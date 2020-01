International Geld versenden

Arbeiter im Ausland

Studenten oder Schüler im Ausland

Menschen mit Freunden oder Familienmitgliedern im Ausland

Urlauber

Unternehmen

Die Optionen umfassen in der Regel:

Banküberweisungen: Die meisten Banken überweisen Ihr Geld weltweit auf sicherem Weg. Kreditinstitute können sich hierbei auf geltende Vorschriften innerhalb der jeweiligen Länder verlassen. Die Vorschriften und Regelungen gelten zwischen den Banken und dem Staat. Ein Nachteil sind jedoch die hohen Gebühren und schwächeren Wechselkurse, die Sie normalerweise erhalten.

Online-Geldtransfer: Diese Spezialisten bieten günstigere Überweisungen als Banken. Ausserdem können Sie bequem und schnell vom Sofa aus die Geldtransfers tätigen. Sie können so jederzeit Geld international versenden. In vielen Fällen können Sie auch mit Kredit- oder Debitkarte bezahlen.

Anbieter mit Bargeldabholung: Western Union ist ein vertrauenswürdiger Geldtransfer-Anbieter und bietet seinen Kunden wichtige Vorteile im Gegensatz zu anderen Möglichkeiten. Der Empfänger ist in der Lage, sehr schnell auf das gesendete Geld zugreifen zu können. Oftmals dauert es nur wenige Minuten. Kunden können häufig online oder von einem der vielen Standorte weltweit bezahlen. Auch eine Online-Überweisung auf ein anderes Bankkonto ist hier möglich.

Überweisungen mit PayPal: PayPal ist ein unabhängiger Bezahldienst, ist in über 100 Ländern verfügbar und bietet nicht nur für Online-Einkäufe Überweisungen und unterstützt mehrere Währungen. Die Wechselkurse sind oftmals besser als die von einer Bank, kommen jedoch nicht an die Werte beim Online-Geldtransfer heran. PayPal berechnet die Überweisungsgebühr als Prozentsatz des von Ihnen gesendeten Betrags. Daher ist es häufig besser, kleinere Beträge zu überweisen.

Schecks und Zahlungsanweisungen: Schecks und Zahlungsanweisungen sind immer noch eine Möglichkeit, Geld international zu versenden. Seien Sie sich aber bewusst, dass es am längsten dauert, bis das Geld beim Empfänger eingegangen ist. Möglicherweise fallen dadurch bei der Bank des Empfängers Gebühren an.

Diejenigen, die am häufigsten Geld nach Übersee senden müssen, sind in der Regel:Die meisten Menschen denken, dass eine Überweisung am besten mit der eigenen Hausbank funktioniert. Banken bieten internationale Überweisungen gegen eine Transaktionsgebühr an. Banken verfügen im Vergleich zu Geldtransferdiensten nicht über so gute Wechselkurse und verlangen höhere Gebühren, die beim Geldtransfer anfallen . Bei so vielen spezialisierten Geldtransferunternehmen ist es nicht verwunderlich, dass Sie verschiedene Möglichkeiten haben, wie Ihr Empfänger Ihr Geld erhält.

(ps/pd)