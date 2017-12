IFJ Gründungsinterview: «Der Support war super & das Online-Tool sehr hilfreich.»

Die Babutec GmbH wurde im Februar 2015 gegründet. Die Marke eflizzer mit dem dazugehörigen Webshop gibt es ca. schon seit Mitte 2014. Die GmbH wurde von Marc Bühler (Produkt/IT) und Renato Bastianelli (Verkauf/Service) gegründet. Mitte 2015 kam ich (Marketing/Finanzen) als weiterer Partner dazu. Wir bieten Produkte aus dem e-Mobility Bereich an. Unser Angebot reicht vom Elektro-Trottinett über faltbare eBikes bis hin zum faltbaren elektrischen Rollstuhl. Bei unserer Produktauswahl steht unser Credo "leicht, faltbar und qualitativ hochwertig" im Mittelpunkt. Ein faltbarer Fahrradhelm ist einer unserer neuesten Zugänge zu unserem Portfolio.Marc Bühler besuchte 2010 während eines Urlaubs eine Freundin in China, die dort ein Auslandsjahr an einer Uni in Bejing absolvierte. Eine Studienkollegin nahm die beiden mit an die China International Bicycle & Motor Fair in Shanghai. Dabei war er sofort von der Vielfalt und der Qualität der angebotenen eBikes begeistert. Er knüpfte auch erste Kontakte zu verschiedenen Herstellern. Die Idee, diese innovativen und preisgünstigen Produkte in die Schweiz zu importieren, liess ihn nicht mehr los. 2014 stellte er den eflizzer Webshop online, merkte aber bald, dass er die anfallende Arbeit neben seinen familiären und beruflichen Verpflichtungen nicht alleine stemmen konnte. Mit Renato Bastianelli fand er bald einen Partner der sich sowohl finanziell, als auch mit Arbeitskraft beteiligen wollte. Die GmbH wurde gegründet. Ein halbes Jahr später stiess ich als weiterer Partner zum Team. Wir stammen alle aus dem Bereich Marketing/Verkauf und IT, weshalb der Aufbau eines Webshops für uns naheliegend war. Uns verbindet das Interesse an eMobility, urbaner Fortbewegung und Marketing.Sehr gut. Wir konnten uns bisher ausschliesslich mit eigenen Mitteln finanzieren und schreiben schon seit dem ersten Jahr schwarze Zahlen. Dieses Jahr rechnen wir mit einem Umsatz von über einer halben Million Franken. Dies mit insgesamt 120 Stellenprozent. Für uns stellte sich der Mix zwischen online Marketing und Akquise kombiniert mit offline Beratung und Verkauf als Erfolgsrezept heraus. Zudem verkaufen wir direkt sowie über den Fachhandel. Der Reha Bereich (Seniorenmobile und Rollstühle) läuft praktisch ausschliesslich über den Fachhandel.Über 80% unserer Kunden möchten unsere Produkte vor dem Kauf testen. Bisher haben wir diese Testfahrten in unserem Lager in Oerlikon durchgeführt, dieses lag im Untergeschoss eines Einkaufscenters, was für die Produktpräsentation nicht optimal war. Deshalb sind wir gerade in ein neues Büro mit Showroom in der Brauerstrasse 8 im Kreis 4 in Zürich eingezogen. So können wir unsere Kunden noch besser abholen und unsere Produkte optimal präsentieren. Ausserdem möchten wir unser Portfolio ausweiten, wir sind ständig auf der Suche nach neuen Produkten, die in den eflizzer Shop passen.Der Support war super, das online Tool sehr hilfreich. Unsere Fragen konnten telefonisch rasch und abschliessend geklärt werden. Auch die Partnerangebote und Vergünstigungen konnten wir gut nutzen.Macht eine solide Liquiditätsplanung, die ihr laufend aktualisiert. Haltet die Fixkosten tief. Eine ausreichende Liquidität ist zu Beginn das A und O. Investiert in Marketing und vor allem in den Verkauf, auch oder gerade wenn ihr ein technologielastiges Unternehmen seid.Jetzt in unserem aktuellen Erklärungsvideo auf charmante Weise mehr über unseren umfangreichen Startup Support erfahren.

(ja/sda)