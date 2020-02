Home Office - Vorzüge und Herausforderungen der Heimarbeit

Ebenso bedeutsam wird es für Unternehmen möglichst attraktive Arbeitsbedingungen für Ihre Angestellten zu schaffen. Für die einen ist die Arbeit von zu Hause aus die Wunschvorstellung, für andere ist es unvorstellbar das Büro in den eigenen vier Wänden zu haben. Das sogenannte Home Office bietet sowohl für Arbeitgeber als auch für Angestellte effiziente Vorzüge, aber es geht ebenso mit individuellen Herausforderungen einher, welche nicht vernachlässigt werden dürfen. Ob sich die Heimarbeit für Sie oder Ihre Mitarbeiter eignet und mit welchen Tipps man effektiv von zu Hause aus arbeiten kann, erfahren Sie hier.

Privates Arbeitsumfeld mit Wohlfühlfaktor

Der offensichtliche Aspekt des individuellen Arbeitsplatzes, welcher sich vom üblichen Grossraumbüro abhebt, kann von zwei Seiten betrachtet werden. Als Vorzug ist hier das ruhige und stressfreie Arbeiten zu nennen, was durch mehr Konzentration zu einem produktiveren Arbeiten führen kann. Anders als im Grossraumbüro werden Sie hier nicht vom ständigen Telefonklingeln und den Gesprächen anderer Kollegen abgelenkt. Der Wohlfühlfaktor wird gesteigert, da man bei der Einrichtung des Arbeitsplatzes nicht auf die Bedürfnisse anderer achten muss. Die Raumtemperatur, das Öffnen von Fenstern oder die Raumaufteilung folgt allein Ihren Wünschen und Vorstellungen. Die Optimierung des privaten Arbeitsplatzes führt für viele Menschen zu einem besseren Verhältnis zu den zu erledigenden Aufgaben, da man mehr Freiheit und Selbstbestimmung hat und somit mehr Eigenverantwortung übernimmt.

Allerdings ist der Wohlfühlfaktor am Arbeitsplatz eine individuelle Angelegenheit, weshalb es von Person zu Person verschieden ist, in welchem Arbeitsumfeld man am produktivsten tätig ist. Die Ablenkung mag beim Home Office nicht von Kollegen kommen, doch in den eigenen vier Wänden können der Haushalt, Familienmitglieder oder Besucher der Arbeit in die Quere kommen. Zudem besteht die Gefahr, dass Sie bzw. Ihre Mitarbeiter durch die mangelnden sozialen Kontakte am Arbeitsplatz eine fehlende Inspiration für gewisse Aufgaben erleben. Während einige Personen die besten Ergebnisse in Alleinarbeit erzielen, benötigen andere Typen von Menschen dafür den Input von Kollegen als Quelle von neuen Ideen und Perspektiven.

Work-Life-Balance im Gleichgewicht?

Das Verhältnis von Arbeit und Freizeit ist ein ebenso zweiseitiges Argument für und gegen die Arbeit von zu Hause. Die eigene Zeiteinteilung ermöglicht mehr Flexibilität, sodass bei privaten Vorkommnissen die Arbeit beiseitegelegt werden kann und Sie nicht an die Erlaubnis von Vorgesetzen gebunden sind. Auf der anderen Seite wird kritisiert, dass die Grenzen zwischen Freizeit und Arbeit verschwimmen, wodurch es kompliziert wird selbstbestimmt Prioritäten zu setzen. Dies geht mit der fehlenden Überwachung der Mitarbeiter von Seiten der Arbeitgeber ein. Viele Unternehmen erkennen darin die Stärkung der betriebsinternen Vertrauenskultur, wobei eine ständige Kontrolle der Angestellten nicht notwendig ist, um die notwendigen Resultate zu erzielen. Diese Einstellung geht davon aus, dass Menschen produktiver arbeiten, wenn sie Eigenverantwortung übernehmen und die Vorgesetzen ihnen damit vertrauen. Dennoch reagieren andere auf diesen Umstand mit fehlender Motivation, wenn keine regelmässige Prüfung der Ergebnisse erfolgt oder auch der Ansporn durch die Leistungsbereitschaft der Kollegen abwesend ist.

Unternehmensstruktur - ungünstig oder effizient?

