfach, sich für das richtige Modell zu entscheiden. Daher gibt es für Unternehmer vor dem Kauf einiges zu beachten.Bevor viel Geld für einen teuren Kaffeevollautomaten ausgegeben wird, sollte zunächst der genaue Kaffeebedarf im Betrieb geklärt werden, beispielsweise anhand einer Umfrage. Denn wie viele Tassen und welche Art von Heissgetränk gerne getrunken werden, beeinflusst die Wahl des richtigen Vollautomaten. Folgende Fragen sollten vor dem Kauf geklärt werden:- Welche Kaffeespezialitäten oder andere Heissgetränke werden im Unternehmen besonders gerne und oft getrunken?Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso, Café Creme oder doch lieber Tee? Es lohnt sich, die Vorlieben der Mitarbeiter genauer unter die Lupe zu nehmen: Stellt sich heraus, dass selten andere Spezialitäten als normaler Kaffee getrunken werden, lohnt sich der Kauf eines Kaffeevollautomaten weniger.- Wie viele Tassen Kaffee werden in der Firma im Schnitt getrunken und wie viele der Angestellten trinken Kaffee?Die Anzahl der Kaffeetrinker und der täglich getrunkenen Tassen beeinflussen die Wahl des richtigen Vollautomaten: Je nach Anzahl eignen sich manche Modelle besser als andere.- Werden im Unternehmen Kunden empfangen?Wenn häufig Kunden in der Firma empfangen werden, denen ebenfalls Kaffee angeboten wird, erhöht sich die Zahl der pro Tag im Betrieb getrunkenen Tassen. Auch das sollte bei der Entscheidung für einen Kaffeevollautomaten berücksichtigt werden.- Finden in der Firma häufig Meetings statt?Gerade Meetings und Konferenzen in Unternehmen sollten mit in die Wahl einbezogen werden. Denn bei diesen Besprechungen wird oft so viel Kaffee getrunken, dass eine ganze Kanne benötigt wird. Jedoch ermöglichen nicht alle Automaten eine Kannenbefüllung.Ist der Bedarf hinsichtlich der Kaffeeversorgung im Betrieb geklärt, können Unternehmer anfangen, über den geeigneten Vollautomaten nachzudenken. Besteht kein allzu hoher Kaffeeverbrauch, sollten sie sich jedoch überlegen, ob die alte Filtermaschine auch noch für eine Weile im Gebrauch bleiben kann.Bei hohem Kaffeekonsum lohnen sich Kaffeevollautomaten auf jeden Fall. Doch welcher Automat eignet sich für welchen Betrieb? Bei dieser Entscheidung spielt nicht nur der Vollautomat an sich eine Rolle, sondern auch die damit verbundenen Serviceleistungen.Mehrere Faktoren beeinflussen, welcher Kaffeevollautomat am besten zum eigenen Bedarf passt, beispielsweise die Grösse des Wassertanks und des Bohnenbehälters, das Reinigungssystem sowie das System für die Milchkaffee-Spezialitäten. Für Unternehmen ist dafür vor allem die Betriebsgrösse entscheidend.- Kleinst- und KleinunternehmenIn Kleinstunternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern sowie Kleinunternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern, in denen im Vergleich zu grösseren Betrieben nicht so viel Kaffee getrunken wird, eignen sich kleinere, kompaktere und günstigere Automaten, die sich auch schon bei unter zehn getrunkenen Tassen am Tag lohnen.- Mittelständische UnternehmenMittelständische Betriebe mit 50 bis 250 Mitarbeitern haben dagegen einen höheren und vielfältigeren Kaffeebedarf, weswegen grössere Automaten mit einer grossen Spezialitätenauswahl und grossen Bohnenbehältern für eine längere Verfügbarkeit rentabler sind . Ausserdem sollten Firmen dieser Grösse nach Vollautomaten Ausschau halten, mit denen auch eine Kannenbefüllung möglich ist: Dies ist ein wichtiger Pluspunkt für Meetings oder Konferenzen, in denen in kurzer Zeit eine grosse Menge an Kaffee getrunken wird. Ausserdem sollte ein Modell mit Festwasseranschluss gewählt werden, damit das Wasser nicht schon nach ein paar Tassen von Hand nachgefüllt werden muss.- GrossunternehmenIn Grossunternehmen mit über 250 Mitarbeitern können die Geschmäcker noch unterschiedlicher sein als in den mittelständischen Betrieben. Daher benötigen diese Firmen einen Kaffeevollautomaten, bei dem die verschiedensten Kaffee-Spezialitäten auf Knopfdruck zubereitet werden können. Vorteilhaft sind ausserdem Automaten mit zwei Bohnenbehältern, die eine Unterteilung in Espresso- und Kaffeebohnen für die verschiedenen Variationen ermöglichen. Auch eine Kannenbefüllung für Meetings sollte möglich sein. Genau wie bei mittelständischen Betrieben sind Automaten mit Festwasseranschluss vorteilhaft. Darüber hinaus ist es ratsam, sich für ein Modell zu entscheiden, bei dem der Kaffeeabfall in einem grossen Behälter landet, der nicht schon nach ein paar Tassen geleert werden muss.Manche Kriterien sind unabhängig von der Unternehmensgrösse ein Muss bei allen Automaten: So ist eine Funktion für eine automatische Reinigung wichtig, um Schimmel und Bakterien zu vermeiden . Doch da die Reinigungsprogramme nur die Kaffeewege reinigen, sollten Brüheinheit, Milchaufschäumer und Wasser- und Tresterbehälter regelmässig manuell gereinigt werden.Für Kaffeevollautomaten werden darüber hinaus von Herstellern und Reparaturfirmen verschiedene Dienstleistungen rund um Instandhaltung, Versorgung und Pflege angeboten. Denn trotz automatischer Reinigungsfunktion verlängert eine zusätzliche regelmässige professionelle Wartung die Lebensdauer der Geräte. So gibt es spezielle Unternehmen, die sich hauptsächlich um Wartung, Pflege und Reparatur von Kaffeemaschinen in Büros kümmern. Da der Kaffeevollautomat für viele Mitarbeiter ein wertvoller Gegenstand im Betrieb ist, bietet es sich für viele Firmen an, sich für diesen Service zu entscheiden. In dem Fall werden die Automaten auf Störungen überwacht und regelmässig gewartet, was im Fall eines Problems mit der Maschine eine schnelle Reparatur ermöglicht. So können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter jederzeit Zugang zu einer Kaffeeversorgung haben, und Koffeinjunkies auch im Büro auf ihre Kosten kommen.

(ja/IFJ)