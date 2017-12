Flug von Solarflieger von Ohio nach Pennsylvania verschoben

Die Projektleiter verschoben jedoch den Start in Dayton im US-Staat Ohio, wie es am Dienstag auf Twitter hiess. Der Flieger sei kurz mit dem mobilen aufblasbaren Hangar in Kontakt gekommen.

Offenbar nahm die Maschine, die in dem Hangar steht, keinen Schaden. Trotzdem werde man in den kommenden Tagen das Flugzeug, das mit Solarzellen betrieben wird, überprüfen.

Die «Solar Impulse 2» war erstmals im März 2015 im Golfemirat Abu Dhabi abgehoben und über Indien und China nach Hawaii geflogen.



Mehr als 17'000 Solarzellen

Wegen beschädigter Batterien musste das Team um den Abenteurer und Wissenschaftler Bertrand Piccard sowie den Geschäftsmann André Borschberg auf der Pazifikinsel eine neunmonatige Pause einlegen. Geplant ist jetzt ein weiterer US-Stopp in New York, dann soll es über den Atlantik gehen.

Piccard will mit der Weltumrundung für die Nutzung sauberer Energieträger werben. Mehr als 17'000 Solarzellen auf den Tragflächen liefern die Energie für die Motoren der einsitzigen Karbonfaser-Maschine.

(cam/sda)