Für Arbeitgeber ergibt sich mit dem Home Office ein wichtiger Vorzug, da Unternehmen somit kompetente Fachkräfte unabhängig vom Standort einstellen können. Als Pendant zu diesem Vorteil nennen Home Office Arbeiter die Erfahrung, dass die Vorgesetzen eine gute Arbeitsmoral nicht wirklich wahrnehmen und man daher als weniger wichtiger Bestandteil des Unternehmens betrachtet wird.

Die Unternehmensstruktur wird von Seiten des Arbeitgebers effizienter gestaltet, da Bürofläche und Energiekosten eingespart werden. Ebenso profitieren Sie als Angestellter von der Zeitersparnis, da die Fahrtzeit zum Arbeitsplatz eingespart wird und Sie folglich über mehr Freizeit verfügen. Die benötigten Ressourcen für die erfolgreiche Heimarbeit müssen mit dem Arbeitgeber abgesprochen werden, da die Einrichtung des Arbeitsplatzes mit Notwendigkeiten wie einem modernen Computer, Drucker oder Scanner kostenintensiv sein kann.

Einrichtungstipps für Ihr Home Office

Die richtige Mischung aus Effizienz und Komfort sichert ein produktives, angenehmes Arbeiten im Home Office. Angefangen bei der Wahl des Arbeitsplatzes in Wohnung oder Eigenheim hat die Trennung von Arbeit und Freizeit eine hohe Priorität bei der Heimarbeit. Ein separates Zimmer als Büro ist die optimale Lösung, um beides voneinander abzugrenzen, allerdings kann auch eine Nische oder Ecke in Flur, Wohnzimmer etc. als Arbeitsplatz dienen. Büromöbel können dabei harmonisch mit der wohnlichen Inneneinrichtung abgestimmt sein und müssen dennoch einen praktischen Nutzen erfüllen. Auf gaerner.ch wird Ihnen eine grosse Auswahl an Elementen für die Büroeinrichtung angeboten. Abgesehen von den ästhetischen Aspekten der Einrichtung gilt es auch praktische Aspekte zu berücksichtigen. Genug Platz und Stauraum für wichtige Unterlagen sollte in gleichem Umfang vorhanden sein wie ausreichend Arbeitsfläche, um die jeweiligen Aufgaben entsprechend zu erledigen, ohne dass der Schreibtisch zu viel Platz beansprucht.

Effizienteres Arbeiten im Home Office

Um die erfolgreichsten Resultate bei der Arbeit zu erzielen, ist es wichtig sich für die Heimarbeit eine feste Routine zu schaffen. Wenn Freizeit und Arbeit so nah bei einander liegen, besteht die Gefahr, dass man sich durch Aufgaben im Haushalt, Freunde und Verwandte von der Arbeit ablenken lässt. Legen Sie sich daher feste Arbeitszeiten fest, schalten Sie Ihr Telefon für diesen Zeitraum ab und erklären Sie den Familienmitgliedern, wann Sie erreichbar sind und wann Sie sich der Arbeit widmen.

Die Vorteile der flexiblen Arbeitszeit können Sie trotzdem geniessen aber ein grober Rahmen der Arbeitszeit vereinfacht es, die privaten Termine daran zu orientieren.

Wenn Ihre Arbeit auf innovativen Ideen und kreativen Problemlösungen beruht, dann schaffen Sie sich einen Arbeitsplatz, welcher Inspiration weckt. To-Do Listen können ebenso mehr Klarheit im Arbeitsprozess schaffen, da man die individuellen Aufgaben im Überblick behält. Letztendlich gilt es auch die eigene Motivation aufrecht zu erhalten, was Sie erreichen, indem Sie sich nach erfolgreicher Arbeit auch einmal belohnen.

Die Arbeit vom Home Office aus geht mit Vor- und Nachteilen einher, welche enorm von den individuellen Präferenzen im Arbeitsalltag abhängen. Selbstbestimmtes Arbeiten ist für manche Menschen ein Zeichen für Freiheit und Verantwortung, während andere mit festen Regeln und Routinen produktiver Arbeiten. Die besten Resultate werden in jedem Fall mit der richtigen Büroeinrichtung erzielt, welche effektives Arbeiten mit einem gewissen Wohlfühlfaktor vereint. Testen Sie daher am Besten selbst aus, ob sich die Heimarbeit für Sie oder Ihre Angestellten eignet.

(ba/pd)