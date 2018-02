Ihr Experte für den perfekten Markenauftritt

Ihr neuer Druckpartner: FLYERALARM

FLYERALARM hat sich von einem kleinen Start-up binnen 15 Jahren zu einem führenden Unternehmen der Druckbranche entwickelt. Viele der 1,5 Millionen FLYERALARM Kunden sind kleine und mittelständische Unternehmen.

Aufgrund der Historie, der Mentalität und der Kunden ist FLYERALARM der ideale Partner für Start-ups: «Wir verstehen es sehr gut, wenn Dinge schnell, wertig und zu einem attraktiven Preis umgesetzt werden müssen. Wir bieten jungen, innovativen Unternehmen nicht nur ein umfangreiches Sortiment, sondern bald auch auf ihre Bedürfnisse zugeschnitte Pakete an», so die Aussage von Christoph Niemann, FLYERALARM Country Manager Schweiz.

Das FLYERALARM-Prinzip: think global, act local

Qualität wird bei FLYERALARM gross geschrieben. Wir drucken ausschliesslich an unseren acht eigenen Standorten in Deutschland und setzen auf qualitativ hochwertige Produkte, ressourcenschonend hergestellt in einem hochmodernen Maschinenpark. Informiert uns Christoph Niemann.

Täglich bearbeitet FLYERALARM rund 15.000 Aufträge und koordiniert über 22.000 Sendungen so, dass sie in möglichst kurzer Zeit den Weg zu ihren Kunden in 15 Ländern finden. Mit diesem Auftragsvolumen zählt FLYERALARM zu den grossen E-Commerce-Unternehmen in Europa und ist dennoch stark lokal verankert: 16 FLYERALARM Büros und 23 FLYERALARM Stores gibt es mittlerweile.

Mit dieser Vor-Ort-Betreuung durch die Stores hebt sich FLYERALARM von anderen Online-Druckereien ab. In den Stores, wie z. B. in Zürich an der Kasernenstrasse, können Kunden Produkte abholen, Bestellungen aufgeben, sich beraten oder Designs erstellen lassen.

Sie wollen mehr über FLYERALARM wissen oder sich von der vielfältigen Produktauswahl inspirieren lassen? Schauen Sie doch einfach bei flyeralarm.ch vorbei!

