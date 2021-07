Hygiene-Produkte: Nachhaltig und plastikfrei im Trend

Badesalz, Bodylotion, Seifen, Cremes, etc. werden meistens in Plastikverpackungen geliefert und aufbewahrt. Ist die Verpackung leer, wird diese entsorgt. Die Produkte selbst enthalten meistens Mikroplastik . Aber auch Bürsten, Kämme und Co bestehen aus Plastik. Badezimmermöbel, Einstieghilfen oder Wäschebehältnisse sind ebenfalls sehr oft aus Plastik, da sie leicht zu reinigen sind.Zahnbürsten gibt es aus antibakteriellem Bambus , sind sehr robust und nachhaltig. Zahnseide aus Kunststoff kann durch welche aus Seide oder Bienenwachs ersetzt werden. Als Ersatz für die herkömmliche Zahnpasta gibt es Zahnpastatabletten, die einfach zerkaut und mit der Zahnbürste und etwas Wasser verteilt werden. Ausgespült und fertig. Es fällt weniger Verpackung und kein Plastik an. Die feste Zahnpasta am Stiel ist eine andere Alternative, die wie ein Lolli aussieht. Diese wird einfach auf eine angefeuchtete Zahnbürste gedrückt und schon kann geputzt werden.Seifen sind meistens in nachhaltigem Karton und nicht in Plastik sowie Seifenspender verpackt. Körperbutter kann länger verwendet werden als die Bodylotion. Naturkosmetikprodukte bestehen aus Produkten aus rein biologischem Anbau und wurden darüber hinaus umweltfreundlich erzeugt. Haarseife schäumt nicht so sehr wie Shampoos, reinigt aber dennoch genauso gründlich. Zum Abschminken können Reinigungspads aus nachhaltiger Baumwolle verwendet werden. Reinigungsseifen statt Lotions können darüber hinaus auch bei sensibler Haut verwendet werden.Rasierhobel und Rasierseife war zwar über Jahrhunderte hinweg die gängigste Methode, sich zu rasieren, liegt aber dennoch wieder voll im Trend. Diese Rasiermethode kostet fast keine Energie, verursacht keinen Plastikmüll und ist sehr nachhaltig sowie sparsam im Verbrauch. Feste Deos und Deocremes lassen sich leicht selbst herstellen oder werden in umweltfreundlichen Kartons verkauft. Wiederverwendbare Binden und Slipeinlagen können in der Waschmaschine gewaschen werden. Toilettenpapier kann im Pappkarton oder grossen Mengen gekauft werden. Komplett auf Toilettenpapier zu verzichten gelingt mit der WC-Handbrause. Diese ist äusserst kostengünstig, sehr hygienisch, nachhaltig und umweltfreundlich.Arganöl wird schon seit Jahrtausenden als reines Naturprodukt zum Kochen, aber auch zur Pflege von Haut und Haaren verwendet. Das Öl ist sehr sparsam in der Anwendung. Aber auch Aloe Vera (Kaktus) eignet sich sehr gut zur Hautpflege und kann sogar auf der Fensterbank gezogen werden.Spezielle Hölzer für den Badezimmer- und Wellnessbereich sind langlebig und leicht zu pflegen (finnisches Saunaholz). Darüber hinaus vermitteln sie Gemütlichkeit im Bad. Das gilt auch für Einstiegshilfen, Spiegel mit Holz- statt Plastikrahmen und Badetuchhalter aus Holz. Wiederbefüllbare Glasbehälter eignen sich als nachhaltige Verpackung sehr gut für Cremes und Co.Viele der Naturkosmetikprodukte lassen sich selbst herstellen. Produkte aus Salatgurken sind sehr beliebt, da die Gurke der Haut Feuchtigkeit spendet. Selbst hergestellte Salben aus Ringelblume sind antibakteriell und entzündungshemmend. Olivenöl wird in der Naturkosmetik gerne eingesetzt, weil es viele Mineralstoffe besitzt und rasch einzieht. Auch Sonnencremes werden gerne auf diese Art und Weise hergestellt. Aufbewahrt werden die DIY Naturkosmetikprodukte in dunklen Gläsern an kühlen Orten.Enthaarungswachs kann äusserst preiswert, nachhaltig und umweltfreundlich mit Zitronensaft, Zucker und etwas Wasser hergestellt werden. Die Zutaten werden so lange aufgekocht bis sich eine wachsartige, karamelfarbene Masse bildet. Diese wird immer wieder gerührt, abgekühlt und neuerlich aufgekocht, bis die richtige Konsistenz erreicht ist. Danach wird ein bisschen von der handwarmen Masse auf die Haut aufgetragen und in Haarwuchsrichtung abgezogen. Auch diese Zuckermasse lässt sich gut im Glas im Kühlschrank aufbewahren. Die Zutaten wirken antibakteriell und der Haarwuchs wird verlangsamt. Darüber hinaus schmerzt diese Prozedur weniger, da die Haare in Wuchsrichtung entfernt werden.Auf alle Fälle, denn fast alle Naturprodukte sind preisgünstiger als die chemisch hergestellten und die Plastikverpackung sowie Mikroplastik fallen weg. Darüber hinaus muss weniger oft eingekauft werden. Die Rohstoffe zur Herstellung sind fast überall erhältlich. Es werden nur jene Ausgangsstoffe verwendet, die auch vertragen werden. Somit werden Allergien schon im Vorfeld vermieden. Auch Anbieter wie die Heros Hygiene GmbH aus der Schweiz stellten bereits fest, dass die Nachfrage nach nachhaltigen Hygiene-Produkten steigt. So werden etwa Spender aus Edelstahl mehr und mehr bevorzugt und bei Nachfüllflüssigkeiten wird auf eine gute biologische Abbaubarkeit geachtet. Auch umweltfreundliche, ressourcenschonende Verpackungen sind voll im Trend. Kunden achten immer häufiger auf Siegel, wie PEFCT (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) oder FSC® (Forest Stewardship Council) . Diese Gütesiegel stellen Anforderungen an die Nachhaltigkeit, die Umweltverträglichkeit der Waldbewirtschaftung, die Arbeitsqualität und die soziale Kompetenz der Forstbetriebe.

(fest/pd)