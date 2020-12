Jobsuche ab 50: So gelingt der Weg zurück ins Erwerbsleben

Oft dauert es ein Jahr oder länger, bis Jobsuchende über 50 einen neuen Arbeitsvertrag unterschreiben können. Bis zu diesem Zeitpunkt haben sie häufig mehrere hundert Bewerbungen geschrieben, und mussten dementsprechend viele Absagen verkraften. Dabei haben die Babyboomer der Generation 50plus einiges vorzuweisen: Ausbildung, Weiterbildungen, langjährige Berufserfahrung.Aber gerade hier liegt sogar oft das Problem. Durch ihre weitreichenden Erfahrungen gelten sie teilweise als überqualifiziert. Ausserdem befürchten manche Unternehmen, dass sie zu viel Lohn fordern, öfter krank sind und geistig zu unflexibel. Doch es gibt Möglichkeiten, einigen Vorurteilen entgegenzuwirken ? zum Beispiel mit den folgenden Strategien. Dadurch können Bewerber 50plus ihre Chancen unter Umständen deutlich verbessern, einen Job zu finden, den sie bis zu ihrem Pensionsalter ausüben können.Die Digitalisierung ist ein Fakt ? wer sich heute noch dem Computer am Arbeitsplatz verweigert, hat in vielen Berufen verloren. Deshalb ist es wichtig, dass sich Arbeitssuchende weiterbilden, wenn sie bisher kaum oder keine Fähigkeiten in diesem Bereich haben. Es gibt diverse Unterstützung bei der Finanzierung der Kurse, die nach erfolgreicher Absolvierung die Chancen auf ein Jobinterview wesentlich erhöhen können.Heutzutage ist es für qualifizierte Arbeitssuchende wichtiger denn je, auf Plattformen wie Xing oder LinkedIn präsent zu sein. Personalberater suchen hier nach geeigneten Kandidaten für ihre Klientel. Neben einem professionellen Lichtbild und einem aussagekräftigen Kurzlebenslauf gehören auch Angaben wie ehrenamtliche Engagements, Hobbys, Soft Skills oder Auslandsaufenthalte ins Profil.Zusätzlich ist es hilfreich, branchenrelevante Inhalte zu posten und sich auch offline mit Kontakten aus dem Netzwerk zu treffen, zum Beispiel auf Fachseminaren oder Jobmessen.Bei den Kontakten selbst gilt: Qualität geht vor Quantität. Ausserdem hält sich der zeitliche Aufwand bei einer überschaubaren Anzahl an Kontakten in Grenzen.Wer über 50 ist und in der eigenen Branche keine Beschäftigung mehr findet, kann als Quereinsteiger in einen anderen Beruf einen Neuanfang wagen ? unter anderem im Finanzdienstleistungsbereich. Vertriebsorganisationen von Unternehmen wie Swiss Life Select suchen ständig Talente, die als Finanzberater tätig werden wollen. Wer genug Zahlenverständnis, Empathie und Verhandlungsgeschick mitbringt, ist hier richtig. Als Konzerntochter von Swiss Life hat Swiss Life Select eine hausinterne Ausbildung entwickelt, bei der die Trainees alle relevanten Fertigkeiten des Beraterjobs kennenlernen. Dabei werden ihnen erfahrene Coaches an die Seite gestellt. Nach der Ausbildung on-the-Job folgen weitere interne und externe Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, ein späterer Aufstieg in Führungspositionen ist bei Swiss Life Select möglich.Ein weiterer Weg aus der Arbeitslosigkeit ab 50 kann eine Umschulung sein. Ein gutes Beispiel für solch eine Umschulungsinitiative bietet Swissmem, der führende Verband für KMU und Grossfirmen der Schweizerischen Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie. Arbeitskräfte bis 55 Jahren durchlaufen hierbei eine zweijährige duale Ausbildung, welche die individuellen fachlichen Kenntnisse der Teilnehmer berücksichtigt. Bei erfolgreichem Abschluss haben die Absolventen der Umschulung gute Aussichten auf einen Job im industriell-technischen Bereich.

(ba/pd)